9 необычных бургеров, которые вам обязательно захочется попробовать

Если вы наивно думаете, что видели все вариации бургеров, вам стоит задуматься, так ли это на самом деле. В этой подборке вы найдете информацию о самых странных бургерах, найденных на просторах Великобритании: от куриного с булочкой в форме пончика до башни из сочных сосисок и яиц, подающейся с овсяными хлопьями. Уверены, что вы или полюбите, или возненавидите эти необычные сочетания, поскольку остаться равнодушным в этом случае очень сложно.











Бургер под названием «Доброе утро, Америка!» можно купить в одном из кафе Манчестера. Состав начинки: сосисочная котлета, бекон, сыр, кленовый сироп, майонез, кетчуп и овсяные колечки.







Ливерпуль не отстает: здесь можно попробовать бургер, название которого переводится как «Непростая ситуация». Состав начинки: бекон, арахисовое масло и крошка попкорна.







Перемещаемся в Ноттингем: здесь можно приобрести бургер «Вермонтец» (Vermonter), в состав которого входят два блинчика, хрустящий бекон и все тот же кленовый сироп.







Ньюкасл: классическая американская комбинация с арахисовым маслом, джемом и огромной говяжьей котлетой.







Вернемся в Манчестер: здесь вы сможете съесть бургер с котлетой из козьего мяса, козьим сыром и джемом из красного лука.







Столица не отстает: сладкий бургер сделан из клубники, мороженого и орехового масла.

А как насчет бургеров с экзотическим мясом? Например, с котлетами из зебры, буйвола или кенгуру . О зебре часто отзываются как о мясе с душком, в то время как мясо буйвола легче и слегка сладкое на вкус.Снова Лондон: бургер с котлетой из свинины с зеленью, жареными яйцами и хрустящим беконом. Бургер называется «Зверь».Ну просто мечта Гомера Симпсона: жареная курочка, бекон и расплавленный сыр скрываются между двух половинок огромного пончика, покрытого сахарной глазурью Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)