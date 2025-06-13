Как постирать пуховик в стиральной машинке и не испортить

В холодную зиму никак не обойтись без теплого и практичного пуховика. На сегодняшний день практически у каждого человека есть в гардеробе такой предмет верхней одежды.







Однако, как и любая другая одежда, пуховик требует чистки и особого ухода.







В современных стиральных машинах предусмотрена функция стирки вещей, набитым синтепоном или пухом, однако, если у вас таковой нет — необходимо поставить режим бережной стирки при температуре воды не более 30 градусов.

Лайфхак при стирке пуховика

Будьте осторожны и внимательно прочтите этикетку перед стиркой, так как существуют куртки, для которых не допустима стирка в машинках.Для стирки вам понадобятся: 3 теннисных шарика и деликатное моющее средство.После стирки необходимо вынуть куртку, хорошенько ее встряхнуть и повесить сушиться на плечиках в теплое место. Как правило, изделие высыхает за полдня, однако для каждого изделия время индивидуально. После высыхания расправьте оставшиеся комочки, особенно в области рукавов.Вот такой доступный лайфхак с теннисными мячиками поможет вам при стирке зимних вещей, исключив беспокойства о порче изделия в химчистке.