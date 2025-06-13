С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 541 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВЛАДИМИР К
    Чё мля, продажи упали? Решили по новой пропиарить заграничную куету? Шли бы вы, со своей хренотеллой, куда подальше.Как появилась пер...
  • Ингерман Ланская
    сколько лжи в одной статейке - во-первых, то рыбий жир, что давали, был сделан из рыбьих отходов -шкуры, плавников, к...Не только рыбьим ...
  • Константин Самарин
    А в горы идут, чтобы доказать самому себе, что ты можешь. Можешь не бояться высоты, можешь пересилить себя, и преодал...Зачем люди ходят ...

Как постирать пуховик в стиральной машинке и не испортить

В холодную зиму никак не обойтись без теплого и практичного пуховика. На сегодняшний день практически у каждого человека есть в гардеробе такой предмет верхней одежды.



Однако, как и любая другая одежда, пуховик требует чистки и особого ухода.



В современных стиральных машинах предусмотрена функция стирки вещей, набитым синтепоном или пухом, однако, если у вас таковой нет — необходимо поставить режим бережной стирки при температуре воды не более 30 градусов.

Будьте осторожны и внимательно прочтите этикетку перед стиркой, так как существуют куртки, для которых не допустима стирка в машинках.

Лайфхак при стирке пуховика



Для стирки вам понадобятся: 3 теннисных шарика и деликатное моющее средство.



После стирки необходимо вынуть куртку, хорошенько ее встряхнуть и повесить сушиться на плечиках в теплое место. Как правило, изделие высыхает за полдня, однако для каждого изделия время индивидуально. После высыхания расправьте оставшиеся комочки, особенно в области рукавов.



Вот такой доступный лайфхак с теннисными мячиками поможет вам при стирке зимних вещей, исключив беспокойства о порче изделия в химчистке.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Пуховик
стирка
наверх