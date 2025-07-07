3 популярных блюда паназиатской кухни, которые не составит труда приготовить дома

Паназиатская кухня — это стиль приготовления пищи, который объединяет элементы и блюда различных азиатских стран в единую кулинарную традицию. Обычно в неё входят блюда индийской, китайской, японской, корейской кухни, а также юго-восточной Азии. Как правило, это жареный рис, суши, картофель фри и рецепты с лапшой.
1. Битые огурцы
Битые огурцы. \ Фото: healthynibblesandbits.com.
Битые огурцы можно употреблять как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира, а также наслаждаться их уникальной текстурой и вкусом.
Ингредиенты:
• Огурцы плотные среднего размера – 3-4 шт;
• Кинза свежая – 2 веточки;
• Кунжутные семена – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Масло кунжутное – опционально;
• Сахар – 0,5 стакана;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Уксус рисовый тёмный – 120 мл;
• Соус соевый – 150 мл;
• Перец чили хлопья – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально.
Азиатский салат с битыми огурцами. \ Фото: unpeeledjournal.com.
Способ приготовления:
• В небольшой ёмкости смешать соевый соус с рисовым уксусом, сахаром, солью, перцем чили, пропущенным через пресс чесноком, мелко нарезанными листочками кинзы, оливковым и кунжутным маслом;
• Получившуюся сметь накрыть крышкой и поставить в холодильник;
• Огурцы вымыть;
• Просушить;
• Срезать кончики с двух сторон;
• После как следует отбить огурцы скалкой;
• Затем нарезать их кубиком среднего размера;
• Выложить в миску;
• Посыпать солью;
• Накрыть миску пищевой плёнкой или пакетом;
• Поставить в холодильник на три-четыре часа;
• Как только огурцы достаточно выпустят влагу, необходимо слить всю жидкость;
• Затем промыть нарезанные овощи под проточной водой;
• Залить заранее приготовленным маринадом;
• Перемешать;
• Отправить в холодильник на три четыре-часа;
• Перед подачей посыпать кунжутными семенами.
2. Азиатские пельмени с креветками
Гёдза с креветками. \ Фото: bing.com.
Гёдза — это разновидность азиатских пельменей, обычно начинённых фаршем и овощами (в качестве начинки используют креветки, говядину, курицу, овощи, морепродукты и грибы). Их можно жарить или готовить на пару. Зачастую их подают как часть более сытного блюда или закуски. Цзяоцзы с креветками - вкусное и сытное блюдо, идеально подходящее для любого застолья и случая по поводу и без.
Ингредиенты:
• Мука – 1-2 ч.л;
• Масло подсолнечное – 2-3 ст.л;
• Вода – 2-3 ст.л;
• Соус для гёдза – 1-1,5 ст.л;
• Лук зелёный – 1 стебель;
• Кунжут белый – опционально.
Для теста:
• Мука – 1 стакан;
• Вода – 0,5 стакана.
Для соуса:
• Чеснок – 2 зубка;
• Имбирь свежий – 1-2 см;
• Соевый соус – опционально;
• Масло кунжутное – опционально.
Для фарша:
• Креветки очищенные – 100 г;
• Цукини маленькие – 1 шт;
• Сахар – по вкусу;
• Белый молотый перец – по вкусу;
• Масло кунжутное – опционально;
• Яйцо (белок) – 1 шт;
• Сода – щепотка;
• Масло сливочное – опционально;
• Соус для устриц – опционально.
Азиатские пельмени. \ Фото: i.ytimg.com.
Способ приготовления:
• В миске смешать муку с водой и замесить тесто;
• Раскатать тесто;
• Нарезать пластинками и выдавить с помощью стакана или формочки кружочки диаметром десять сантиметров;
• Цукини вымыть;
• Произвольно нарезать;
• Выложить в чашу блендера;
• Добавить креветки;
• Посолить и поперчить;
• Добавить сахар;
• Влить соус для устриц;
• Сдобрить кунжутным маслом;
• Добавить яичный белок, щепотку соды и кусочек сливочного масла;
• Перемешать и перебить блендером до консистенции средней крошки;
• Получившуюся начинку распределить по пластинкам теста;
• Сформировать гёдза;
• Готовить на пару около пяти-шести минут;
• Затем выложить на разогретую сковороду;
• В миске смешать воду с небольшим количеством муки и подсолнечного масла;
• Получившейся смесью полить пельмени;
• Жарить на медленном огне до равномерной румяной корочки со всех сторон;
• В миске смешать очищенный и пропущенный через пресс чеснок с мелко натёртым имбирём, кунжутным маслом и соевым соусом;
• Обжаренные гёдза выложить на тарелку;
• Полить соусом, украсить мелко нарезанным зелёным луком;
• Посыпать семенами кунжута и подать к столу.
3. Кимчи
Кимчи. \ Фото: i.pinimg.com.
Кимчи — знаменитое корейское блюдо из квашеной капусты напа, приправленной специями. Традиционно его готовят путём засолки и ферментации целых кочанов капусты, но способ приготовления этого блюда отличается между собой в зависимости от регионов и культур. Кимчи можно есть как отдельно, так и в качестве гарнира, и оно известно своим пикантным, пряным и терпким вкусом и хрустящей текстурой. Его часто подают к блюдам различных кухонь, а также можно добавлять в супы, лапшу и жареный рис.
Ингредиенты:
• Капуста пекинская – 1 кг;
• Кунжут – опционально.
Для маринада:
• Соус кимчи – 400 мл;
• Сладкий соус чили – 400 мл;
• Соус рыбный – 2 ст.л;
• Сахар – по вкусу.
Маринованная пекинская капуста. \ Фото: realfood.tesco.com.
Способ приготовления:
• Пекинскую капусту разобрать на листья;
• И тщательно промыть под холодной проточной водой;
• После откинуть на дуршлаг и как следует просушить;
• Затем при желании листья модно нарезать полосками;
• Капустные листья целые, или нарезанные сложить в банку;
• В миске смешать рыбный соус с соусом кимчи и со сладким соусом чили;
• Добавить сахар;
• Перемешать;
• Получившейся смесью залить капусту;
• Закрыть банку крышкой и хорошенько потрясти;
• Снять крышку;
• Накрыть банку марлей в несколько слоёв;
• Оставить при комнатной температуре на двое суток, время от времени перемешивая.
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