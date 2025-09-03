С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 568 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Рябин
    Чье будущее? Очередной жополиз амеров...5 концептов «прод...
  • Grigorij Smoljakov
    Ещё брикеты с кофе и какаоБлюда и продукты ...
  • Игорь Рябин
    Ага, а у некоторых семей яхты и виллы... А большинство хер без соли доедают... И это РОССИЯ!!!!Как копили на «Мо...

Анатомия стального покорителя Арктики

Атомный ледокол Таймыр построен по уникальной технологии. Стальной покоритель Арктики получил уменьшенную осадку, чтобы проводить суда в сибирские реки: прочность его корпуса способна противостоять самому толстому льду. Анатомия стального покорителя Арктики

Сам корпус ледокола был построен еще в конце 1980-х годов. Атомная установка развивает мощность в 50 000 л.

с. и позволяет ледоколу идти через лед толщиной в два метра. Анатомия стального покорителя Арктики Это при том, что в самую холодную зиму в Арктике толщина ледяного щита редко превышает 1,7 метра. В такой толще Таймыр двигается со скоростью в 2 узла. Топливом реакторы нужно заправлять всего раз в пять лет. У ледокола двойное днище, так что в случае пробоины вода в корабль поступать не будет — надежный покоритель Севера не даст в обиду свой экипаж.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
ледокол "таймыр"
наверх