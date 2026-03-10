10 приемов визуально расширить пространство

Средняя площадь новых квартир в России продолжает сокращаться. По данным аналитиков рынка недвижимости, студии и однокомнатные квартиры площадью 25-40 м² устойчиво занимают лидирующую долю в структуре новостроек массового и комфорт-класса.







Это не временная тенденция — это новая реальность городского жилья.

Свет как архитектура

И именно она сформировала запрос на принципиально иной подход к интерьеру: не «как уместить все необходимое», а «как сделать так, чтобы пространство ощущалось больше, чем есть».В 2026 году этот запрос обрел конкретные инструменты — технологические, материальные и концептуальные. Подробнее о них, нам рассказала архитектор, руководитель Бюро авторских интерьеров Марина Павлова.Первый и, пожалуй, самый недооцененный прием — работа со светом. «Многоуровневое освещение с акцентом на периметральную подсветку визуально „раздвигает“ стены. Световые сценарии, управляемые через умный дом, позволяют менять восприятие одного и того же помещения в течение дня. В 2026 году биодинамическое освещение — то есть свет, меняющий цветовую температуру в зависимости от времени суток, — вышло за пределы премиум-сегмента и стало доступным решением для стандартных квартир», — объясняет наш эксперт.Второй прием — зеркальные и глянцевые поверхности. Но не в банальном понимании «повесить большое зеркало». Актуальный подход — интеграция зеркальных панелей в мебельные фасады, использование глянцевого натяжного потолка или лакированных стеновых покрытий. Отражение удваивает глубину, не требуя ни одного лишнего метра.Третий прием — монохромность. Единая цветовая гамма стен, пола и мебели убирает визуальные «разрывы» и создает эффект непрерывного пространства. В 2026 году особенно актуальны оттенки теплого белого, светлого льна и мягкого бежевого — они не стерилизуют интерьер, но работают на расширение.Четвертый прием — вертикальные акценты. Высокие стеллажи до потолка, вертикальные рейки, узкие пропорции дверных проемов — все это «тянет» взгляд вверх и увеличивает воспринимаемую высоту помещения.Пятый прием — крупный рисунок на одной стене. «Вопреки интуиции, масштабный принт или панно не перегружает маленькое пространство, а создает в нем фокусную точку, отвлекая от реальных габаритов. Это подтверждают и нейроэстетические исследования восприятия интерьера: мозг фиксируется на доминанте, а не на периметре», — поясняет Марина.Шестой прием — трансформируемая мебель. В 2026 году это уже не складные диваны советского типа. Итальянские и скандинавские производители предлагают системы, где кровать убирается в стеновую нишу, обеденный стол раскладывается из консоли, а рабочее место исчезает за фасадом шкафа. Функциональность без визуального шума.Седьмой прием — мебель на ножках. Открытое пространство под диваном, кроватью или тумбой визуально «поднимает» предметы и создает ощущение легкости и воздуха.Восьмой прием — встроенное хранение. Ниши в стенах, встроенные шкафы заподлицо, полки в откосах — все, что убирает предметы «внутрь» конструкции, освобождает визуальное поле.Девятый прием — крупноформатная плитка и бесшовные покрытия. Минимум швов — минимум визуальных делений. Крупный формат керамогранита (от 120x120 см) и наливные полы создают единую плоскость, которая воспринимается как одно непрерывное пространство.Десятый прием — стеклянные перегородки вместо глухих стен. «Зонирование без потери света и визуальной глубины. В 2026 году популярны перегородки из рифленого и флутированного стекла: они делят пространство, сохраняя ощущение открытости и добавляя текстурный интерес», — рассказывает архитектор.Особые акценты— Восприятие важнее метража. Пространство ощущается большим не тогда, когда оно физически велико, а когда в нем нет визуального шума и есть логика взгляда.— Свет — первичен. Ни один материал и ни одна мебель не дадут нужного эффекта в плохо освещенном помещении. Световой сценарий закладывается до отделки.— Монохромность — не бедность. Единая гамма — это профессиональный инструмент, а не вынужденное решение. Именно она создает ощущение дорогого, продуманного пространства.— Трансформируемость — новый стандарт. В малогабаритном жилье мебель, выполняющая одну функцию, — роскошь, которую пространство не может себе позволить.