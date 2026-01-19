Как уникальный метод построения купола «ёлочка» позволяет ему не разрушаться 600 лет

Эпоха Возрождения оставила глубокий след в истории человечества, ведь подарила миру множество гениальных умов, которые, впервые после темных Средних веков, не боялись Инквизиции и творили. А некоторые шедевры, что остались после них, не дают покоя даже современным ученым. Одним из них можно справедливо считать купол собора Санта Мария дель Фьоре, который построен настолько виртуозно и одновременно без дополнительных сложностей, что даже не думает рушиться.
Эпоха Возрождения оставила множество шедевров архитектуры. /Фото: wikipedia.org
Кирпичные своды храмов эпохи Возрождения уникальны не только своим красивейшим видом, который выгодно отличался от романской и готической архитектуры Средневековья. Ученые прежде всего смотрят на их конструкцию, порой впадая в откровенный ступор: как, не имея современных технологий и научных достижений, архитекторы того 14-16 веков смогли построить купола таким образом, что они продолжают оставаться устойчивыми несколько веков спустя?
Физики и математики на протяжении десятилетий бьются над загадками этих нерушимых соборных сводов. И, что самое поразительное, часть из них до сих пор продолжают хранить свои секреты. Однако медленно, но верно, исследователи подходят к разгадке тайн этих архитектурных шедевров. Так, совсем недавно был раскрыт секрет устойчивости купола одного из самых известных детищ знаменитого архитектора эпохи Раннего Возрождения Филиппо Брунеллески.
Устойчивость этих сводов настолько же впечатляющая, насколько и красота. /Фото: nauka.tass.ru
Филиппо Брунеллески - выдающийся архитектор и скульптор флорентийского происхождения конца 14 - первой половины 15 века. Среди его наиболее известных работ: Воспитательный дом во Флоренции (1419), Базилика Сан-Лоренцо и Старая сакристия (1420), Капелла Пацци (1425). И все-таки, самым знаменитым его детищем считается купол собора Санта Мария дель Фьоре - именно он впечатляет не только своей красотой и масштабностью, но и своей уникальной конструкцией, которая позволяет ему оставаться целым и невредимым на протяжении вот уже шести столетий.
Гениальный архитектор Филиппе Брунеллеску. /Фото: wakeup.in.ua
Ученые-математики долгое время не могли понять, как этот купол держится без опалубки и не рушится на протяжении столетий. И лишь недавно они смогли до конца разгадать загадку этого свода. Чтобы понять, как Брунеллеску вообще решил обратиться к новаторскому подходу при возведении конкретно этого купола, необходимо углубиться в историю строительства самого сооружения.
Кафедральный собор Флоренции Санта-Мария-дель-Фьоре начали возводить еще в конце в 1293 году, однако к крыше приступили лишь в 1420 году. Купол для сакрального сооружения решили сделать из кирпича и камня, причем складывать их предписывалось на большой высоте. Что касается внешнего вида - свод должен был быть восьмигранным, выполненным в готическом стиле. Именно такие задачи поставили перед Брунеллеску.
Чертеж флорентийского собора. /Фото: pinterest.ru
Столь сложную задачу Филиппе Брунеллеску решил с помощью изобретения им особого способа кирпичной кладки. Она состоит из сетки кирпичей, уложенных вертикально, которая повернута относительно земли, и горизонтально уложенной части -она заполняет пустоты. Проще говоря, купол складывается своеобразной «елочкой».
Отдельного внимания при изучении этого метода кладки заслуживает тот факт, что эта «ёлочка» не требует возведения опалубки - опорной деревянной конструкции, которая держала бы еще незавершенную конструкцию. Этот момент кажется еще более впечатляющим, если уточнить, что опалубку и сегодня применяют во время возведения большинства масштабных конструкций.
Схема укладки, изобретенной Брунеллеску. /Фото: discoverychannel.ru
Современные математики, проанализировав конструкцию купола собора Санта-Мария-дель-Фьоре, пришли к выводу, что она была устойчивой и сбалансированной даже на этапе строительства, а уникальный метод распределения нагрузки позволяет своду не рушиться седьмое столетие подряд.
Более того, исследователи выяснили, что при строительстве таким способом не требуется привлечения значительного человеческого ресурса, поэтому технологию Брунеллеску даже решили «воскресить»: с ее помощью можно возводить сложные конструкции, причем без людей, а силами дронов.
Технологии прошлого и настоящего для будущих шедевров - реально. /Фото: dronomania.ru
