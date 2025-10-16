Инопланетные создания среди нас

Ученые обещают нам полеты к Марсу уже к 2021 году. Исследовательские зонды добрались даже до далекой Европы и человек предвкушает, каких странных и необычных созданий он повстречает там. Но позвольте, зачем вообще куда-то лететь, если инопланетная эволюция явно устроила филиал прямо тут, на Земле? Взгляните только на этих странных существ, существование которых можно объяснить эволюционным развитием лишь с большой натяжкой.





Бессмертная медуза

Ворон

Летучие мыши

Пчелы

Тихоходки

Утконос

Муравьи

Креветка-богомол

Пингвины

Европейский удильщик