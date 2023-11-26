Как иудеи появились в Прибалтике, хорошо ли там жилось и много ли их на балтийской земле в наши дни

Литовские евреи

В XII веке евреи активно мигрировали по Европе.

Евреи искали в Литве спасение, но и там не всегда было безопасно.

Евреи вызывали зависть у местных дворян, ведь благодаря коммерческой жилке они быстро богатели.

Арест литовских евреев местными националистами.

Евреев гонят на работу. Вильнюс.

Латвийские евреи

Евреи появились в Латвии примерно в XVII веке.

Фашисты в Латвии проявляли чудовищную жестокость к евреям.

Немцы в Риге.

Из евреев в Латвии в живых осталось только примерно 1 тыс. человек.

Евреи в Эстонии

В Эстонии детям Сиона жилось неплохо.

Эстонские евреи.

Немецкая карта по уничтожению евреев.

Как и в других республиках, в Эстонии евреев не щадили.

Зверства фашистов в Эстонии коснулись почти всех евреев.