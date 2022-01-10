Назад в СССР: Уникальные ретро фотографии, сделанные в 1950-х годах американским дипломатом

Уникальные ретро фотографии, сделанные в 1950-х годах американским дипломатом.
1950-е годы в СССР - это время надежд, время обновления, время строительства новой жизни. И конечно, зарубежным журналистам было невероятно интересно, как отстраиваю свою страну из пепла и руин и восстанавливаются сами советские люди. В этом обзоре беспристрастные фотографии, которые были сделаны и те годы одним из американских дипломатов.
1. Останкинский дворец
Останкинский дворец в Москва. СССР, 1950-е годы.
2. Вид на Кремль
Крепость в центре Москвы и древнейшая её часть, главный общественно-политический и историко-художественный комплекс города. СССР, Москва, 1950-е годы.
3. Улица Герцена
Движение на улице Герцена. СССР, Москва, 1950-е годы.
4. Улица в Центральном административном округе города Москвы
Улица Чайковского. СССР, Москва, 1950-е годы.
5. Таганский район
Таганский район. СССР, Москва, 1950-е годы.
6. Уличная сцена
Угол Большого Девятинского переулка и улицы Чайковского. СССР, Москва, 1950-е годы.
7. Читальный зал
Читальный зал в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина. СССР, Москва, 1950-е годы.
8. Ремонтные работы
Ремонтные работы на улице Чайковского. СССР, Москва, 1950-е годы.
9. Ставропигиальный мужской монастырь Русской Церкви
Донской монастырь. СССР, Москва, 1950-е годы.
10. Конная милиция
Конная милиция. СССР, Москва, 1950-е годы.
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