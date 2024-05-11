Машины не для всех: Кому в СССР позволялось владеть иномаркой

У кого в СССР могла быть машина заграничного производства.

1. Довоенный период

Часть машин была реквизирована еще во время революции.

Автомобиль Антонины Неждановой.

Автомобиль Любви Орловой.

Автомобиль Ольги Лепешинской.

Автомобиль Владимира Маяковского.

2. Послевоенный период

Многие авто пришли в рамках союзнической поддержки.

Часть была трофеями.

3. Хрущёвский период

Легендарная Matra Djet V Юрия Гагарина.

Машина американского дипломата.

4. Поздний период

Кое-как иномарку мог купить и простой гражданин.

5. А как обслуживали иномарки?

С техобслуживанием было туго.