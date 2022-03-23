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Букетный способ посева семян томата для богатого урожая

Существует огромное количество способов выращивания томатов на рассаду, один из таких способов — букетный. Для многих огородников он покажется новым и необычным.

Букетный способов выращивания томатов имеет целый ряд преимуществ: он позволяет сэкономить силы и время и без труда получить большое количество крепкой рассады.

Букетный способ посева семян томата для богатого урожая

Суть букетного способа посева заключается в том, что в один стаканчик высаживается сразу 5-7 семян томатов.

Букетный способ посева семян томата для богатого урожая

Отличительной особенностью рассады томатов является то, что ее корневая система при повреждении начинает развиваться еще более активно, что способствует хорошему росту саженцев.
Разделение рассады томатов, выращенных букетным способом можно проводить по-разному.
Первый способ заключается в разделении земляного кома. При этом не переживайте, что корни растения будут рваться, это никак не повлияет на рост рассады в будущем.

Букетный способ посева семян томата для богатого урожая

Второй способ заключается в размачивании земляного кома в воде. Важно чтобы вода была хорошо отстояна. Смыв землю, вы сможете легко разделить корни саженцев, не травмируя их.

Букетный способ посева семян томата для богатого урожая

Какой способ разделения использовать, решать вам. И в том и в другом случае томаты приживутся.

Букетный способ посева семян томата для богатого урожая

Последующий уход за саженцами, выращенными букетным способом, будет точно таким же, как и за саженцами, выращенными другими способами.


Подробнее о букетном способе посева томатов и пикировке можно посмотреть на видео:


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Томатырассада
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