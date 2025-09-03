Анатомия стального покорителя Арктики
Атомный ледокол Таймыр построен по уникальной технологии. Стальной покоритель Арктики получил уменьшенную осадку, чтобы проводить суда в сибирские реки: прочность его корпуса способна противостоять самому толстому льду.
Сам корпус ледокола был построен еще в конце 1980-х годов. Атомная установка развивает мощность в 50 000 л.
с. и позволяет ледоколу идти через лед толщиной в два метра.
Это при том, что в самую холодную зиму в Арктике толщина ледяного щита редко превышает 1,7 метра. В такой толще Таймыр двигается со скоростью
в 2 узла. Топливом реакторы нужно заправлять всего раз в пять лет.
У ледокола двойное днище, так что в случае пробоины вода в корабль поступать не будет — надежный покоритель Севера не даст в обиду свой экипаж.источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии