Что делать, если вас беззаветно просят поработать бесплатно

К сожалению, очень часто находится «брат-сват» или коллега/начальник, который внезапно может попросить вас оказать бесплатные услуги. Данный материал собрал пять советов от психологов, как грамотно вербально реагировать в данной спорной ситуации.
1. Не занимайте оборонительную позицию
Прежде всего, постарайтесь не переходить в оборону. Когда вас снова и снова просят о бесплатной работе, это может быть очень неприятно, но это не значит, что вы должны срываться и занимать оборонительную позицию. Попробуйте увидеть это с их точки зрения. Постарайтесь просто очень спокойно объяснить, что вы ведёте бизнес, а не благотворительную деятельность, но не настолько грубо, чтобы отвратить данных просящих их от того, чтобы они когда-либо нанимали вас для ваших честных платных услуг в будущем.
2. Будьте вежливы, но тверды
Брат, ты мне брат... Но нет, чувак! / Фото: memepedia.ru
Хотя вам следует быть вежливыми и избегать оборонительной реакции, это не значит, что вам нужно быть слабаком. Вам все равно придется защищать свои деловые интересы и проявлять твердость. Вам необходимо чётко дать понять, что вы не будете работать бесплатно, и сообщить об этом с уверенностью. Если человек (коллега или «брат-сват») чувствует ваши сомнения или неуверенность в себе, он может быть более склонен подтолкнуть вас к работе бесплатно, используя мнимые доводы.
3. Забудьте про постулат «это только один раз»
Возможно, вы не совсем против бесплатной работы, особенно если она вам нравится. Однако помните, что вы не сможете оплачивать ваши ежемесячные счета, просто получая удовольствие от работы. В общем… Просто забудьте!
4. Установите свои правила
Моя жизнь - мои правила!!!!!!! / Фото: my.mail.ru
Никогда не работать бесплатно может быть одним из ваших личных правил. Однако, если вы когда-нибудь решите выполнить какую-то работу бесплатно, вам следует выработать некоторые твёрдые правила для себя. Само собой, вы не хотите, чтобы бесплатная работа затмила время, за которое вы могли бы зарабатывать деньги. Поэтому установите ограничения на количество времени и ресурсов, которые вы вкладываете в то, что не приносит никакой денежной отдачи на помощь вашему «брату-свату».
5. Попросите что-то бесплатное взамен ваших бесплатных услуг и посмотрите на реакцию
Услуга за услугу! / Фото: uriston.com
Допустим, вы репетитор, а ваш «брат-сват» электрик просит вас бесплатно подтянуть сына к экзамену. Попросите взамен переложить вам проводку. Если будет шоковое лицо – готовьте троллинг и сарказм. Если скажет «по рукам», рассмотрите это как отличный подарок судьбы.
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