4 самых знаменитых шифра в истории, тайну которых всё никак не разгадают




Огромное количество информации, с которыми человек так или иначе сталкивается в мире представляет собой какой-либо шифр. Но если с расшифровкой одних никаких проблем нет, то вот другие остаются малопонятными. Более того, есть такие секретные коды, которые десятилетиями и даже столетиями не дают покоя исследователям и обывателям.
Вашему вниманию четвёрка самых знаменитых шифра в истории, тайну которых всё никак не разгадают.

1. Фестский диск


Символы Фестского диска нерасшифрованны по сей день. /Фото: fishki.net

Символы Фестского диска нерасшифрованны по сей день. /Фото: fishki.net

 

Этот уникальный артефакт был найден в 1908 году археологом Луиджи Перье во время раскопок Фестского дворцового комплекса в южной части Крита. Памятка представляет собой диск из глины, диаметр которых составлял 16 сантиметров, и с обеих сторон его нанесено множество странных символов и знаков, которые закручиваются в спираль.

Учёные тут же начали исследовать столь необычную находку: так, они выяснили, что на диске нанесено 242, причём некоторые из них повторяются неоднократно. Но самое странное, что при том, что отдельные изображения довольно понятны, что всё это означает в сумме, и как именно они должны расшифровываться, совершенно непонятно. В итоге уже больше столетия загадка Фестского диска пока остаётся неразгаданной.


2. Манускрипт Войнича


Один из самых таинственных манускриптов. /Фото: Pinterest.com

Один из самых таинственных манускриптов. /Фото: Pinterest.com

 

Когда нью-йоркский антиквар Вильфред Войнич получил множество старинных рукописей, одна заинтересовала его больше всего, потому что её страницы были просто испещрены странным текстом, который разбавлялся уж очень странными изображениями.
А ещё в таинственный манускрип была вложела записка, дошедшая из XVII столетия и созданная рукой какого-то Иоганна Марци - он указывает, что предыдушими владельцами книги был король Рудольфу II, а после него - учёный Георг Бареш.

Но в историю и среди исследователей этот странный манускрип вошёл как раз под именем Войнича. И все эти 110 лет, которые его изучают, он на даёт покоя человечеству. Постепенно технологии стали проливать свет на создание данной книги: так, она была создана в первой половине XV столетия, а недавно сумели расшифровать часть текста, однако до полного раскрытия тайн манускрипта ещё явно очень далеко.

3. Шифр «Дорабелла»


Нераскрытая загадка от эксцентричного композитора. /Фото: facebook.com

Нераскрытая загадка от эксцентричного композитора. /Фото: facebook.com

 

Этот удивительный шифр принадлежит, как ни странно, композитору - Эдуарду Элгару. Собственно, он и до этого был известен своими попытками заинтриговать общественность. Однако на этот раз он сделал это особенно необычно: когда он с супругой однажды навестил своего друга, священника Альфреда Пенни, то завёл крепкую дружбу с его дочерью Дорой. По возвращению четы домой они отправили девушке благодарственное письмо.

И если сам текст был довольно тривиальным, то вот содержание второго листка, который был вложен в конверт, так никто и не понял: с одной стороны там написано традиционное «Мисс Пенни», а в с другой помещён странный шифр, который состоял из множества необычных символов, напоминавших литеру «з». Интересно, что сама Дора расшифровать записку не смогла, но и у композитора разгадку не попросила. Общественность же узнала о шифре, ныне известном как «Дорабелла» из мемуаров Доры, где она опубликовала копию той записки. И с тех пор дешифровкой этого текста занимались многие, но о достоверности их результатов говорить всё ещё не приходится.

4. Tamam Shud


Секретный код, чью тайну унесли на тот свет. /Фото: petmaya.com

Секретный код, чью тайну унесли на тот свет. /Фото: petmaya.com

 

Один из самых таинственных случаев нахождения загадочного шифра начался 1 декабря 1948 года, когда на пляже Сомертон города Аделаида, Австралия, было обнаружено тело. Он явно не утонул, потому что одежда была сухая, а при нём был набор обычных вещей, типа пачки сигарет и коробка спичек. А вот паспорта, прав или кошелька не нашлось, к тому же все бирки на его одежде отсутствовали. Но была и ещё одна странная находка, которая до сих пор будоражит умы любителей загадок.

При осмотре вещей покойного нашли потайной карман в брюках, а там лежал обрывок бумаги с двумя напечатанными словами: Tamam Shud, что с фарси переводится как «завершённый». Детективам, расследовавшим обстоятельства смерти мужчины, удалось установить, откуда этот клочок взялся - оказалось, что данная фраза была напечатана на последней странице редкого издания творчества Омара Хайяма. Полиция даже смогла отыскать ту самую книгу, откуда вырвали этот кусок, и уже там, на форзаце кто-то разместил рукописную надпись, которая, являлась каким-то кодом. И вот его уже расшифровать пока так никто и не смог.

