Анатомия стального покорителя Арктики

Атомный ледокол Таймыр построен по уникальной технологии. Стальной покоритель Арктики получил уменьшенную осадку, чтобы проводить суда в сибирские реки: прочность его корпуса способна противостоять самому толстому льду.



Сам корпус ледокола был построен еще в конце 1980-х годов. Атомная установка развивает мощность в 50 000 л.

с. и позволяет ледоколу идти через лед толщиной в два метра . Это при том, что в самую холодную зиму в Арктике толщина ледяного щита редко превышает 1,7 метра. В такой толще Таймыр двигается со скоростью в 2 узла. Топливом реакторы нужно заправлять всего раз в пять лет . У ледокола двойное днище, так что в случае пробоины вода в корабль поступать не будет — надежный покоритель Севера не даст в обиду свой экипаж.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: