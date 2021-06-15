Отличные рецепты для заготовки мяты

Ах как мятой запахло! Многие из нас любят эту душистую, вкусную и полезную траву. Как хорошо, когда можно сорвать несколько ароматных веточек и добавить их в чай, прохладительный напиток, коктейль или выпечку. Увы, сделать это мы можем только летом. А как же быть зимой? Конечно, сделать мятные заготовки!



Собирать мяту нужно до ее цветения или в первой фазе цветения, потому что именно в этот момент в ней содержится наибольшее количество эфирных масел. Кроме того собирать эту ароматную траву лучше утром или в пасмурную погоду, чтобы она накопила достаточно влаги и еще не была подсушена солнцем.





Традиционный способ заготовки

Мятный сахар

Мятный сироп

Безусловно знакомый и привычный всем способ заготовки мяты — это сушка. Траву предварительно хорошо промываем, обсушиваем полотенцем или на воздухе, а затем отправляем на сушку.Можно сушить мяту вот в таких пучках. Место для сушки должно быть затемненным, но при этом достаточно теплым и сухим. Отлично подойдут для этого чердак или затемненное место на веранде.Если же у вас нет мест, куда не попадает солнце, воспользуйтесь бумажными пакетами или просто бумагой. Сделайте из них вот такие кульки для пучков мяты — они защитят траву от попадания на нее прямых солнечных лучей.Конечно, можно сушить мяту и в специальных сушилках, а также в духовке с открытой дверцей. Единственное что нужно учитывать — температура не должна быть выше 40 градусов, чтобы трава не потеряла ароматические масла.Еще одна заготовка — мятный сахар. Его можно добавлять в чай, напитки, выпечку, а также в салаты в качестве заправки или в соусы.Подготовленную мяту нарезаем, а затем отправляем в блендер и перемалываем в кашу. Можно уже на этом этапе добавить сахар, так мята отдаст больше сока.Затем регулируем консистенцию смеси, добавляя сахар. Чем сочнее мята, тем более жидкой она получится, а значит может понадобится добавить больше сахара.Вы можете просто переложить получившийся сахар в баночку и убрать в холодильник, а можете подсушить и превратить в рассыпчатый мятный сахар. Для этого получившуюся кашицу выкладываем на противень на пергамент и отправляем подсушиваться в разогретую до 40 градусов духовку.Мятный сироп можно использовать также как и мятный сахар. Для него понадобится 1 стакан порезанной мяты, 1 стакан сахара и 1 стакан воды.Порезанную мяту засыпаем половиной сахара и хорошо обминаем ложкой или руками. Затем даем ей постоять примерно в течение получаса-часа. При возможности можно дать мяте постоять и в течение ночи.Далее выкладываем в кастрюлю или сотейник мяту, вторую половину сахара и воду, перемешиваем. Чтобы сохранить эфирные масла, варим мяту недолго, до растворения сахара, постоянно помешивая. Как только смесь закипит, снимаем ее с плиты, накрываем и даем постоять до полного остывания.Если вы планируете использовать сироп в моменте, то его можно просто перелить в баночку и убрать в холодильник. Если же вы планируете его как заготовку на зиму, то еще раз доводим сироп до кипения, а затем разливаем горячим по стерилизованным банкам.А ниже вы можете посмотреть подробное видео с рецептами всех этих заготовок из мяты.