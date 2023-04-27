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Кенгуровые прыгуны не пьют

В степях Северной Америки живёт симпатичный маленький грызун. Величина его тела всего от 10 до 20 сантиметров. На кенгуру у прыгуна похожи только его задние ноги, а в остальном грызун больше напоминает обычную мышку.
Кенгуровые прыгуны не пьют


Чтобы нормально функционировать, организму кенгурового прыгуна нужно всего 100 граммов ячменных зёрен в месяц. Из этого количества его пищеварительная система извлечет примерно 57 граммов жидкости. При этом потеряет грызун с дыханием и выделениями всего 5,7 граммов за месяц. Моча прыгуна — это высококонцентрированный продукт, как только она покидает тело, она сразу кристаллизуется. Таким образом грызун почти не тратит жидкость, а значит и пить ему не нужно.

Ещё любопытно, что в норе кенгурового прыгуна поддерживается постоянный микроклимат. Температура находится на уровне 22 градусов по Цельсию, а относительная влажность воздуха — 60%. Это происходит, потому что нора находится на довольно большой глубине — около 45 см.

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Кенгуровые прыгуны не пьют

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Кенгуровые прыгуны не пьютПодписаться на мой Instagram
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