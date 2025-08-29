Как очистить смартфон, не навредив ему при этом

А знаете ли вы, что телефон — настоящий рассадник микробов? Согласно многочисленным исследованиям поверхность большинства мобильных грязнее, чем сиденье унитаза. В Университете штата Мичиган рассмотрели 27 смартфонов обычных старшеклассников и обнаружили в среднем по 17 тысяч бактерий на каждом аппарате.
Многие используют дезинфицирующие салфетки, чтобы очистить поверхность телефона, но так ли они безопасны для гаджетов? Узнайте, как обезопасить смартфон и себя от инфекций, из нашего материала. Когда мы хотим избавиться от микробов быстро, то в большинстве случаев берем дезинфицирующие салфетки. Они хорошо борются с загрязнениями и удобны в использовании. Но можно ли с их помощью очистить поверхность телефона? Оказывается, когда дело идет об электронных устройствах, влажные дезинфицирующие салфетки могут их испортить. Но не расстраивайтесь: существуют другие эффективные способы бороться с вредными бактериями на ваших гаджетах.
Дезинфицирующие салфетки содержат химические вещества, которые могут повредить экран смартфона
В состав дезинфицирующих салфеток могут входить уксус, хлорка и спирт, которые нельзя применять для очистки экрана телефона. У современных моделей смартфонов экраны имеют олеофобное покрытие, чтобы на поверхности не оставались отпечатки. Едкие химикаты могут разрушить эту защиту. Нестеклянные части телефона — задняя крышка, чехол и зарядка — меньше подвержены негативному влиянию дезинфицирующих веществ. Но использовать для них влажные салфетки можно лишь после выжимания жидкости.
Влажность — важная проблема
Раствор, которым пропитаны салфетки, может негативно повлиять на смартфон не только из-за химического состава, но и из-за влажности, как таковой. Если вы хотите очистить поверхность телефона, лучше нанесите дезинфектант на тряпочку без ворса и протрите девайс. Так вы сможете проконтролировать количество жидкости. При использовании влажных салфеток на поверхности электронных устройств их обязательно нужно хорошо выжать. Помните, что любой дезинфицирующий раствор требует несколько минут контакта с поверхностью, чтобы подействовать эффективно.
Лучше использовать тряпочку из микрофибры вместо влажных салфеток
Регулярная очистка поверхности телефона тряпочкой — лучший способ избавиться от микробов. Дезинфицирующие салфетки могут быть абразивными, а микрофибра позволяет избежать царапин и удалить загрязнения. Для большей эффективности можно использовать небольшое количество разбавленного раствора медицинского спирта. Обратите внимание: для уничтожения бактерий спиртовой раствор должен быть не меньше 60 — 90%.
Чехол — безопасное решение для защиты смартфона от микроорганизмов
Наденьте на телефон чехол, который полностью его закрывает. Таким образом бактерии не будут попадать непосредственно на ваш девайс, а футляр можно смело обрабатывать любыми дезинфектантами. Если чехол водонепроницаемыйhttp://funhere.ru/?p=13339, то это можно делать даже не вынимая из него смартфон.
Борьба с бактериями с помощью УФ-излучения
Существует спецустройство для уничтожения бактерий на телефоне с помощью ультрафиолета. Приспособление PhoneSoap убивает 99,9% микробов и вирусов на поверхности девайса с помощью УФ-излучения за 10 минут. Прибор можно использовать и для дезинфекции других небольших предметов — ключей, пультов и кредитных карт.
