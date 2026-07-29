Таобао: как китайская деревня превратилась в сообщество миллионеров



Фото: Фото: www.freepik.com

Китайские провинции долгое время считались бедными районами. Молодежь уезжала в поисках лучшей жизни в крупные города. А старики оставались одни в родных краях. Все изменил Интернет. А точнее появление интернет-магазинов. Именно их развитие запустило целую волну деревень Таобао. Китайские провинции долгое время считались бедными районами. Молодежь уезжала в поисках лучшей жизни в крупные города. А старики оставались одни в родных краях. Все изменил Интернет. А точнее появление интернет-магазинов. Именно их развитие запустило целую волну деревень Таобао.Экономисты со всего мира изучают их как уникальное маркетинговое явление. В чем же секрет этих деревень? Почему молодежь больше не уезжает в крупные города? Как Интернет превратил жителей глубинки в миллионеров? И с какими проблемами им пришлось столкнуться?

1. Откуда взялось название деревень



Деревни получили свое название в честь популярної онлайн платформы. / Фото: Деревни получили свое название в честь популярної онлайн платформы. / Фото: www.freepik.com

Таобао – это крупнейшая китайская онлайн платформа для продажи товаров. На ней продаются миллионы позиций по всей стране. Именно в честь этого магазина и начали называть небольшие деревеньки, жители которых зарабатывали на онлайн продажах.

Интернет действительно позволил им изменить свою жизнь. Жители деревень теперь сами могут производить товары и продавать их онлайн. Так, в одном доме может находиться и мастерская, и офис продаж. Для тех, кто раньше едва мог продать что-то местным жителям, это стало настоящим спасением. Ведь с помощью онлайн платформы появилась возможность продавать по всей стране.

2. Из бедности к процветанию



Китайские деревни перестали быть самыми бедными районами. / Фото: Китайские деревни перестали быть самыми бедными районами. / Фото: www.freepik.com

Раньше китайские провинции были самыми бедными районами страны. Еще двадцать лет назад там практически невозможно было встретить молодежь.

Интернет-продажи изменили все. Теперь целые поколения трудятся на собственном производстве. Более того, многие мастера предоставляют рабочие места соседям. Так, в деревеньках Таобао больше нет проблем с работой. Все тут заняты делом. Буквально каждый житель деревни работает на интернет-продажи. Это, безусловно, повысило уровень всех жителей этих провинций. Многие стали зарабатывать на Таобао миллионы.

3. Тайна успешной модели



В одном доме может находится и склад, и офис продаж. / Фото: В одном доме может находится и склад, и офис продаж. / Фото: www.freepik.com

Почему онлайн-продажи стали столь популярны в Китае? Для ответа на этот вопрос стоит взглянуть на жизнь китайских провинций лет двадцать назад. Тогда в населенном пункте функционировал лишь один центральный рынок. На нем местные жители могли продавать вещи, сделанные своими руками.

Но учитывая, что покупатели из года в год не менялись, это не приносило нужной прибыли. Онлайн-продажи же позволили продать свое изделие в любой уголок страны. У местных мастеров в один миг увеличилась численность покупателей. То, что местным жителям было не особо нужным, пользовалось огромным спросом у жителей крупных городов. Именно это позволило многим быстро разбогатеть на собственном производстве. А потом блогеры все испортили.

4. Губительные блогеры



Блогеры поставили под угрозу существование деревень Таобао. / Фото: storage.ghost.io Блогеры поставили под угрозу существование деревень Таобао. / Фото: storage.ghost.io

Все мы знаем про блогеров. Они рекламируют определенные товары на своих каналах. Учитывая миллионную аудиторию, именно по их рекомендации многие покупают вещи. И все б ничего, вот только всех подряд блогеры не рекламируют. Они продвигают только те магазины, которые платят им хорошие гонорары.

И, конечно же, у небольшой мастерской из глубинки нет столько денег, чтобы заплатить топовому блогеру. Вот и получается, что на плаву остаются лишь те, кто нашел возможность продвижения в интернете. Еще лет десять назад достаточно было просто сфотографировать свой товар, чтобы на него нашелся покупатель. А теперь все покупают лишь у тех, кто смог заключить договор с блогером. Значит ли это, что деревням Таобао пришел конец?

5. Есть ли будущее у этих деревень



Местные производители приспосабливаются к новым правилам игры. / Фото: Местные производители приспосабливаются к новым правилам игры. / Фото: www.freepik.com

Конечно же, будущее у таких деревень есть. Возможно, не такое радужное, как на самом подъеме. Но оно точно не так критично, как пытаются преподнести некоторые представители прессы. Просто на этот раз мастерам придется приложить чуть больше усилий, чем в первый раз.