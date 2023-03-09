«Крик» Мунка становится тише: Почему знаменитая картина теряет цвет

Одно из самых мистических произведений искусства, с которым связано множество неоднозначных историй, все также продолжает интересовать не только профессиональных искусствоведов, но и простых обывателей. Образ с картины, который даже нельзя назвать человеком, скорее сущностью, настолько растиражирован, что узнаваем даже теми, кто далек от изобразительного искусства. Однако не все знают, что «Крик» - это цикл картин, причем посвященных вполне возвышенным ценностям: любви, жизни и смерти. Теперь открылась еще одна особенность, подхлестнувшая к ней интерес. Ученые, исследовавшие образцы краски, впрочем, такой процедуре подвергаются все экспонаты мировой классики, пришли к выводу, что картина теряет цвет.
Всего картин в цикле около сорока. После первого же представления публике «Крик» вызвал настоящую бурю эмоций. Да такую, что благородная публика берлинской выставки устроила погром, потому что изображение на полотне казалось им ужасным. Картина была написана сто лет тому назад, за это время она ни раз доказывала свою негативную особенность, всячески вредительствуя тем, кто ее уронил или пытался ею завладеть.
Наука в интересах искусства
Местность изображенная на картине "Крик".
Так или иначе, любое произведение искусства, даже если оно хранилось бережно и в соответствующих условиях, страдает от времени и может менять изначальный цвет. Поэтому все чаще на помощь искусствоведам приходят ученые, которые с помощью современных технологий и лабораторных исследований определяют каким был изначальный цвет работы. К тому же, часто меняют оттенок только определенные цвета, другие остаются неизменными. К примеру, давно известно, что на полотнах Ван Гога желтизна начала коричневеть, а синий превращается в пурпурный. Однако палитра Мунка менее изучена, поэтому вклад ученым в эту область еще только предстоит сделать.
Для того чтобы определить какие именно участки начали выцветать используются рентген, лазерный луч и электронный микроскоп. Очевидно, что желтые и оранжевые элементы стали белесыми, цвета слоновой кости.
Работа над полотном ведется с 2012 года, оно было украдено в 2004 году и спустя два года восстановлено. Работы, которые ведутся над творением художника, помогут не только рассказать историю цвета и восстановить первоначальный вид легендарной картины, но и предотвратить дальнейшие изменения.
Особенности выцветания знаменитой картины Мунка
Эдвард Мунк. «Крик».
В настоящее время известно, что поверхность картины, если на нее взглянуть через микроскоп, напоминает сталагмиты. Именно эти кристаллы, растущие на поверхности полотна картины, и способствуют изменению изначального оттенка. Особенно их много около рта сущности, в небе и воде.
Когда было определено, что проблема в желтом и оранжевом цветах, музей Мунка привлек к работам доктора Дженифер Масс, она обладает опытом в этой сфере, причем именно при работе с желтым цветом. В частности, она уже сталкивалась с кадмием желтым на работах Анри Матисса. Именно поэтому ее участие было столь необходимым. К тому же, доктор Масс владеет отличной лабораторией, в которой можно провести все необходимые исследования. Музей Мунка планирует переезд в другое здание, новые исследования полотна должны определить, как это сделать наиболее оптимально для сохранения картины.
Картины вянут как цветы…
Картины из цикла «Крик».
В изучении причины выцветания «Крика» большую лепту внесли тюбики краски художника, почти полторы тысячи из них имеются в его музее. Как и предполагалась, со временем, желтый сульфид камдия окислился в два химических соединения белых по цвету.
Но и это еще не все, по словам исследователей, такие проблемы могут обнаруживаться у импрессионистов и экспрессионистов, работавших между 1880-1920 годами.
Именно стык этих веков, ознаменовавшийся переменами технологий в изготовлении красок, стал губительным для многих произведений искусства. Увы, но промышленный рывок вперед негативным образом сказался на изобразительном искусстве. Ранее художники работали с красками, изготовленными из растений, насекомых или минералов. Однако с появлением синтетических красителей, более доступных по цене, надобность в этом отпала. К тому же расширился цветовой ассортимент, что толкало художников на новые эксперименты, они смешивали разные краски с маслом и наполнителями, конечно же, не задумываясь о том, как это скажется на долголетии их полотен. Это период экспериментов с красками и отказа от академического стиля.
Как современные технологии будут использованы для воссоздания картин
Эдвард Мунк. «Страх жизни». Еще одна известная работа автора.
Пигменты 20 века стали непредсказуемыми, к тому же, экспрессионисты давали волю своей фантазии и нельзя быть уверенным, что на их полотне небо будет голубым, а дерево – зеленым. Именно поэтому, в первую очередь, делается ставка на науку. При этом реконструкторы подчеркивают, что даже после того как полностью удастся воссоздать исходные оттенки «Крика», вноситься изменения на холсты не будут. Скорее это станет дополнительной возможностью цифровых технологий. Говоря проще – можно будет навести смартфон на картину и увидеть, как она выглядела изначально, в исходниках.
Именно поэтому кропотливая работа над картиной «Крик» - это лишь вершина айсберга, которая должна облегчить воссоздание других, менее известных работ этого периода, которые также столкнулись с этой проблемой. После выявления общих закономерностей изменения цвета пигмента оранжевого и желтого у экспрессионистов этого периода, станет ясно, насколько большой ущерб приносит время их полотнам.
Если сейчас искусство, органическая химия и физика образуют триединый союз, то ранее, последнее слово оставалось за искусствоведами. Однако выявленные подделки все же доказали, что научные работы в этой области также крайне важны. Сейчас возрастает их роль.
Не исключен и тот вариант, что художники намеренно использовали более яркие оттенки, предполагая, что со временем они выцветут. Может быть и Мунк, создавая «Крик», полагал, что небо побелеет, сделав закат более мягким. К примеру, Ван Гог был в курсе того, что новые пигменты склонны к относительно быстрому выцветанию. В письме своему брату он писал, что новые цвета можно использовать смело и грубо, ведь время смягчит это.
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