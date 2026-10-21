Как оформить стену напротив кровати, если не хочется вешать телевизор

Если вы любите посмотреть в спальне телевизор, то вопроса, что повесить на стену напротив кровати, точно не возникает. Но это далеко не единственный способ занять поверхность.



Идея 1: Картина

Идея 2: Система хранения

Идея 3: Телевизор и камин

Идея 4: Библиотека

Идея 5: Полка с декором

Идея 6: Туалетный столик

Идея 7: Зона отдыха

Картина с ночным городом напротив кровати.Пожалуй, самый беспроигрышный способ украсить стену напротив кровати – повесить картину.Мы привыкли использовать живописные полотна и постеры в изголовье, но что нам мешает немного изменить вектор, и переместить декор на другую стену?Обратите внимание, что масштаб картины должен быть большим. Не на половину стены, конечно, но полотно должно привлекать внимание (особенно если это единственный акцент в комнате). В зависимости от стиля она может быть в раме, на холсте, обрамленная молдингами или с подсветкой. Форма – произвольная. Уместен будет как квадрат, так и прямоугольник. Что касается сюжета, то здесь стоит ориентироваться на общее оформление комнаты. итоговое решение будет зависеть от стиля – минимализм, прованс, лофт, сканди и пр.Главное преимущество такого приема состоит в том, что вы украшаете интерьер, получаете классный акцент, но при этом декор не занимает места, поэтому подойдет даже для крошечной спальни. Берите на заметку!Комбинация открытого и закрытого хранения.Это решение особенно актуально для небольших комнат, в которых не хватает места для полноценного шкафа, или же он не вмещает в себя все вещи, которые нужно хранить в спальне. Вместо массивной конструкции, которая будет смотреться громоздко, выбирайте комбинацию открытых и закрытых секций.Хорошо, если они будут неглубокими, иначе появится ощущение тесноты. На полки поставьте книги, декор или мелкие вещи, которые постоянно теряются (можете убрать их в плетеные корзинки или красивые коробки), а в узкие шкафы уберите сезонную одежду, запасное постельное белье и пр. Также дизайнеры советуют подобрать для шкафов эстетичные ручки или украсить их минималистичным декором (например, кисточками).Камин может быть один или в паре с телевизоромКонечно, самое популярное решение – повесить напротив кровати телевизор. Но и здесь есть много вариантов, как обыграть ТВ-зону. Если спальня маленькая, скорее всего придется отказаться от тумбы, так как ее наличие сузит проходит между стеной и кроватью. Но если места достаточно, смело ставьте под телевизор длинную тумбу или комод с ящиками. Лишнего места для хранения не бывает, и нужно с умом использовать каждый квадратный сантиметр – только в этом случае спальня будет красивой и функциональной.Не хотите тумбу? Тогда можно установить электрокамин. Это +100 к уюту, особенно сейчас, когда на улице осень, а дальше нас ждут снег, морозы и вечера в компании теплого пледа с чашкой кофе. Имитация живого огня – вот, что нужно в холодную погоду. Камин можно подобрать в тон стены, чтобы он сливался с пространством, а можно, наоборот, поиграть на контрасте.Красиво расставьте книгиЛюбите читать? Тогда наверняка у вас уже собралась солидная коллекция книг. Где они хранятся? Везде, где только можно? На полках, рабочем столе, в ящиках комода? Самое время выделить для них конкретное место и оформить библиотеку. Кстати, спальня отлично подойдет для этих целей.Займите всю стену напротив кровати витриной или стеллажом, а затем красиво расставьте на полках книги. Никакого дополнительного декора не нужно – зона и так получится красивой. Если есть свободное место, поставьте около стеллажа кресло и маленький кофейный столик – так здесь получится еще и уютное место для чтения.Полка может быть одна или несколькоВозможно, это слишком просто и банально, но иногда спальня нуждается именно в таких решениях, особенно если они узкая, и нет возможности разместить что-то масштабное. Чтобы не оставлять комнату пустой, но при этом не перегружать интерьер, повесьте напротив кровати оригинальную полку и заполните ее красивыми мелочами.Можно поставить небольшой постер или фотографию, пару эстетичных статуэток, маленькую вазу с сухоцветами, подсвечник – вариантов множество, ориентируйтесь на стиль интерьера. Также здесь можно хранить нужные мелочи, которыми вы ежедневно пользуетесь в спальне – главное следить, чтобы они выглядели эстетично.Туалетный столик около окнаВажной составляющей интерьера спальни является туалетный столик. Чаще всего его ставят рядом с кроватью, вместо одной из тумбочек, но с таким же успехом получится разместить его и на противоположной стене. Как правило, рядом находится окно, поэтому около столика будет достаточно солнечного света. Столик важно устанавливать в углу, а не напротив кровати, чтобы вы не отражались в зеркале, когда будете лежать – это залог личного комфорта.Мебель может быть на ножках или подвесной, с ящиком для хранения или без него – все зависит от ваших личных предпочтений. А если хочется добавить комнате функциональности, займите оставшуюся стену комодом. Тогда эта зоне не будет пустовать, и вы обзаведетесь дополнительной системой хранения.Поставьте кресло в углу или диванчикДля полноценной зоны отдыха в спальне не найдется места, но для мини – вполне. Если кровать стоит напротив двух окон, и между ними остается небольшой простенок, площади которого не хватает для большой тумбы или стеллажа, поставьте там небольшое кресло и установите рядом торшер. Получится компактный уголок для релакса. Благодаря отдельной подсветке здесь будет удобно не только сидеть, но и читать.