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Куда пропали звезды 2000-х?

На пике славы их знали все,где же они сейчас и чем занимаются?

Куда пропали звезды 2000-х?

Витас (Виталий Грачёв)


Куда пропали звезды 2000-х?

Кто же не знает его? В начале 2000-х годов Витас мелькал чуть ли не на каждом музыкальном канале,но где он сейчас?
Чем же сейчас занят известный артист Российской эстрады?
Виталий ездил в Китай и участвовал в большом концерте звезды Китайской эстрады Лю Янга в городе Чаньчунь,и вернулся только в ноябре. После участия к Китае, Виталий выступил в Москве,и скоро снова намеревается посетить Чаньчунь.

Юрий Шатунов


Куда пропали звезды 2000-х?

В 2006-м году в семье эстрадного артиста появился сын Дэнис (2006 г.р.).В 2013-м году у Юрия Шатунова появилась также и дочь – Эстелла. В настоящее время вся семья проживает в Германии.

Татьяна Буланова


Куда пропали звезды 2000-х?

В октябре 2016-го Буланова написала в соцсетях пост, из которого ее фанаты сделали вывод, что Радимов изменил супруге с ее подругой: «Не знаю,что противнее — предательство близкого, как мне казалось, человека или подруги (видимо как мне казалось). Наверное, предательство близкого больнее и страшнее. Терпеть не могу ныть и жаловаться и, скорее всего удалю потом этот пост, но то ли потому что почти утро, то ли еще от чего-просто чуть-чуть поплачусь в ваши жилетки…», – написала артистка.

Тарзан (Сергей Глушко) и Наталья Королева


Куда пропали звезды 2000-х?

Сейчас Сергей и Наталья примерная семья,и воспитывают сына Архипа.»Он моя надежда и опора в трудной жизни» – говорит Наталья о своем муже.

Катя Лель


Куда пропали звезды 2000-х?

Осенью 2008-го певица вышла замуж за Игоря Кузнецова. Он – бизнесмен. В 2009-ом у них родилась дочь. Её назвали Эмилия. Сейчас Екатерина посвятила свою жизнь семье.

Куда пропали звезды 2000-х?

После выступления в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге,Ирина заявила прессе что больше не намерена гастролировать по России,она устала и хочет спокойной жизни.

Куда пропали звезды 2000-х?

С января 2012-го года Дмитрий Колдун состоит в браке с девушкой по имени Виктория Хамицкая. Двое влюбленных встречались еще со школы, а в настоящее время уже являются счастливыми родителями – зимой 2013-го девушка родила своему мужу сына Яна. 25 апреля 2016 года у Дмитрия Колдуна родилась дочь Алиса. Сейчас Дмитрий – отец семейства,и бросил свою сольную карьеру.

Илья Подстрелов(Фактор 2)


Куда пропали звезды 2000-х?

Один из солистов группы Фактор 2,любимец всех девчонок 2000-х сейчас женат на Татьяне,и растит дочку Линду. Как видим, в личной жизни Ильи Подстрелова полный порядок и гармония.

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