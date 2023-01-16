Судьба людей, которые открыли могилу Тутанхамона

Открытие могилы Тутанхамона стало археологической находкой века. Ровно три тысячи лет усыпальница стояла неприкосновенной, не тронутой ни жадными до поживы расхитителями гробниц, ни религиозными фанатиками — а такие уже вскрывали множество других гробниц в Долине Царей.
16 февраля 1923 года египтолог Говард Картер и археолог-любитель Джордж Карнарвон спустились в гробницу. Жить им, как и прочим причастным к этому делу, оставалось меньше года.
Ребенок-правитель
Молодой фараон Тутанхамон вступил на престол в нежном возрасте девяти лет и умер примерно в 18 лет. Десять лет правил Тутанхамон Египтом и успел за это время совершить множество видных дел, от покорения сирийских племен до умиротворения двух противоборствующих религий. Смерь его стала столь же загадочна, как и появление на свет: даже в те далекие времена люди очень редко умирали так рано.
Загадка рождения
Удивительно, но египтологи до сих пор не могут предоставить точного происхождения Тутанхамона. Существуют две версии: по одной отцом фараона был Эхнатон, по другой Сменхкар. Обе не выдерживают критики — радиоуглеродный анализ показал, что ДНК Тутанхамона не близка ни одной из групп. Таким образом, самый известный фараон Египта буквально появился из ниоткуда.
Последний из королей
Открытие истинной могилы Тутанхамона повергло археологов в шок. Гробница три тысячелетия стояла нетронутой, хотя все прочие захоронения в Долине Царей были давным-давно разграблены ворами. В 1922 году экспедиция британского аристократа Джорджа Эдварда Стэнхоупа Молине Герберта, пятого графа Карнарвона впервые подошла к запечатанным дверям гробницы Тутанхамона.
Что нашли внутри
Найденные в гробнице сокровища оцениваются в несколько миллиардов долларов. Весь мир в ту пору прислушивался к вестям из Долины Царей; сюда же принялись стекаться многочисленные проходимцы и любители наживы. Впрочем, длилось торжество недолго. Внезапная смерть лорда Карнарвона настолько испугала публику, что в несколько дней пространство у гробницы вновь опустело.
Внезапная гибель
Итак, Карнарвон умер. Умер при крайне загадочных обстоятельствах,через два дня после того, как поднялся из гробницы на поверхность. Более того, на шее у британского аристократа коронер обнаружил шрам, идентичный тому, что находился на шее мумии фараона. Этот факт был задокументирован корреспондентом газеты «Дейли Мейл» Артуром Уэйгалл.
Тьма над Каиром
В момент смерти Карнарвона во всем Каире внезапно отключилось электричество. Может быть, конечно, и простое совпадение — правда, в этой истории слишком много совпадений. Собака лорда умерла в тот же вечер в родовом замке Хайклер. Сообщение о гибели Карнарвона пришло лишь на следующий день.
Последующие жертвы
Вскоре началась череда смертей всех, кто был хоть как-то причастен к вскрытию гробницы фараона. Археолог Артур Мейс, рентгенолог сэр Арчибальд Дуглас-Рейд, финансист Джордж Гоулд (также побывавший в гробнице), брат Карнарвона, путешественник и дипломат полковник Обри Герберт. Спустя несколько месяцев список продолжился: погиб присутствовавший на открытии гробницы член египетской королевской семьи принц Али Камель Фахми Бей (застрелен своей женой), умер младший Карнарвона — Мэрвин Герберт.
Сэр Артур Конан Дойл
Сэр Артур Конан Дойл, высказав своё личное мнение в пользу существования проклятия, предположил, что смерть лорда Карнарвона была вызвана некими «элементалями», созданными жрецами Тутанхамона, чтобы охранять царскую гробницу. Это ещё больше разожгло интерес в средствах массовой информации. Данное знаменитым уважаемым писателем объяснение было достаточно гибким, и при желании могло уложиться как в научную, так и в мистическую версии случившегося.
Испуганный фашист
Не верить в силу проклятия при таких доказательствах было просто глупо. Люди по всему миру прониклись страхом к египетской мифологии, а Бенито Муссолини, узнав о смерти Карнарвона и Гоулда, приказал немедленно удалить из Палаццо Киджи привезённую ему в подарок египетскую мумию.
Остерегайтесь мумий
Конечно, сегодня ученые меньше всего склонны расценивать гибель людей как следствие некоего проклятия. Существуют несколько более научных теорий, вполне способных объяснить внезапные смерти. К примеру, древние мумии могли нести в себе некоторые опасные виды плесени, гуано летучих мышей — опасные бактерии. Ричард Бахман из Корнуэлльского университета предполагает, что гибель лорда Карнарвона — явное тому свидетельство, и скончался он, по мнению исследователя, от контакта когтя летучей мыши с ранкой на теле лорда.
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