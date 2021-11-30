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Поделка из пряжи к Новому году

Поделка из пряжи к Новому году

Эта, казалось бы, простая, но объёмная, пушистая и очень красивая снежинка была сделана из обычной пряжи всего за 5 минут! Такая поделка идеально подойдёт для детского сада, а также ими можно чудесно украсить новогоднюю ёлку.
Поделка из пряжи к Новому годуПосередине расчёски зафиксируйте кончик пряжи. Затем вокруг расчёски сделайте 60 оборотов пряжей. Обрежьте нить, аккуратно снимите пряжу и перевяжите концами пряжи по центру.
Поделка из пряжи к Новому году
Разрежьте с обеих сторон, расправьте.
Поделка из пряжи к Новому году
Разделите пряжу на 7 частей. Каждую перевяжите близко к центру кусочком пряжи.
Поделка из пряжи к Новому году
Вот что должно получиться:
Поделка из пряжи к Новому году
Теперь каждую из 7 частей разделите на 2 и свяжите с соседней половинкой.

Поделка из пряжи к Новому году
Вот такое основание снежинки должно быть:
Поделка из пряжи к Новому году
Расчешите кончики пряжи. Подрежьте, чтобы было ровно.
Поделка из пряжи к Новому году
Привяжите кусочек пряжи, чтобы снежинку можно было подвесить. Очень красивая и пушистая снежинка из пряжи готова!
Поделка из пряжи к Новому году
Подробнее о том, как сделать снежинку из пряжи, смотрите в видео ниже:

 

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