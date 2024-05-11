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Машины не для всех: Кому в СССР позволялось владеть иномаркой


У кого в СССР могла быть машина заграничного производства.

У кого в СССР могла быть машина заграничного производства.

Долгое время в СССР автомобиль был предметом роскоши. Получить машину мог далеко не каждый гражданин. С годами эта ситуация начала меняться, однако данное правило почти не распространялось на иномарки. Так, были ли в СССР машины иностранного производства, откуда они попадали в Союз и кто на них ездил?

1. Довоенный период


Часть машин была реквизирована еще во время революции.

Часть машин была реквизирована еще во время революции.

 

Сразу после революции автомобилей в Стране Советов было немного, а иномарок, так и вовсе было днем с огнем не сыскать. Наверняка, многие слышали про Rolls-Royce, отнятый у монаршей семьи. Ситуация с иностранными авто начала меняться только в 20-е годы. Машины из-за границы стали привозить наиболее состоятельные персоны, например, артисты.
Автомобиль Антонины Неждановой.

Автомобиль Антонины Неждановой.

 
Автомобиль Любви Орловой.

Автомобиль Любви Орловой.

 
Автомобиль Ольги Лепешинской.

Автомобиль Ольги Лепешинской.

 
Автомобиль Владимира Маяковского.

Автомобиль Владимира Маяковского.

 

По полуофициальным данным Владимир Маяковский привез из Парижа Renault. У оперной певицы Антонины Неждановой был автомобиль производства Ford. Любовь Орлова имела в своем пользовании Packard-120.

2. Послевоенный период


Многие авто пришли в рамках союзнической поддержки.

Многие авто пришли в рамках союзнической поддержки.

 

Война серьезно разнообразила парк имеющихся в СССР автомобилей. Во-первых, огромное число военных автомобилей было поставлено союзниками по ленд-лизу.
Часть была трофеями.

Часть была трофеями.

 

Во-вторых, в стране появилось достаточно много трофейных автомобилей. Правда похвастаться такими могли только представители армейского и государственного руководства разных уровней.

3. Хрущёвский период


Легендарная Matra Djet V Юрия Гагарина.

Легендарная Matra Djet V Юрия Гагарина.

 

В это время в стране начало расти количество легковых иномарок. Большая их часть была приписана к автопаркам разных посольств. Конечно, эти машины были в пользовании иностранных граждан - послов и журналистов.
Машина американского дипломата.

Машина американского дипломата.

 

Также росло число иномарок у состоятельных граждан СССР и представителей высшего руководства страны. Больше всего шансов увидеть иномарку с обычным, а не дипломатическим номером, можно было в Москве.

4. Поздний период


Кое-как иномарку мог купить и простой гражданин.

Кое-как иномарку мог купить и простой гражданин.

 

Впоследствии иномарками владели многие знаменитые личности СССР, не только политики, но и деятели искусства. Вот только для простых граждан такие автомобили оставались чаще всего недоступными. Завести такую машину было можно, но со временем в МВД на таких водителей заводилась толстая папка.

5. А как обслуживали иномарки?


С техобслуживанием было туго.

С техобслуживанием было туго.

 

Конечно, о техническом обслуживании иностранных автомобилей в СССР речи не шло. Немногочисленным счастливчикам приходилось выкручиваться самим у обычных мастеров. Дипломатические машины и авто журналистов в большинстве случаев обслуживались в специальных сервисах, расположенных при посольствах.

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