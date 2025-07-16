Что делать, если вас беззаветно просят поработать бесплатно

1. Не занимайте оборонительную позицию

Да погодите делать так!Скажите словами! / Фото: catherineasquithgallery.com

2. Будьте вежливы, но тверды

Брат, ты мне брат... Но нет, чувак! / Фото: memepedia.ru

3. Забудьте про постулат «это только один раз»

Никакого одного раза! / Фото: uznayvse.ru

4. Установите свои правила

Моя жизнь - мои правила!!!!!!! / Фото: my.mail.ru

5. Попросите что-то бесплатное взамен ваших бесплатных услуг и посмотрите на реакцию

Услуга за услугу! / Фото: uriston.com