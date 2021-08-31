10 малоизвестных фактов о Калигуле, которого считают самым жестоким и скандальным императором Рима

10 малоизвестных фактов о Калигуле.

1. Лошадь за обеденным столом

Своего коня Калигула любил больше, чем подданных.

2. Попытка заменить голову статуи Зевса своим собственным изображением

Калигула видел сидящим на этом троне себя.

3. Ракушки вместо денег

Ракушки вместо денег.

4. Массовая казнь как наказание за неправильную молитву

Убийство в порядке вещей.

5. Огромные плавучие дворцы для оргий

Корабли для оргий.

6. Строительство 5-километрового понтонного моста «из вредности»

7. Зрители как корм для животных

Быть зрителем опасно.

8. Запрет разговоров о козлах

И никаких козлов!

9. Ужин с императором-убийцей

Римский кубок.

10. Калигула угрожал задать богу взбучку

Император против Юпитера.