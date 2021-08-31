10 малоизвестных фактов о Калигуле, которого считают самым жестоким и скандальным императором Рима

10 малоизвестных фактов о Калигуле.
У каждого римского императора есть несколько своих «скелетов в шкафу», но ни один из них не сравнится с рассказами о Калигуле. Шесть различных древнеримских историков писали о жизни Калигулы, и каждый из них соглашался с тем, что император был безумен. О Калигуле до нынешних дней дошли настолько нелепые истории, что большинство современников считают их выдумками. Похоже, жизнь Калигулы просто была слишком сумасшедшей.
1. Лошадь за обеденным столом
Своего коня Калигула любил больше, чем подданных.
Нет никаких документальных подтверждений, что Калигула действительно сделал свою лошадь сенатором, как утверждается в популярной истории, но всё же некоторые факты о чудачествах римского императора в отношении его любимого коня по кличке Инцитат известны. К своему питомцу он относился лучше, чем к большинству подданных.
У этого коня был свой дом, причем это была вовсе не какая-то там улучшенная конюшня. Калигула отдал коню свой собственный многокомнатный дом с мебелью и рабами, которым было приказано исполнять все желания Инцината. Во время обеда Калигула «приглашал» своего коня отобедать вместе с ним. Лошадь приводили к обеденному столу, где императору и Инцинату подавали вино в золотых бокалах, и первый тост был за хорошее здоровье лошади.
Император даже приказывал солдатам, чтобы те охраняли покой животного. Один из историков писал, что после того, как Калигула заметил, что толпа зрителей на арене беспокоит его коня своими выкриками, то отправил солдат, чтобы те заставили всех присутствующих замолчать любой ценой.
2. Попытка заменить голову статуи Зевса своим собственным изображением
Калигула видел сидящим на этом троне себя.
Калигуле было мало императорского трона. Он хотел быть богом и даже создал свой собственный культ. Император Рима построил храмы, где люди должны были поклоняться ему. Там стояли статуи Калигулы в натуральную величину, сделанные из чистого золота. И это далеко не все.
Калигула планировал снять голову статуи Зевса в Олимпии - одного из семи чудес древнего мира - и заменить ее своим изображением. Он даже нанял свою собственную команду жрецов, чтобы те исполняли экстравагантные ритуалы, придуманные императором. Чтобы показать преданность Калигуле, мало было принести в жертву быка, как раньше. Его поклонники должны были приносить в жертву фламинго и павлинов в честь императора.
Одержимость Калигулы, который мечтал стать богом, чуть не довела страну до восстания. В какой-то момент, посчитав, что евреи мало поклоняются ему, Калигула приказал консулу-суфекту Публию Петронию, наместнику Сирии, установить гигантскую статую себя любимого в Храме в Иерусалиме. Евреи были готовы поднять восстание, но все ограничилось казнью Публия Петрония, отказавшегося устанавливать статую.
3. Ракушки вместо денег
Ракушки вместо денег.
Легенда гласит, что Калигула однажды объявил войну богу моря Нептуну и приказал своим людям атаковать пролив Ла-Манш. Есть причины думать, что эта история немного преувеличена, но нет никаких сомнений в том, что Калигула отправил армию к Ла-Маншу. Версия, принятая большинством историков, заключается в том, что Калигула вел неудачную кампанию против британцев, и его войска готовы были восстать, поскольку император сократил им зарплату. Потом Калигула привел всю свою армию, включая расчеты катапульт, к Ла-Маншу и сказал людям, что те могут наполнить свои шлемы любым количеством ракушек вместо зарплаты.
4. Массовая казнь как наказание за неправильную молитву
Убийство в порядке вещей.
Когда Калигула занял трон, он позволил некоторым из политических врагов Тиберия (предыдущего императора) вернуться в Рим. Калигула даже пригласил одного их них к себе на личную беседу и спросил, как этот человек провел время в изгнании. Тот ему ответил, что он «постоянно молился богам, чтобы Тиберий умер и Калигула мог стать императором». Человек пытался польстить Калигуле, но вместо этого его слова привели к смерти нескольких тысяч человек. После разговора Калигула решил, что все люди, изгнанные им, точно так же молятся против него. И он отдал приказ убить каждого человека, которого он приговорил к ссылке.
5. Огромные плавучие дворцы для оргий
Корабли для оргий.
Калигула, возможно, был сумасшедшим, но он определенно знал, как устраивать вечеринки. Придя к власти, он заказал постройку двух огромных плавающих «дворцов удовольствия», чтобы проводить в них оргии. Эти гигантские баржи, расположенные на озере Неми, были покрыты драгоценными камнями, а их полы были выложены стеклянными мозаиками. Суда были заполнены огромными статуями и золотыми кубками. Даже паруса были сделаны из пурпурного шелка, материала настолько редкого в то время, что он использовался исключительно для изготовления одежды императоров.
Калигула проводил сумасшедшие оргии на этих кораблях, плавающих по озеру Неми, а его любимыми гостьями были... собственные сестры. Но он не остановился на кровосмешении. Калигула приказал своим придворным приводить своих жен. Он заставлял женщин выстраиваться перед собой, затем осматривал их тела и выбирал очередную фаворитку на вечер. На утехи императора с этой женщиной должен был смотреть ее муж, сидящий в кресле рядом с кроватью.
6. Строительство 5-километрового понтонного моста «из вредности»
Самым большим достижением Калигулы было строительство 5-километрового плавающего моста через залив Байи. На то время подобный мост был совершенно неслыханным - и император построил его, что называется, «из вредности». Перед тем, как Калигула стал императором, астролог по имени Трасилл предсказал, что у Калигулы «больше шансов проехать на лошади через залив Байи, чем стать императором». В итоге Калигула приказал построить временный понтонный мост, чтобы все увидели, что астролог ошибся. Как несложно догадаться, он триумфально проехал по нем на лошади.
7. Зрители как корм для животных
Быть зрителем опасно.
Во время антрактов при выступлениях на аренах древнего Рима обычно для развлечения толпы казнили преступников. Людей выстраивали в линию, после чего им перерезали горло. Калигуле эта идея очень понравилась, но однажды, когда во время антракта не нашлось преступников для казни, императору стало скучно. Он приказал своей страже бросить на арену случайных зрителей с трибун. Затем на арену выпустили диких животных, чтобы те растерзали людей заживо.
8. Запрет разговоров о козлах
И никаких козлов!
В молодости у Калигулы была проблема с волосами, к которой он очень чувствительно относился. Волосы росли повсюду на его теле, кроме макушки, где у будущего императора была лысина. Когда Калигула стал императором, сначала он запретил рисовать его с лысиной. Затем по его приказу в присутствии императора стало преступлением говорить «козел».
А ещё Калигула ввёл правило, то подданные могут приветствовать его только раз в день. Повторная встреча с императором в течение дня могла закончиться смертной казнью.
9. Ужин с императором-убийцей
Римский кубок.
Калигула однажды казнил мужчину только за то, что тот был красив. Император заметил безупречно одетого красивого мужчину с красивой стрижкой, и его посетило такое чувство зависти, что Калигула приказал казнить его. Отец этого молодого человека сделал все возможное, чтобы спасти жизнь своего сына. Он умолял Калигулу пощадить сына, но это возымело только противоположный эффект.
Сразу после казни Калигула пригласил отца поужинать и выпить вместе с ним самим императором. Человек был вынужден выпить тост за здоровье императора, поужинать с ним за одним столом и принять дары от Калигулы... и это все время он должен был смотреть на человека, который только что убил его сына. По словам сенатора Сенеки, отец должен был сидеть и улыбаться, зная, что его другие сыновья умрут, если он покажет малейший намек на горе.
10. Калигула угрожал задать богу взбучку
Император против Юпитера.
Уже никто не узнает, было ли у Калигулы этакое извращённое чувство юмора, или он действительно был психически болен. Есть исторические записи о том, что у Калигулы были галлюцинации на протяжении всей его жизни. Он редко спал более трех часов за раз, потому что его галлюцинации обострялись ночью. Например, он однажды не спал всю ночь, жалуясь, что океан разговаривает с ним.
До нашего времени дошли сообщения летописцев о том, что он часто разговаривал с богом Юпитером, причем отнюдь не почтительно. Он горячо спорил с воображаемым собеседником, которого никто больше не мог видеть. Философ Сенека утверждал, что как-то он был свидетелем того, как Калигула угрожает Юпитеру. Они смотрели балет, когда началась гроза. Разъяренный тем, что шоу прервалось, Калигула начал кричать, угрожая Юпитеру взбучкой.
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