Чем жил Альберт Эйнштейн: 14 редких фотографий гениального ученого

Недавно исполнилось 100 лет общей теории относительности Эйнштейна, и в честь такого события в мир вышла книга с редкими фотографиями ученого, которые до этого видели лишь единицы. Самые интересные фотографии гениального ученого, своими теориями изменившего мир – в нашей подборке.







Альберт Эйнштейн со своей женой Эльзой, Большой каньон, 1931.







25 ноября 1915 года в журнале Annalen der Physik Эйнштейн разместил свою теорию, которая сделала его знаменитым. Эта фотография с нобелевским лауреатом по химии Фрицем Габером была сделана за год до этого.







Эйнштейн в лаборатории Питера Зеемана (слева), Амстердам, 1920.







Небольшой пикник в пригороде Осло, 1920.







Британский ученый Артур Эддингтон (в центре) отправился в экспедицию, чтобы подтвердить теорию Эйнштейна.







Альберт со своей женой.







Физик Макс Планк вручает медаль имени Макса Планка Эйнштейну, 1929. Макс Планк стал основоположником квантовой физики.







В 1933 Эйнштейн отправился в США.







Ему пришлось оставить Германию после прихода к власти Гитлера. Сначала он отправился в Англию – на снимке Альберт с Уинстоном Черчиллем – затем перебрался в Нью-Йорк.







Эйнштейн с группой еврейских детей-беженцев, Принстон, 1941.







Всю оставшуюся жизнь Эйнштейн провел в Америке. Во время Второй мировой войны он предупредил правительство США о работе нацистов по созданию атомной бомбы. Это положило начало его участию в Манхэттенском проекте.







После войны Эйнштейн сожалел о своем участии в создании атомной бомбы. Как он однажды сказал журналу Newsweek: “Если бы я знал, что немцы так и не создадут атомную бомбу, я бы не предпринимал никаких шагов”. На фото Эйнштейн дает интервью в своем доме в Принстоне, 1950.







В1952 году, после смерти первого президента Израиля, Хаима Вейцмана, Давид Бен-Гурион (на фото), тогдашний премьер-министр Израиля, предложил Альберту Эйнштейну возглавить Израиль в качестве президента республики. Эйнштейн, между тем, отказался, сказав, что не имеет ни способности, ни опыта в общении с людьми.







Последние 22 года своей жизни Эйнштейн провел в Принстоне, работая в Принстонском университете.



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