«Мама и рыжий король»: немного грустный мультфильм про пап, мам и вечную любовь

Немного грустный мультфильм про пап, мам и вечную любовь.
Мама Тимохи убралась в квартире, настирала белья и наварила супа. Устала и ушла гулять по осеннему парку, потому что дома её особо никто не замечал. Там она повстречала рыжего дяденьку, оказавшегося королем! А дальше... Впрочем, так случается достаточно часто.
В этом милом рисованном мультфильме один день из жизни самой обычной семьи. Но возможно, несколько минут потраченных на просмотр этого мультфильма радикально изменят чью-то серую обыденность.
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