10 малоизвестных фактов о Римской империи, которые доказывают что она была весьма прогрессивной

По современным меркам жизнь в древнем Риме была просто ужасной. Повсюду процветало рабство, здравоохранение было очень примитивным, а если человек был бедным, то для него единственным способом выхода на пенсию с какими-то сбережениями являлись 20 лет военной службы. Тем не менее, это было одно из самых прогрессивных обществ на Земле в то время, и тому есть ряд доказательств.
Когда у власти была фракция «популяров», правительство активно работало над расширением прав и возможностей народа за счет элиты. Сенатские средства использовались для покупки ферм у состоятельных людей, а затем для их раздачи бедным, а также для создания больниц, где бедных лечили бесплатно. Большинство общественных зданий были построены и обслуживались за счет государственных средств, и за вход в них взимались сущие копейки. Итак, почему же древний Рим был удивительно прогрессивным.
1. Бесплатная еда
Зерно для бедняков бесплатно.
В первые годы Римской империи население Рима быстро росло. В то же время богатые землевладельцы скупали сельскохозяйственные угодья за пределами города, вынуждая более бедных фермеров отправляться в город на работу. В результате образовалось большое количество обедневших людей, которые изо всех сил пытались найти постоянную работу. Закон Гая Гракха о зерне от 123 г. до н.э. решил эту проблему, предлагая зерно по половине рыночной цены один раз в месяц всем, кто готов выстоять в очереди и дождаться его. Практика раздачи зерна беднейшим римлянам просуществовала шесть веков и была пересмотрена во времена правления Юлия Цезаря и Октавиана Августа.
С тех пор зерно стало полностью бесплатным, но только самые бедные 200 000 римлян имели право получить его. Был введен тест, который определял, кто был самым бедным. Хотя зерно было бесплатным, людям все равно приходилось оплачивать услуги мельников. В 270 г. н.э. император Аврелиан изменил систему, заменив зерно свежим хлебом, и ввел систему, в которой свинина, масло и соль также регулярно распространялись бесплатно. Подобная практика закончилась только с падением империи в пятом веке.
2. Военные пенсии
Офицеры всегда в чести.
На протяжении всей истории Римской империи солдаты получали пенсию по окончании военной службы (16 лет для преторианцев, 20 лет для обычных легионеров). В первые годы империи эта оплата обычно производилась в форме земельных наделов. Тем не менее, эти земли часто вновь завоевывали захватчики, поскольку они находились на границе империи, где были уязвимы для набегов, либо находились в государственной собственности, которая часто сдавалась в аренду или временно использовалась другими арендаторами. Стоит ли говорить, что подобные варианты не особо подходили для обычного солдата. В 6 году нашей эры Октавиан Август свернул эту программу и заменил ее денежной схемой оплаты. С тех пор каждый легионер получал 12 000 сестерциев при увольнении с честью. Также ему вручали бронзовую табличку с записью о его окончании службы. Эта величина примерно равнялась заработной плате легионера за 12 лет и была бы более чем достаточной, чтобы позволить солдату купить собственность.
Август вложил 170 000 000 сестерциев из императорской казны, чтобы запустить эту систему выплат, и поддерживал ее с помощью пятипроцентного налога на наследство и однопроцентного налога на все товары, проданные на аукционе. Многие из богатой римской элиты жаловались на это, считая налоги непомерно высокими для них, но система принесла пользу Риму в конечном счете, заставив солдат поверить, что император достойно оценит их преданность, обеспечив пенсией. Это также гарантировало, что любой человек, независимо от социального класса, мог жить в достатке во второй половине жизни, если он закончил службу в армии.
3.Бесплатные развлечения
И зрелища бесплатно.
В современном мире люди считают естественным платить за поход на стадион или в кино. В римские времена доступ к любым шоу, будь то гладиаторские бои, театральные представления или гонки на колесницах, почти всегда был бесплатным. Выступления спонсировались богатыми покровителями, которые в большинстве случаев были амбициозными политиками, желающими заполучить поддержку народа. Изредка они даже спонсировали строительство новых общественных зданий. Самым ярким примером этого является строительство амфитеатра Флавиев, более известного как Колизей.
Вскоре после вступления на трон император Веспасиан начал строительство амфитеатра на месте бывшего личного дворца Нерона. В обмен на спонсорство игр патронам было разрешено решать судьбу гладиаторов в боях, определяя, умрут ли проигравшие. Также им разрешалось выступать с речами или заставлять людей говорить от их имени в перерывах между выступлениями. Но в любом случае, независимо от того, насколько человек был бедным, он мог пойти на шоу бесплатно.
4.Пожарные и полицейские
Пожарные и полицейские
В 7 г. до н.э. император Август решил изменить городскую структуру Рима. Он разделил город на 14 районов и поставил их под контроль чиновников, чья работа заключалась в том, чтобы контролировать свою часть города и следить за тем, чтобы не допускать преступлений и пожаров (стоит отметить, что пожары в то время были настоящей головной болью города). После особенно сильного пожара в 6 г. н.э. император Август наконец решил создать государственный орган, отвечающий за безопасность города - вигилов. Состоявшие из семи когорт по 1000 человек в каждой, вигилы выполняли роли современных полиции и пожарной службы. Каждая когорта отвечала за контроль двух городских районов.
Они жили в казармах и по сути посвящали всю свою жизнь работе, присматривая за порядком днем и ночью. У них было специальное оборудование, включая ведра, крюки для сноса горящей кровли, водяные насосы, топоры и химическое соединение под названием ацетум, которое они использовали для тушения пожаров. Более того, у вигилов даже была пожарная машина - конная повозка с насосом.
5. Бесплатные бани
И в баню бесплатно.
Бани, как и общественные развлекательные заведения, были бесплатными в большинстве случаев. Во время правления Диоклетиана входная плата составляла всего две бронзовые монетки, а во время государственных и религиозных праздников вход был бесплатным. А теперь сравним это с современным абонементом в тренажерном зале... особенно учитывая, что в римской бане были бассейн, сауна, раздевалки, массажные кабинеты и тренажерные залы. Во многих отношениях бани выполняли ту же роль, что и общественные центры в современных городах, и в них ходили проводить досуг.
Большинство бань были окружены лавками, в которых продавались еда и питье. Таким образом, среднестатистический римлянин, отправившийся в баню во второй половине дня, мог провести вечер с друзьями, поплавать, почитать (в банях были собрания кожаных свитков с новостями империи) и поесть почти даром. Единственным минусом было то, что общественные бани часто были очень грязными, и многие из богачей строили свои собственные частные бани.
6. Инсулы: социальное жилье
В римском тексте, известном как «Региональный каталог», утверждалось, что в Риме в 315 г. н.э. было 44 850 инсул и 1 781 домус. Это социальное жилье различалось тем, что домус был отдельным особняком, в котором жила одна семья, а инсула представляла собой многоквартирный дом, в котором жилье арендовало множество семей. Хотя большинство инсул были построены частными землевладельцами, некоторые из них были профинансированы и построены римским правительством, которое пыталось справиться с демографическим бумом в столице.
Во многих отношениях инсулы были вполне современными домами: нижний этаж состоял из магазинов или мастерских, в то время как на этажах выше находились частные квартиры (от одной до четырех комнат, причем у многих из них были балконы). В основном инсулы были 4-х и 5-этажными, поскольку законы, принятые Сенатом, ограничивали строения 8 этажами. Да, дома в Риме был намного более высокими, чем считает большинство современных людей, причем впоследствии настолько высокие дома в городах начали строить только в современности. Хотя подобные римские многоквартирные дома, безусловно, не обеспечивали полного комфорта, их строили массово, а правительство регулировало и контролировало эту застройку.
7. Бесплатная вода и туалеты
Бесплатная вода и туалеты.
Древний Рим, так же, как современные города сегодня, предоставлял бесплатные общественные туалеты и фонтанчики с питьевой водой для населения. Тем не менее, римский общественный туалет не отвечал современным стандартам: он представлял собой отдельную комнату с дырами в полу вокруг боковых стен (отходы сливались в канализацию или чаще в яму). В них не было никакой приватности, и любой, кто пользовался туалетом, подтирался губкой на палочке, которую использовали все остальные посетители.
Однако, в римских туалетах была проточная вода от акведуков, и они были бесплатными. Впоследствии общественных туалетов не было в городах, по крайней мере, еще в течение тысячелетия. Но еще более важным было наличие бесплатной, свежей и чистой воды в фонтанах. Девять акведуков, которые питали Рим чистой водой, снабжали 591 фонтан по всему городу, каждый из которых мог обеспечить водой 900 человек. Подобное было не только в Риме, в Помпеях и многих других римских городах также существовали пункты сбора воды.
8. Медицинское обслуживание и субсидии врачам
В древней Греции, как и во многих местах древнего мира, поддержание хорошего здоровья было личным делом каждого. Если люди были достаточно богаты, они могли оплатить консультацию врача. Однако для большинства были доступны только обычные домашние средства. В Риме все изменилось. Первая государственная больница Рима была построена в 293 г. до н.э. на острове Тибр на средства сената. Хотя больницы по всей империи были редкостью, вход в них был открыт для каждого, а строились они на государственные средства (часто за деньги местного магистрата).
Эксплуатационные расходы часто субсидировались благодаря пожертвованиям людей, которые пользовались больницей, или богатых благотворителей. Гораздо чаще встречались частные врачи, которые вели собственную практику. Многие из этих врачей получали зарплату от римского правительства и взимали плату с пациентов, в зависимости от их доходов. Для самых бедных диагноз и рецепт были очень дешевыми, хотя лечение никогда не было бесплатным.
9. Коллегия: социальные клубы
Во времена Римской республики почти каждый мог создать клуб или коллегию. Все, что требовалось, это трое людей. Эти группы были очень важны в повседневном обществе, по сути, действуя как гильдии в средневековые времена. Группы людей одной профессии собирались вместе и объединяли свои ресурсы, вкладывая деньги в коллективный банк, который обеспечивал страховку если кто-либо из членов группы заболевал, умирал или терял свой дом. Коллегия была чем-то вроде современной корпорации, социального клуба и политической партии в одном лице.
Поскольку любые три свободных человека могли сформировать коллегию, эти объединения быстро стали популярными среди более бедных людей в обществе, чтобы лоббировать определенные политические действия. Такие коллегии становились все более распространенными, пока их не начали считать существенной угрозой для государства. Когда республика уступила место империи, одним из первых указов императора было строгое ограничение создания новых коллегий (теперь нужно было личное разрешение от императора, а не просто согласие двух других людей).
10. Естественная теория болезней
В 36 г. до н.э. римский писатель и ученый Марк Теренций Варрон писал, что новые здания не должны строиться близко к болотам из-за риска, который представляют мелкие существа, не видных глазу, которые проникают в тело через нос и рот и вызывают серьезные заболевания. Хотя эта идея была слишком новаторской для римского общества, большинство римлян придерживалось естественной теории болезней, а не божественной. Чаще всего они считали, что причиной болезни могут быть неприятные запахи, а также дисбаланс жидкостей (называемых гуморами) в организме.
Заявление Марка Варрона было самым близким к современному пониманию микробов, и его теория о том, как можно избегать болезней, было в значительной степени точной: поддерживать хорошую физическую форму, отдыхать во время болезни, пить чистую воду, не останавливаться в одном месте слишком долго, избегать влажной среды и регулярно мыться.
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