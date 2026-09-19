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Как избавиться от слизней на участке

Перед зимой очень важно очистить участок от слизней, и не дать им перезимовать. В противном случае весной участок окажется в плачевном состоянии.

Использование покупных препаратов от слизней в чистом виде не дает желаемого эффекта в первую очередь потому, что гранулы не привлекательны для паразитов, и слизни просто не хотят их поедать.

Именно поэтому садоводам необходимо идти на ухищрения, которые заставят слизней съесть подготовленную для них отраву.

Как избавиться от слизней на участке

Отличной приманкой для слизней станет обычное пиво или кисломолочные продукты.

Как избавиться от слизней на участке

Емкости с приманками, к которым подмешана отрава, необходимо слегка прикопать, чтобы сделать более доступными для паразитов.

Как избавиться от слизней на участке

Опыт многих садоводов показал, что слизни предпочитают нефильтрованное пиво и сметану.

Как избавиться от слизней на участке

Для того чтобы выманивать слизней, можно использовать различные ловушки. Так, старые доски станут прекрасным укрытием для паразитов. Разложите доски по саду, и уже через несколько дней под ними вы найдете огромное количество слизней.

Как избавиться от слизней на участке

Еще одной эффективной ловушкой для слизней станут фрукты и овощи.

Как избавиться от слизней на участке

Собрав слизней с досок или из мисок с фруктами, поместите паразитов в глубокую емкость, наполненную солью, и в скором времени они погибнут.

Как избавиться от слизней на участке

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