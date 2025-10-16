Инопланетные создания среди нас

Ученые обещают нам полеты к Марсу уже к 2021 году. Исследовательские зонды добрались даже до далекой Европы и человек предвкушает, каких странных и необычных созданий он повстречает там. Но позвольте, зачем вообще куда-то лететь, если инопланетная эволюция явно устроила филиал прямо тут, на Земле? Взгляните только на этих странных существ, существование которых можно объяснить эволюционным развитием лишь с большой натяжкой.
Бессмертная медуза
Достигнув зрелости Turritopsis Nutricula оседает на дно и превращается в покрытый кутикулой полип. Из него со временем выходят медузы. Болезнь и возраст ничто для этих существ — они просто вновь опускаются на дно и повторяют цикл. Теоретически, это бессмертные создания, убить их может только хищник.
Ворон
Невероятно, но вороны, грачи и галки обладают примерно таким же уровнем интеллекта, как человекообразные приматы. Ученые до сих пор не могут понять, каким образом маленький птичий мозг принимает решения. Вороны способны использовать сложные логические комбинации и даже создавать собственные орудия добычи пищи при необходимости.
Летучие мыши
Эволюция? Да как могла эволюция привести к развитию слепых животных с эхолокацией! Некоторые из самых крупных видов летучих мышей доживают до тридцати лет и формируют настоящие подобия общественной жизни. Они общаются между собой чуть ли не на философские темы!
Пчелы
Пчелы показывают удивительный для насекомых уровень социального взаимодействия. Эксперименты показали способность пчел обучаться, просто глядя на действия других пчел. Кроме того, каждое насекомое выполняет строго определенную социальную роль в улье, а еще они способны распознавать человеческие лица. Вот зачем пчеле такой навык?!
Тихоходки
Это поистине одни из самых удивительных существ на Земле. Во-первых, тихоходки бессмертны. Во-вторых, они выживают даже в космосе. Ученые нашли тихоходок в Марианской впадине — хотя что им там вообще делать?
Утконос
Вы видели утконоса? Он же похож на коллаж, сделанный ребенком. Хвост бобра, клюв и ноги утки, мех выдры — утконос! О, и не будем забывать о ядовитых шпорах на задних лапах. Разве похоже это создание на земное животное?
Муравьи
Организация муравьев просто гениальна. Все занимаются своим делом, будто запрограммированные кем-то. Воины защищают гнездо, рабочие снабжают всех пищей, самцы нужны только для размножения — и королева, вокруг которой все вертится. Даже люди с их интеллектом за все время своего существование близко не смогли подойти к эффективному обществу такого рода.
Креветка-богомол
Начнем с того, что панцирь креветки-богомола настолько прочен, что ученые сейчас стараются создать искусственный материал на его основе — он будет использоваться при производстве самолетов нового поколения. Крохотная креветка-богомол без сомнения нападает на человека, удар ее лапок сравним с ударом пули 22 калибра. Некоторые люди делают большую ошибку, пытаясь держать этих малышей в аквариуме — креветка-богомол способна пробить стекло практически любой толщины.
Пингвины
Считаете пингвинов странными, но скучноватыми созданиями? Зря. Биологи только недавно поняли, насколько уникален и необычен организм этих птичек. Дело в том, что между глаз у пингвинов располагается специальный орган, служащий для опреснения морской воды!
Европейский удильщик
Жуть с плавниками! Они живут на очень большой глубине и выглядят так, будто инопланетяне не очень-то старались скрыть их внеземное происхождение. Удильщики приманивают добычу странным наростом, который светится благодаря люминисцентным бактериям. А знаете, как они размножаются? Самец вцепляется в самку зубами, а она постепенно начинает поглощать его тело, пока не остаются только семенники. Из них самка впоследствии вынашивает нового удильщика.
