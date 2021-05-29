Сколько можно стоять на холостом ходу без вреда для любимого автомобиля

Вокруг холостого хода автомобиля ходит множество споров, которое то и дело порождают разнообразные заблуждения и откровенные мифы. Каждый водитель хотя бы раз слышал о том, что простаивание на холостом ходу не слишком-то полезно для двигателя машины. Оттого многим было бы интересно узнать, как долго можно и ничего не делать, прежде чем узлы автомобиля не начнут получать урон.
Простоя в нашем мире не избежать. /Фото: Яндекс.Новости.
Главное, что следует уяснить: холостого хода в процессе управления транспортным средством никак не избежать. Есть ряд автомобилистов-энтузиастов, которые уверяют, что при длительном простаивании, например, в пробке, лучше вообще глушить двигатель автомобиля. Так, якобы и износ меньше, и расход топлива ниже. На самом деле это не так. Все потому, что старт автомобиля, во-первых, потребляет повышенное количество горючего, во-вторых, оказывает огромную нагрузку на силовой агрегат, которая также изнашивает причастные к процессу элементы конструкции.
За холостой ход отвечает отдельный регулятор. /Фото: subscribe.ru.
В действительности холостой ход не наносит ощутимого ущерба двигателю и всем остальным элементам конструкции. Во всяком случае, степень износа узлов и агрегатов на холостом ходу уж точно не превышает степень износа, которая возникает во время «нормальной» езды. Само собой, негативные последствия эксплуатации машины на холостом ходу хотя и сопоставимы по степени наносимого ущерба, имеют несколько иной характер.
Износ не больше, чем при обычной езде. /Фото: kronosavto.ru.
Главная проблема холостого хода кроется в том, что при простое на низких оборотах в масле ускоряется появление отложений, которые затрудняют работу двигателя. Если таких отложений накопится слишком много, то проблемы могут появится в том числе и с масляным насосом. Для того, чтобы недовести ситуацию до серьезного ремонта в долгосрочной перспективе, опытные автомобилисты настоятельно рекомендуют после каждого более-менее длительного простоя на холостом ходу (от 15 минут) доводить двигатель до высоких оборотов в 4-5 тысяч на непродолжительное время.
Бояться холостого хода - нет смысла. /Фото: tadteh.ru.
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