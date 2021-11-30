Поделка из пряжи к Новому году

Эта, казалось бы, простая, но объёмная, пушистая и очень красивая снежинка была сделана из обычной пряжи всего за 5 минут! Такая поделка идеально подойдёт для детского сада, а также ими можно чудесно украсить новогоднюю ёлку.
Посередине расчёски зафиксируйте кончик пряжи. Затем вокруг расчёски сделайте 60 оборотов пряжей. Обрежьте нить, аккуратно снимите пряжу и перевяжите концами пряжи по центру.
Разрежьте с обеих сторон, расправьте.
Разделите пряжу на 7 частей. Каждую перевяжите близко к центру кусочком пряжи.
Вот что должно получиться:
Теперь каждую из 7 частей разделите на 2 и свяжите с соседней половинкой.
Вот такое основание снежинки должно быть:
Расчешите кончики пряжи. Подрежьте, чтобы было ровно.
Привяжите кусочек пряжи, чтобы снежинку можно было подвесить. Очень красивая и пушистая снежинка из пряжи готова!
Подробнее о том, как сделать снежинку из пряжи, смотрите в видео ниже:
Свежие комментарии