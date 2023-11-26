Как иудеи появились в Прибалтике, хорошо ли там жилось и много ли их на балтийской земле в наши дни

В таком, казалось бы, далеком от культуры Ближнего Востока регионе, как Прибалтика, издавна селилось много евреев. Правда, были периоды, когда ситуация менялась. Причем, история прибалтийских евреев зависела от страны – например, в Эстонии к ним относились не так, как в Литве. Что заставляло детей Сиона перебираться к Балтийскому морю, и много ли их там теперь? Об этом наша статья.
Литовские евреи
Уже в 997 году было известно о проживании в Литве евреев, о чем свидетельствовал епископ Пражский Адальберт, присланный на эти земли распространять христианство. Предположительно, дети Сиона прибыли в эти края из Пруссии и Германии, а туда, в свою очередь, из Хазарии.
В XII веке евреи активно мигрировали по Европе.
Считается, что первая волна евреев селилась там, где позже возникло Великое княжество Литовское, и говорили они на смеси двух языков – иудейского и славянского. Вторая волна пришла в XII веке из Германии, и это были евреи, бежавшие от преследования крестоносцев. Большинство евреев Литвы говорили на идише (языке, основанном на диалекте немецкого).
Евреи искали в Литве спасение, но и там не всегда было безопасно.
После присоединения Волыни в XIV веке евреев в Литве стало еще больше. На юге страны их было не только много, но они еще и имели большой вес, находились на исключительном положении и у них было много прав. Еврейские общины богатели, их старейшины имели большую власть.
Всё закончилось в 1495 году, когда правитель Александр Ягеллон своим постановлениям предписал всем евреям, проживающим на территории Литвы и в ее окрестностях, покинуть страну. Указ поддержали некоторые литовские дворяне, причем из корыстных побуждений: многие из них имели долги перед богатыми местными евреями-кредиторами и высылка была поводом им не платить. Часть евреев переселилась в Крым, часть – в Польшу, где к ним относились снисходительно. При этом уже в 1503 году восточному народу разрешили вернуться в Литву, вновь поселиться в своих домах и взыскать деньги с прежних должников. Однако напряжённость в обществе между местными дворянами и богатыми евреями снова возросла. По своим, говоря современным языком, бизнес-качествам дети Сиона превосходили дворян, и с ними было выгоднее вести бизнес. В итоге евреи продолжали приумножать свои капиталы и получать все больше привилегий от государства.http://navote.ru/?p=31639
Евреи вызывали зависть у местных дворян, ведь благодаря коммерческой жилке они быстро богатели.
Затем для литовских евреев наступило тяжелое время: в период польско-шведских войн и восстания Богдана Хмельницкого огромное число потомков Моисея было убито.
В конце XVIII века бывшие земли Литовского княжества стали частью Российской империи. Примерно сто лет спустя в России начались погромы, которые докатились и до прибалтийской ее части. Десятки тысяч евреев в тот период эмигрировали в США и ЮАР и еще часть – в Палестину.
В результате холокоста, начавшегося в советский период, во время немецкой оккупации в 1940-х годах, почти все литовские евреи (95%) были уничтожены. Это связано с тем, что нацисты обвиняли еврейскую общину в недавней аннексии Литвы Советским Союзом, считая, что они ее поддерживали. В Литву свозили евреев для последующего уничтожения и из других стран Европы. В убийствах принимали участие и члены Литовского фронта активистов, которые, впрочем, начали уничтожать их еще до войны и прихода немцев.
Арест литовских евреев местными националистами.
После войны детей Сиона в Литве осталось совсем мало. Те, кто смог эвакуироваться и избежал Холокоста, в большинстве не стали возвращаться в Прибалтику, поскольку в Литве между ними и местным населением существовала напряженность. После распада СССР евреев в Литве стало еще меньше. Сейчас их менее 0,1 % от всего населения.
Евреев гонят на работу. Вильнюс.
Латвийские евреи
В Латвии евреи живут ориентировочно только XVI века. Дело в том, что созданный в XIII веке в этой стране Ливонский орден запрещал селиться здесь этому восточному народу, и мало кто решался его нарушить. Когда орден распался, жить евреям в Курляндском герцогстве (западная часть современной Латвии) уже не запрещалось. И хотя по закону они не могли торговать и заниматься откупом пошлин и налогов, местная знать все равно старалась обходить запрет и вести с соседями-евреями дела – это было выгодно.
Евреи появились в Латвии примерно в XVII веке.
Интересно, что согласно переписи, прошедшей в конце позапрошлого века, в некоторых латвийских городах (например, в Даугавпилсе и Резекне) евреи были самым многочисленным народом. В 1935 году в Риге жили 43 672 еврея.
В Латвии существовало множество еврейских организаций – как культурных и религиозных, так и социальных и медицинских. Выходили даже еврейские газеты и журналы на иврите и идише. Правда, при советской власти многие из этих организаций закрыли. Однако большого оттока евреев из Латвии не произошло: они в основном приспособились к советской жизни, по большей части селясь в больших городах.
В июне 1941 года часть евреев, признанных антисоветчиками (например, религиозных деятелей), была отправлена в лагеря и на «спецпоселение». Около половины из них умерли в местах заключения. Те же, что остались в Латвийской республике, еще не подозревали, что многих из них ждет уничтожение после прихода фашистов.
Фашисты в Латвии проявляли чудовищную жестокость к евреям.
Немцы в Риге.
Когда началась Великая Отечественная война, примерно десять тыс. латвийских евреев успели эвакуироваться в другие части СССР, но около 70 тысяч (плюс евреи, привезенные в Латвию немцами из других стран) были уничтожены. Считается, что в живых осталось примерно тысяча человек. Убивали их как немцы, так и местные жители, бывшие «добрые соседи».
Из евреев в Латвии в живых осталось только примерно 1 тыс. человек.
После окончания войны все изменилось, и уже во второй половине прошлого века евреев в Латвии снова стало много. В одной только Риге их проживало примерно 30 тысяч. А вот в 1989 году в столице Латвии их осталось только 18 тысяч. По данным на 2022 год евреев в Латвии совсем мало – всего лишь около 7,5 тыс. человек.
Евреи в Эстонии
В Эстонии евреи живут с XIV века, постоянные же поселения появились в позапрошлом веке (тогда Эстония уже входила в состав Российской империи). Первыми евреями, обосновавшимися в этих краях, стали кантонисты. Это юноши, которым надлежало четверть века отслужить в российской армии, после чего они и их потомки имели право селиться на тех территориях Российской империи, где всем остальным евреям проживать запрещалось. Постоянное же право на въезд в этот регион представители этого народа получили только в 1865 году благодаря указу Александра II.
В Эстонии детям Сиона жилось неплохо.
Еще до этого, 1830 году, возникла Ревельская община – самая крупная в Эстонии. Появились крупные синагоги, школы по изучению Талмуда, начальные классы для еврейских детей, еврейские кладбища. Поначалу большинство эстонских евреев были мелкими торговцами и людьми без серьёзного образования, но в конце позапрошлого века стало больше граждан с университетским дипломом и образовалась еврейская культурная интеллигенция.
После того как в 1918 году была создана Эстонская республика, к евреям стали относиться еще терпимее и их общественная и культурная жизнь стала стремительно развиваться. Интересно, что в 1937 году, когда в других странах процветал антисемитизм, в Эстонии вице-президента еврейской общины Генриха Гуткина назначили членом верхней палаты парламента.
Эстонские евреи.
Увы, после того как Эстония стала советской республикой, и еврейскую культурную автономию, и все еврейские организации ликвидировали, а частные компании – национализировали. Примерно 450 местных евреев выслали в советские лагеря.
Интересно, что во время Холокоста, согласно данным немцев, в Эстонии было убито 963 еврея, тогда как в Латвии — больше трех десятков тысяч, а в Литве – 136, 4 тыс.
Немецкая карта по уничтожению евреев.
Это связывают с тем, что, во-первых, в Эстонии евреев изначально было не так много, а во-вторых, большинство из них успели убежать в восточную часть СССР до прихода немцев. Причиной ареста и казни оставшихся в Эстонии евреев нацисты называли «коммунистическую деятельность».
Как и в других республиках, в Эстонии евреев не щадили.
Зверства фашистов в Эстонии коснулись почти всех евреев.
Когда после распада Советского Союза Эстония приобрела независимость, культурная еврейская жизнь стала восстанавливаться. Появились еврейские школы, культурные клубы, синагоги, стали выходить еврейские газеты. Однако вместе с тем число евреев в стране стало снижаться. В девяностые годы многие из них эмигрировали – в основном в Израиль и Соединенные Штаты.
Текст: Анна Белова
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