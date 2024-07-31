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Фрида Кало в объективе фотографов: ретро портреты культовой художницы из 1920-х


Главная тема творчества художницы – автопортреты.

Главная тема творчества художницы – автопортреты.

Сегодня художница Фрида Кало считается одной из самых известных личностей в современном искусстве, и огромный интерес представляет всё, что было с ней связано, в том числе и её фотопортреты. Именно последние являются прекрасной возможностью прикоснуться к жизни Фриды, узнать о ней много нового и интересного.

1. Портрет молодой Фриды




 

2. Фрида Кало и сестра Кристина, Мексика




 

3. Фрида в день причастия, 1920 год




 

4. Юная Фрида Кало




 

5. Фрида Кало. Фото, сделанное её отцом Гильермо Кало, 1926 год




 

6. Портрет Фриды, 1923 год




 

7. Фрида Кало в костюме на семейном снимке, 1924 год




 

8. Фото с родственниками, 1924 год




 

9. Фрида в мужском костюме, 1926 год




 

10. Тина Модотти и Фрида Кало




 

11. Фрида и Кристина Кало, 1926 год




 

12. Молодая Фрида с книгой, 1926 год




 

13. Сестры Кало, Фрида и Кристина




 

14. Фрида с семьей, 1926 год




 

15. Фрида Кало в обективе Эстер Борн




 

16. Молода и красива




 

17. Снимок, сделанный после измены Диего Риверы




 

18. Фрида, постригшая волосы после ссоры с мужем




 

19. Девятнадцатилетняя Фрида Кало, 1927 год




 

20. Семья художницы, 1926 год




 

21. Диего Ривера и Фрида Кало в день свадьбы, 1929 год




 

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