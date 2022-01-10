С нами не соскучишься!

8 012 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • nina segal
    Ни одну  картину  Пикассо  с  кошками  не  купила  бы  и  за  доллар. Это  же  не  кошки,а  какие-то  чудовища.  А  н...Коты за миллионы:...
  • Леонид Руси
    Нам тоже нужно ссылать педиков на север к белым медведям...Что грозило любов...
  • РОМАН Молчанов
    С наступающим ! Спасибо.Маленькие кухонны...

Назад в СССР: Уникальные ретро фотографии, сделанные в 1950-х годах американским дипломатом


Уникальные ретро фотографии, сделанные в 1950-х годах американским дипломатом.

Уникальные ретро фотографии, сделанные в 1950-х годах американским дипломатом.

1950-е годы в СССР - это время надежд, время обновления, время строительства новой жизни. И конечно, зарубежным журналистам было невероятно интересно, как отстраиваю свою страну из пепла и руин и восстанавливаются сами советские люди. В этом обзоре беспристрастные фотографии, которые были сделаны и те годы одним из американских дипломатов.

1. Останкинский дворец


Останкинский дворец в Москва. СССР, 1950-е годы.

Останкинский дворец в Москва. СССР, 1950-е годы.

 

2. Вид на Кремль


Крепость в центре Москвы и древнейшая её часть, главный общественно-политический и историко-художественный комплекс города. СССР, Москва, 1950-е годы.

Крепость в центре Москвы и древнейшая её часть, главный общественно-политический и историко-художественный комплекс города. СССР, Москва, 1950-е годы.

 

3. Улица Герцена


Движение на улице Герцена. СССР, Москва, 1950-е годы.

Движение на улице Герцена. СССР, Москва, 1950-е годы.

 

4. Улица в Центральном административном округе города Москвы


Улица Чайковского. СССР, Москва, 1950-е годы.

Улица Чайковского. СССР, Москва, 1950-е годы.

 

5. Таганский район


Таганский район. СССР, Москва, 1950-е годы.

Таганский район. СССР, Москва, 1950-е годы.

 

6. Уличная сцена


Угол Большого Девятинского переулка и улицы Чайковского. СССР, Москва, 1950-е годы.

Угол Большого Девятинского переулка и улицы Чайковского. СССР, Москва, 1950-е годы.

 

7. Читальный зал


Читальный зал в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина. СССР, Москва, 1950-е годы.

Читальный зал в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина. СССР, Москва, 1950-е годы.

 

8. Ремонтные работы


Ремонтные работы на улице Чайковского. СССР, Москва, 1950-е годы.

Ремонтные работы на улице Чайковского. СССР, Москва, 1950-е годы.

 

9. Ставропигиальный мужской монастырь Русской Церкви


Донской монастырь. СССР, Москва, 1950-е годы.

Донской монастырь. СССР, Москва, 1950-е годы.

 

10. Конная милиция


Конная милиция. СССР, Москва, 1950-е годы.

Конная милиция. СССР, Москва, 1950-е годы.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Назад в СССР: Уникальные ретро фотографии, сделанные в 1950-х годах американским дипломатом

И не забудьте:
Назад в СССР: Уникальные ретро фотографии, сделанные в 1950-х годах американским дипломатомПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх