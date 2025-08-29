С нами не соску...
Как очистить смартфон, не навредив ему при этом

А знаете ли вы, что телефон — настоящий рассадник микробов? Согласно многочисленным исследованиям поверхность большинства мобильных грязнее, чем сиденье унитаза. В Университете штата Мичиган рассмотрели 27 смартфонов обычных старшеклассников и обнаружили в среднем по 17 тысяч бактерий на каждом аппарате.

Как очистить смартфон, не навредив ему при этом

Многие используют дезинфицирующие салфетки, чтобы очистить поверхность телефона, но так ли они безопасны для гаджетов? Узнайте, как обезопасить смартфон и себя от инфекций, из нашего материала. Когда мы хотим избавиться от микробов быстро, то в большинстве случаев берем дезинфицирующие салфетки. Они хорошо борются с загрязнениями и удобны в использовании. Но можно ли с их помощью очистить поверхность телефона? Оказывается, когда дело идет об электронных устройствах, влажные дезинфицирующие салфетки могут их испортить. Но не расстраивайтесь: существуют другие эффективные способы бороться с вредными бактериями на ваших гаджетах.

Дезинфицирующие салфетки содержат химические вещества, которые могут повредить экран смартфона


Как очистить смартфон, не навредив ему при этом В состав дезинфицирующих салфеток могут входить уксус, хлорка и спирт, которые нельзя применять для очистки экрана телефона. У современных моделей смартфонов экраны имеют олеофобное покрытие, чтобы на поверхности не оставались отпечатки. Едкие химикаты могут разрушить эту защиту. Нестеклянные части телефона — задняя крышка, чехол и зарядка — меньше подвержены негативному влиянию дезинфицирующих веществ. Но использовать для них влажные салфетки можно лишь после выжимания жидкости.
Тем не менее, гаджеты все равно подвергаются риску.

Влажность — важная проблема


Как очистить смартфон, не навредив ему при этом Раствор, которым пропитаны салфетки, может негативно повлиять на смартфон не только из-за химического состава, но и из-за влажности, как таковой. Если вы хотите очистить поверхность телефона, лучше нанесите дезинфектант на тряпочку без ворса и протрите девайс. Так вы сможете проконтролировать количество жидкости. При использовании влажных салфеток на поверхности электронных устройств их обязательно нужно хорошо выжать. Помните, что любой дезинфицирующий раствор требует несколько минут контакта с поверхностью, чтобы подействовать эффективно.

Лучше использовать тряпочку из микрофибры вместо влажных салфеток


Как очистить смартфон, не навредив ему при этом Регулярная очистка поверхности телефона тряпочкой — лучший способ избавиться от микробов. Дезинфицирующие салфетки могут быть абразивными, а микрофибра позволяет избежать царапин и удалить загрязнения. Для большей эффективности можно использовать небольшое количество разбавленного раствора медицинского спирта. Обратите внимание: для уничтожения бактерий спиртовой раствор должен быть не меньше 60 — 90%.

Чехол — безопасное решение для защиты смартфона от микроорганизмов


Как очистить смартфон, не навредив ему при этом

Наденьте на телефон чехол, который полностью его закрывает. Таким образом бактерии не будут попадать непосредственно на ваш девайс, а футляр можно смело обрабатывать любыми дезинфектантами. Если чехол водонепроницаемыйhttp://funhere.ru/?p=13339, то это можно делать даже не вынимая из него смартфон.

Борьба с бактериями с помощью УФ-излучения


Как очистить смартфон, не навредив ему при этом Существует спецустройство для уничтожения бактерий на телефоне с помощью ультрафиолета. Приспособление PhoneSoap убивает 99,9% микробов и вирусов на поверхности девайса с помощью УФ-излучения за 10 минут. Прибор можно использовать и для дезинфекции других небольших предметов — ключей, пультов и кредитных карт.

источник

