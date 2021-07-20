Идеи для хранения вещей в ванной комнате

Иногда для создания креативного интерьера нужно немного проявить фантазии. Вы удивитесь, что многие вещи можно использовать по другому назначению, при этом они будут выглядеть очень гармонично в новом амплуа.
Сегодня мы покажем вам предметы, которые отлично работают в качестве хранения в условиях ванной комнаты.
1. Винная стойка
Винная стойка, которая обычно используется на кухне, может пригодится и в ванной комнате. На нее нужно аккуратно разложить полотенца, которые предварительно скручены в валики. Так вы сможете сэкономить очень много пространства и создать уникальный дизайн ванной комнаты.
2. Подвесной органайзер
Органайзер для вещей можно легко сделать своими руками. Некоторые сшивают между собой ткань и прикрепляют изделие на крючочек, другие подходят к предмету хранения с большим энтузиазмом и вяжут органайзер крючком или спицами.
3. Крючки
Даже пять новых крючков смогут немного освободить полки в ванной комнате. Вы можете на них развесить мочалки, щетки, полотенца и другие необходимые для личной гигиены вещи.
4. Мешок
Если ванная комната очень маленькая и совершенно нет места, чтобы поставить корзину для грязного белья, можно воспользоваться вариантом подвесного мешка. Главное, чтобы у мешка на основании было твердое кольцо, которое позволит класть вещи гораздо быстрее.
5. Стеклянные банки
Приобретите несколько вариантов стеклянных банок, которые будут отличаться по объему. В них вы сможете положить ватные диски, палочки, бижутерию, мыло и многое другое. Плюс такого хранения: стеклянные банки всегда выглядят стильно, также вещи можно будет очень легко находить.
6. Ячейка под ванной
Под ванной можно создать полноценное место для хранения моющих и чистящих средств. Чтобы не испортить эстетку красивой комнаты, стоит также скрыть новый шкаф при помощи дверей в системе купе.
7. Лестница
Для хранения полотенец в ванной комнате можно использовать привычную лестницу. Подойдет вариант как металлической, так и деревянной. Только позаботьтесь о хорошем креплении лестницы к стене.
8. Дополнительные вставные полки
Вставные полки позволят вам организовать вещи в любой тумбочке. Вы можете их сделать в несколько уровней, чтобы появилось больше места для различных вещей.
9. Корзина
Создайте в своей ванной комнате очень уютный интерьер при помощи плетеных корзин. Их можно выбрать в разных размерах и объемах, поставить на открытые полки или убрать в шкаф.
10. Двухъярусный поднос
Простой двухъярусный поднос, который обычно используется для конфет или фруктов на кухне, также сможет стать отличным местом для хранения различных мелочей в ванной комнате.
Ванная комната выглядит гораздо уютнее, если расположить в ней немного больше разнообразных предметов для хранения вещей.
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