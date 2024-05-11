Машины не для всех: Кому в СССР позволялось владеть иномаркой

У кого в СССР могла быть машина заграничного производства.
Долгое время в СССР автомобиль был предметом роскоши. Получить машину мог далеко не каждый гражданин. С годами эта ситуация начала меняться, однако данное правило почти не распространялось на иномарки. Так, были ли в СССР машины иностранного производства, откуда они попадали в Союз и кто на них ездил?
1. Довоенный период
Часть машин была реквизирована еще во время революции.
Сразу после революции автомобилей в Стране Советов было немного, а иномарок, так и вовсе было днем с огнем не сыскать. Наверняка, многие слышали про Rolls-Royce, отнятый у монаршей семьи. Ситуация с иностранными авто начала меняться только в 20-е годы. Машины из-за границы стали привозить наиболее состоятельные персоны, например, артисты.
Автомобиль Антонины Неждановой.
Автомобиль Любви Орловой.
Автомобиль Ольги Лепешинской.
Автомобиль Владимира Маяковского.
По полуофициальным данным Владимир Маяковский привез из Парижа Renault. У оперной певицы Антонины Неждановой был автомобиль производства Ford. Любовь Орлова имела в своем пользовании Packard-120.
2. Послевоенный период
Многие авто пришли в рамках союзнической поддержки.
Война серьезно разнообразила парк имеющихся в СССР автомобилей. Во-первых, огромное число военных автомобилей было поставлено союзниками по ленд-лизу.
Часть была трофеями.
Во-вторых, в стране появилось достаточно много трофейных автомобилей. Правда похвастаться такими могли только представители армейского и государственного руководства разных уровней.
3. Хрущёвский период
Легендарная Matra Djet V Юрия Гагарина.
В это время в стране начало расти количество легковых иномарок. Большая их часть была приписана к автопаркам разных посольств. Конечно, эти машины были в пользовании иностранных граждан - послов и журналистов.
Машина американского дипломата.
Также росло число иномарок у состоятельных граждан СССР и представителей высшего руководства страны. Больше всего шансов увидеть иномарку с обычным, а не дипломатическим номером, можно было в Москве.
4. Поздний период
Кое-как иномарку мог купить и простой гражданин.
Впоследствии иномарками владели многие знаменитые личности СССР, не только политики, но и деятели искусства. Вот только для простых граждан такие автомобили оставались чаще всего недоступными. Завести такую машину было можно, но со временем в МВД на таких водителей заводилась толстая папка.
5. А как обслуживали иномарки?
С техобслуживанием было туго.
Конечно, о техническом обслуживании иностранных автомобилей в СССР речи не шло. Немногочисленным счастливчикам приходилось выкручиваться самим у обычных мастеров. Дипломатические машины и авто журналистов в большинстве случаев обслуживались в специальных сервисах, расположенных при посольствах.
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