Как избавиться от ржавчины при помощи лимонной кислоты и перекиси водорода

Интересный эксперимент с поразительным результатом! Просто смешайте лимонную кислоту и аптечную перекись водорода в пластиковом стакане. Эта «гремучая смесь» будет как нельзя кстати!

Самое удивительное, что работает ничуть не хуже, чем дорогостоящая химия из магазина. Каждому человеку нужно знать, как и для чего смешивать перекись водорода с лимонной кислотой!

Раствор из лимонки и перекиси

В пластиковый стакан всыпьте несколько пакетиков лимонной кислоты по 10 г. Можно начать с двух. Сюда же следом влейте пару аптечных пузырьков перекиси водорода 3 %. Перемешайте до растворения крупинок.Теперь в этот раствор необходимо погрузить любые металлические детали, на которых образовалась ржавчина. Процесс начнётся сразу же!Уже через 20 минут можно наблюдать такую картину (см. фото ниже). Раствор окрасится в тёмно-жёлтый цвет.Оставьте детали в растворе на 3-4 часа (можно — дольше). Оцените результат сами! На металлической полоске отлично видно, как опущенная в раствор часть полностью очистилась от ржавчины.Этот лайфхак нужно знать каждому! Тем более, что это так просто и так практично. Необходимый совет в быту и не только!