Как далеко можно было выстрелить из средневекового лука, чтобы поразить противника

Луки – распространенное оружие периода Средневековья. В большинстве своем люди делают выводы о них на основе приключенческих и художественно-исторических фильмов или же на собственных предположениях, но не на фактах. Как правило, бытует мнение, что стреляли луки далеко. Для кого-то это расстояние составляет две сотни метров, для кого-то восемь сотен.
1. Виды луков
По конструкции средневековые луки были простые и сложные: первые представляли собой палку с натянутой на нее веревкой / Фото: guide.alibaba.com
Изначально следует понимать, что эти конструкции были различными, а именно простыми по строению и сложными. В первом случае это, грубо говоря, палка с натянутой на нее веревкой. Палка проходила специальную обработку, которая тоже могла быть различной, но сути дела этот момент не меняет. Основа оставалась цельной.
Сложный лук по конструкции отличался от своего собрата тем, что состоял из нескольких отдельных частей, соединенных между собой / Фото: rusdarpa.ru
Сложный лук по конструкции отличался от своего собрата тем, что состоял из нескольких отдельных частей, соединенных между собой. При этом одни из них могли быть из древесины, другие – из рогов животных. Естественно, это оружие, если сравнивать с простой конструкцией, было более мощным.
2. Где появились первые луки, и кто их использовал на практике
Впервые данный вид оружия появился на Востоке, население Запада получило его позже / Фото: youtube.com
Впервые данный вид оружия появился на Востоке. Население Запада получило его позже. Древнерусские воины, которые постоянно сталкивались со степняками, пользовались им достаточно активно.составной был довольно компактным и мощным оружием, но на Западе популярностью не пользовался, и этому есть определенное объяснение.
Воины Руси должны были обладать отличными стрелковыми навыками и повышенной подвижностью / Фото: sagy.vikingove.cz
Воины Руси должны были обладать отличными стрелковыми навыками и повышенной подвижностью, чего требовали их неспокойные соседи. Европа же в это время имела возможность создавать более тяжелое оружие. Лук против него не всегда являлся эффективным.
Самым известным считается большой двухметровый английский лук / Фото: vault8.pro
Так или иначе, но лук на Западе к особо важному виду оружия не относился. В тех случаях, когда без лучников обойтись было невозможно, использовали простые конструкции. Преимуществом их было то, что они легко изготавливались. Самым известным считается большой английский лук. За счет того, что он обладал действительно внушительным размером, приблизительно два метра, он по характеристикам напоминал составной лук. Конечно же, стрелять из него, находясь в седле, было невозможно.
3. Как далеко летела стрела, выпущенная из лука
В зависимости от конкретной модели оружия, типа используемых стрел, и обычный составной лук, и большой английский были способны отправить стрелу на расстояние 200-300 метров / Фото: tr.pinterest.com
Если не обращать внимания на некоторые неподтвержденные и непроверенные данные, так сказать рекордные, в которые многие продолжают верить, то картина вырисовывается следующая. В зависимости от конкретной модели оружия, типа используемых стрел, и обычный составной лук, и большой английский были способны отправить стрелу на расстояние две-три сотни метров. Самой правдоподобной дистанцией являлось расстояние в 200-220 метров.
Чем расстояние больше, тем стрела летит медленнее, а значит во время поражения цели она не обеспечит требуемый эффект / Фото: labhypnos.livejournal.com
Но здесь речь идет о спортивной стрельбе. В реальном бою подобная дальность была бы бессмысленной, так как чем она больше, тем стрела летит медленнее, а значит во время поражения цели она не обеспечит требуемый эффект. Впрочем, даже попадание ее в цель вызывает вопросы.
Если же необходима большая дальность, то стрелу придется выпускать уже по дуге / Фото: ru.littlestprettythings.com
Стоит отметить, что стрелы почти никогда не летят прямо. То есть первые тридцать метров они летят именно прямо. Если же необходима большая дальность, то стрелу придется выпускать уже по дуге. И этот момент лучникам радости не приносил. Поэтому и стреляли они под надежной защитой пехотинцев и конных войск.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии