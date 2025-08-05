Какой неповторимый подвиг совершил в 1938 году Герой Советского Союза Хрюкин

Тимофей Тимофеевич Хрюкин – не только обладатель забавной по звучанию фамилии, но и человек без всякой иронии заслуженный. Участник четырех войн, дважды Герой Советского Союза и генерал-полковник Советской авиации. Не так давно на просторах сети «посчастливилось» наткнуться на интереснейшую историю о том, за что Тимофей Тимофеевич получил свою первую Золотую звезду Героя.
Советский СБ в Китае. |Фото: litvek.com.
Тимофей Тимофеевич Хрюкин родился 21 июня 1910 года в Российской империи в городе Ейск на Кубани. С детства работал батраком у зажиточных казаков, после чего сбежал и подался в беспризорники, перебиваясь временными заработками. После Революции попал в комсомол, а потом и в партию. Закончил Рабфак и в 1932 году поступил в Сельскохозяйственный институт. В 1933 году закончил Луганскую авиационную школу. Служил в частях бомбардировочной авиации. Добровольцем отправился в Испанию, где за героизм был награжден орденом Красного знамени. Потом участвовал в Японо-китайской войне, Советско-финской войне и Великой Отечественной. Первый раз получил звание Героя в феврале 1939. Второй раз в апреле 1945.
Джузеппе Верди, он же Ямато-Мару. |Фото: rambler.ru.
И вот, в «этих ваших интернетах» пишут, мол в 1938 году Тимофей Тимофеевич Хрюкин в ОДИНОЧКУ на своем АНТ-40 (СБ) уничтожил японский авианосец. Якобы он уничтожил авианосец «Ямато-мару», сделав на него аж три захода! Другие пишут о том, что это был не «Ямато-мару», а «Рюдзё». При этом те, кто упоминает о потоплении японского корабля, ссылаются на выпуск газеты «Комсомольская правда».
Авианосец Рёдзю. |Фото: trovestar.com.
Начнем с самого простого: ни «Ямато-мару», ни «Рюдзё» советская авиация в 1938 году не топила. И, судя по всему, даже никогда не встречала. Более того, «Ямато-мару» — это даже не авианосец. Это военный транспорт. Можно, конечно, было бы предположить, что в японском флоте было два разных «Ямато-мару». Вот только те, кто пишет про чудо-подвиг Хрюкина, обычно упоминают о том, что японский корабль когда-то был итальянским грузовым судном «Джузеппе Верди». И это правда, вот только «Верди» переоборудовали в транспорт, а не в авианосец. Более того, потопили его никак не в 1938 и даже не в 1939 году. А 13 сентября 1943 года. И не советские летчики, а американские подводники с субмарины USS Snook. Теперь, что касается легкого авианосца «Рюдзё». Его тоже потопили заметно позже 1938 года. Отправлен на дно японский корабль был 24 августа 1942 года американской палубной авиацией, не советской. И что-то подсказывает, что для потопления авианосца американцам понадобился далеко не один палубный бомбардировщик или торпедоносец.
Статья в Комсомольской правде. |Фото: ya.ru.
Теперь, что касается статьи в «Комсомольской правде», на которую ссылаются авторы описания подвига. Якобы в газете есть статья о потоплении японского авианосца, которую подготовил сам Тимофей Тимофеевич! Правда, писал он зачем-то под псевдонимом японского майора и списал подвиг потопления авианосца на китайских товарищей. Это было бы крайне великодушно, если не было бы сомнительно. Хочется спросить: а зачем? Даже если предположить, что советские летчики в Испании и Китае проходили в статусе «их там нет», то с чего статью должен был писать сам Хрюкин? Неужели в «Комсомольской правде» толковых авторов не было. Для написания, судя по всему, вымышленной статьи обязательно привлекать офицера авиации? Так вот, статья «Гибель японского авианосца» в выпуске «Комсомольской правды» № 153 (4336) от 6 июня 1939 года действительно есть. Правда, с чего делается вывод о том, что писал ее под псевдонимом лично Хрюкин – не понятно. В самой статье нет ничего такого, с чем бы не справился мало-мальски опытный газетный графоман.
Человек заслуженный. |Фото: ВКонтакте.
Что в сухом остатке? Убедительных свидетельств о том, что Тимофей Тимофеевич топил японский авианосец, – нет. Возможно в 1938 году он действительно в чем-то подобном чувствовал, а советское командование действительно скрыло по тем или иным причинам реальный подвиг. Вот только то, что пишут в большинстве популярных материалов о дважды Герое Советского Союза, больше похоже на журналистский вымысел, чем на правду.
Зачем приписывать то, что сделали другие? ¦Фото: Pinterest.
Тем более, что мы знаем официальный повод для награждения Тимофея Тимофеевича званием Героя Советского Союза в 1939 году. Почетное звание, орден Ленина и Золотую звезду №127 полковник Хрюкин Тимофей Тимофеевич получил за «за образцовое выполнение специальных заданий Правительства по укреплению оборонной мощи Советского Союза и за проявленное геройство при оказании интернациональной помощи братскому китайскому народу в борьбе с японскими милитаристами». В Китае полковник Хрюкин командовал бомбардировочной авиацией и совершил 100 вылетов, из которых вернулись все советские летчики. Уже этого вполне достаточно на не одну Звезду Героя. Зачем выдумывать несуществующие подвиги – не понятно. Еще менее понятно, зачем реальным людям, делавшим реальные дела, приписывать достижения других людей и коллективов.
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