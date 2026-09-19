Как избавиться от слизней на участке

Перед зимой очень важно очистить участок от слизней, и не дать им перезимовать. В противном случае весной участок окажется в плачевном состоянии.



Использование покупных препаратов от слизней в чистом виде не дает желаемого эффекта в первую очередь потому, что гранулы не привлекательны для паразитов, и слизни просто не хотят их поедать.

Именно поэтому садоводам необходимо идти на ухищрения, которые заставят слизней съесть подготовленную для них отраву.Отличной приманкой для слизней станет обычное пиво или кисломолочные продукты.Емкости с приманками, к которым подмешана отрава, необходимо слегка прикопать, чтобы сделать более доступными для паразитов.Опыт многих садоводов показал, что слизни предпочитают нефильтрованное пиво и сметану.Для того чтобы выманивать слизней, можно использовать различные ловушки. Так, старые доски станут прекрасным укрытием для паразитов. Разложите доски по саду, и уже через несколько дней под ними вы найдете огромное количество слизней.Еще одной эффективной ловушкой для слизней станут фрукты и овощи.Собрав слизней с досок или из мисок с фруктами, поместите паразитов в глубокую емкость, наполненную солью, и в скором времени они погибнут.