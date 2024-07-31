Фрида Кало в объективе фотографов: ретро портреты культовой художницы из 1920-х

Главная тема творчества художницы – автопортреты.
Сегодня художница Фрида Кало считается одной из самых известных личностей в современном искусстве, и огромный интерес представляет всё, что было с ней связано, в том числе и её фотопортреты. Именно последние являются прекрасной возможностью прикоснуться к жизни Фриды, узнать о ней много нового и интересного.
1. Портрет молодой Фриды
2. Фрида Кало и сестра Кристина, Мексика
3. Фрида в день причастия, 1920 год
4. Юная Фрида Кало
5. Фрида Кало. Фото, сделанное её отцом Гильермо Кало, 1926 год
6. Портрет Фриды, 1923 год
7. Фрида Кало в костюме на семейном снимке, 1924 год
8. Фото с родственниками, 1924 год
9. Фрида в мужском костюме, 1926 год
10. Тина Модотти и Фрида Кало
11. Фрида и Кристина Кало, 1926 год
12. Молодая Фрида с книгой, 1926 год
13. Сестры Кало, Фрида и Кристина
14. Фрида с семьей, 1926 год
15. Фрида Кало в обективе Эстер Борн
16. Молода и красива
17. Снимок, сделанный после измены Диего Риверы
18. Фрида, постригшая волосы после ссоры с мужем
19. Девятнадцатилетняя Фрида Кало, 1927 год
20. Семья художницы, 1926 год
21. Диего Ривера и Фрида Кало в день свадьбы, 1929 год
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