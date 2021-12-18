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«Мама и рыжий король»: немного грустный мультфильм про пап, мам и вечную любовь


Немного грустный мультфильм про пап, мам и вечную любовь.

Немного грустный мультфильм про пап, мам и вечную любовь.

Мама Тимохи убралась в квартире, настирала белья и наварила супа. Устала и ушла гулять по осеннему парку, потому что дома её особо никто не замечал. Там она повстречала рыжего дяденьку, оказавшегося королем! А дальше... Впрочем, так случается достаточно часто.

В этом милом рисованном мультфильме один день из жизни самой обычной семьи. Но возможно, несколько минут потраченных на просмотр этого мультфильма радикально изменят чью-то серую обыденность.

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«Мама и рыжий король»: немного грустный мультфильм про пап, мам и вечную любовь

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«Мама и рыжий король»: немного грустный мультфильм про пап, мам и вечную любовьПодписаться на мой Instagram
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