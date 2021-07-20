Идеи для хранения вещей в ванной комнате

Иногда для создания креативного интерьера нужно немного проявить фантазии. Вы удивитесь, что многие вещи можно использовать по другому назначению, при этом они будут выглядеть очень гармонично в новом амплуа.

Сегодня мы покажем вам предметы, которые отлично работают в качестве хранения в условиях ванной комнаты.



1. Винная стойка

2. Подвесной органайзер

3. Крючки

4. Мешок

5. Стеклянные банки

6. Ячейка под ванной

7. Лестница

8. Дополнительные вставные полки

9. Корзина

10. Двухъярусный поднос

Винная стойка, которая обычно используется на кухне, может пригодится и в ванной комнате. На нее нужно аккуратно разложить полотенца, которые предварительно скручены в валики. Так вы сможете сэкономить очень много пространства и создать уникальный дизайн ванной комнаты.Органайзер для вещей можно легко сделать своими руками. Некоторые сшивают между собой ткань и прикрепляют изделие на крючочек, другие подходят к предмету хранения с большим энтузиазмом и вяжут органайзер крючком или спицами.Даже пять новых крючков смогут немного освободить полки в ванной комнате. Вы можете на них развесить мочалки, щетки, полотенца и другие необходимые для личной гигиены вещи.Если ванная комната очень маленькая и совершенно нет места, чтобы поставить корзину для грязного белья, можно воспользоваться вариантом подвесного мешка. Главное, чтобы у мешка на основании было твердое кольцо, которое позволит класть вещи гораздо быстрее.Приобретите несколько вариантов стеклянных банок, которые будут отличаться по объему. В них вы сможете положить ватные диски, палочки, бижутерию, мыло и многое другое. Плюс такого хранения: стеклянные банки всегда выглядят стильно, также вещи можно будет очень легко находить.Под ванной можно создать полноценное место для хранения моющих и чистящих средств. Чтобы не испортить эстетку красивой комнаты, стоит также скрыть новый шкаф при помощи дверей в системе купе.Для хранения полотенец в ванной комнате можно использовать привычную лестницу. Подойдет вариант как металлической, так и деревянной. Только позаботьтесь о хорошем креплении лестницы к стене.Вставные полки позволят вам организовать вещи в любой тумбочке. Вы можете их сделать в несколько уровней, чтобы появилось больше места для различных вещей.Создайте в своей ванной комнате очень уютный интерьер при помощи плетеных корзин. Их можно выбрать в разных размерах и объемах, поставить на открытые полки или убрать в шкаф.Простой двухъярусный поднос, который обычно используется для конфет или фруктов на кухне, также сможет стать отличным местом для хранения различных мелочей в ванной комнате.Ванная комната выглядит гораздо уютнее, если расположить в ней немного больше разнообразных предметов для хранения вещей.