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Идеи для хранения вещей в ванной комнате

Иногда для создания креативного интерьера нужно немного проявить фантазии. Вы удивитесь, что многие вещи можно использовать по другому назначению, при этом они будут выглядеть очень гармонично в новом амплуа.
Сегодня мы покажем вам предметы, которые отлично работают в качестве хранения в условиях ванной комнаты.

1. Винная стойка


Винная стойка, которая обычно используется на кухне, может пригодится и в ванной комнате. На нее нужно аккуратно разложить полотенца, которые предварительно скручены в валики. Так вы сможете сэкономить очень много пространства и создать уникальный дизайн ванной комнаты.
Идеи для хранения вещей в ванной комнате

2. Подвесной органайзер


Органайзер для вещей можно легко сделать своими руками. Некоторые сшивают между собой ткань и прикрепляют изделие на крючочек, другие подходят к предмету хранения с большим энтузиазмом и вяжут органайзер крючком или спицами.

Идеи для хранения вещей в ванной комнате

3. Крючки


Даже пять новых крючков смогут немного освободить полки в ванной комнате. Вы можете на них развесить мочалки, щетки, полотенца и другие необходимые для личной гигиены вещи.
Идеи для хранения вещей в ванной комнате

4. Мешок


Если ванная комната очень маленькая и совершенно нет места, чтобы поставить корзину для грязного белья, можно воспользоваться вариантом подвесного мешка. Главное, чтобы у мешка на основании было твердое кольцо, которое позволит класть вещи гораздо быстрее.

Идеи для хранения вещей в ванной комнате

5. Стеклянные банки


Приобретите несколько вариантов стеклянных банок, которые будут отличаться по объему. В них вы сможете положить ватные диски, палочки, бижутерию, мыло и многое другое. Плюс такого хранения: стеклянные банки всегда выглядят стильно, также вещи можно будет очень легко находить.
Идеи для хранения вещей в ванной комнате

6. Ячейка под ванной


Под ванной можно создать полноценное место для хранения моющих и чистящих средств. Чтобы не испортить эстетку красивой комнаты, стоит также скрыть новый шкаф при помощи дверей в системе купе.
Идеи для хранения вещей в ванной комнате

7. Лестница


Для хранения полотенец в ванной комнате можно использовать привычную лестницу. Подойдет вариант как металлической, так и деревянной. Только позаботьтесь о хорошем креплении лестницы к стене.
Идеи для хранения вещей в ванной комнате

8. Дополнительные вставные полки


Вставные полки позволят вам организовать вещи в любой тумбочке. Вы можете их сделать в несколько уровней, чтобы появилось больше места для различных вещей.
Идеи для хранения вещей в ванной комнате

9. Корзина


Создайте в своей ванной комнате очень уютный интерьер при помощи плетеных корзин. Их можно выбрать в разных размерах и объемах, поставить на открытые полки или убрать в шкаф.
Идеи для хранения вещей в ванной комнате

10. Двухъярусный поднос


Простой двухъярусный поднос, который обычно используется для конфет или фруктов на кухне, также сможет стать отличным местом для хранения различных мелочей в ванной комнате.
Идеи для хранения вещей в ванной комнате

Ванная комната выглядит гораздо уютнее, если расположить в ней немного больше разнообразных предметов для хранения вещей.
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