Поделка из пряжи к Новому году

Эта, казалось бы, простая, но объёмная, пушистая и очень красивая снежинка была сделана из обычной пряжи всего за 5 минут! Такая поделка идеально подойдёт для детского сада, а также ими можно чудесно украсить новогоднюю ёлку.

Посередине расчёски зафиксируйте кончик пряжи. Затем вокруг расчёски сделайте 60 оборотов пряжей. Обрежьте нить, аккуратно снимите пряжу и перевяжите концами пряжи по центру.



Разрежьте с обеих сторон, расправьте.



Разделите пряжу на 7 частей. Каждую перевяжите близко к центру кусочком пряжи.



Вот что должно получиться:



Теперь каждую из 7 частей разделите на 2 и свяжите с соседней половинкой.





Вот такое основание снежинки должно быть:



Расчешите кончики пряжи. Подрежьте, чтобы было ровно.



Привяжите кусочек пряжи, чтобы снежинку можно было подвесить. Очень красивая и пушистая снежинка из пряжи готова!



Подробнее о том, как сделать снежинку из пряжи, смотрите в видео ниже:

