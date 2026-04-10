Как восстановить поцарапанные поверхности, чтобы не покупать новые вещи

От неглубоких царапин легко избавиться подручными средствами.

1. Стекло

Царапины на экране гаджета помогут удалить зубная паста или растительное масло / Фото: sdelai-lestnicu.ru

2. Кожа

Для кожаных поверхностей выбирайте растительное масло, лак для ногтей или воск / Фото: a.d-cd.net

3. Дерево

Грецкие орехи, йод и майонез - эффективные продукты в борьбе с неглубокими царапинами / Фото: img.buzzfeed.com

4. Пластик

Если фена нет под рукой, воспользуйтесь зажигалкой / Фото: life-with-cars.ru

5. Металл

Зубная паста поможет замаскировать царапину даже на автомобиле / Фото: sdelairukami.ru