Бесполезные вещи для ванной, которые не стоят своих денег

Есть товары, которые улучшают качество вашей жизни, а есть те, которые превращают ее в хаос. Проверьте, стоят ли они в вашей ванной комнате.







Стремление к обустройству собственного дома важно для создания уюта в нем и комфортного пребывания вас и ваших домочадцев. Но иногда мы перебарщиваем в желании создать дом нашей мечты, и скупаем ненужные вещи, которыми никогда не пользуемся, или пользуемся напрасно. Рассказываем, какие приспособления для ванной комнаты лучше обходить стороной.



Умные гаджеты

Влажные салфетки

Освежители воздуха

Средства для чистки унитаза

Одноразовые бритвы

Необычное мыло для рук

Некоторые косметические средства

С появлением современных технологий полки магазинов заполнили гаджеты для дома, которые можно подключить к телефону, настроить в них подсветку, или включить дистанционно. И люди, пребывая в шоке от такого разнообразия, редко понимают, что эти функции, на самом деле, часто бесполезны. К примеру, зубная щетка, которая подключается к телефону, это вовсе не венец технологического прогресса, а устройство, которое, порой, выполняет эти дополнительные функции в ущерб своим базовым. Так происходит и с умными весами, которые только на первый взгляд кажутся удобными и экономящими время. На самом деле, вы не сэкономите много времени, если будете записывать свой вес в блокнот, вместо того, чтобы пользоваться приложением на телефоне. К тому же, такие весы часто дополнены функцией определения индекса жира в вашем организме, однако на поверку они показывают неверные данные. Гораздо эффективнее и практичнее было бы приобрести классические электронные напольные весы, которым не нужно справляться с множеством функций за раз. То же касается и умной зубной щетки, и подсветки для унитаза, и многого другого, что будет радовать вас только первую неделю после приобретения.Вы можете использовать влажные салфетки, чтобы периодически проводить уборку поверхностей в ванной, которые часто оказываются в пыли или привлекают много бактерий. А возможно, что вы просто привыкли использовать влажные салфетки, как средство дезинфекции рук. И такие салфетки действительно выполняют ряд функций, которые делают их незаменимыми. Однако лучше не перебарщивать с их использованием и постараться найти им альтернативу, не так бьющую по кошельку. Ведь, если вы отследите, сколько таких маленьких пачек с салфетками вы покупаете, то, возможно, придете к выводу, что давно могли бы жить в квартире на Пятой авеню. К тому же, такие салфетки засоряют канализационные трубы в вашем доме, поскольку не обладают свойствами, помогающими им разлагаться.Ванная комната является центром нежелательных запахов в вашем доме, и желание от них избавиться вполне понятно и даже приветствуется. Однако для этой цели лучше не использовать освежители воздуха, так как они обладают ненатуральным составом и могут вызывать головные боли, тошноту и проблемы с дыханием. Поэтому, если вам приходится часто бывать у врача, задумайтесь, может причина в том, что вы не пренебрегаете искусственными отдушками. Так, вместо освежителей воздуха, лучше наладить вентиляционную систему, или поставить в ванную аромадиффузор.В последнее время пользуются популярностью специальные таблетки, которые крепятся на внутреннюю полость унитаза, и, якобы, очищают его. И они, возможно, и выполняют эту функцию, однако вместе с пользой приносят и вред. А все потому, что они содержат агрессивные компоненты, которые, попадая в трубы, изнашивают их, а заодно и детали унитаза. И если в ваши планы не входит замена канализационных труб, рекомендуем попробовать более простое и недорогое средство: залейте в бачок и внутрь унитаза дистиллированный уксус, эффект будет тот же.Некоторые из нас отдают предпочтение одноразовым бритвам, а не многоразовым станкам, поскольку считают, что этот вариант экономнее. На первый взгляд это действительно так — за одну и ту же стоимость мы можем купить одну бритву, или сразу пять. Вот только это сравнение неравных элементов, поскольку одноразовая бритва прослужит вам максимум несколько раз, а многоразовым станком можно пользоваться и несколько лет, просто меняя насадки.Красивое мыло для рук это важный элемент для поддержания опрятного вида ванной комнаты. Однако часто бывает так, что красота — это все, что может дать вам ваше мыло. Поэтому, перед покупкой мыла, просмотрите, чтобы в его составе были не только красители, но и компоненты, необходимые для борьбы с бактериями и поддержания pH баланса кожи рук.Среди декоративной и уходовой косметики есть полезные продукты, которые улучшают качество вашей кожи, а есть бесполезные, которые вредят вашему бюджету. К таким относятся антицеллюлитные кремы, которые, как много бы они не стоили, не помогут вам побороть неровности на коже. И, вместо того, чтобы скупать подобный уход, рекомендуем вложить деньги в салонные процедуры, эффект от которых будет заметнее. То же касается и ряда антивозрастных кремов, производители которых обещают вам избавиться даже от самых глубоких морщин. Однако такой способ омоложения, это попытка сделать все без лишних усилий. Вместо этого, попробуйте массаж лица, вакуумный массажер, массажер с электротоками, массажёр гуаша, и многие другие приспособления, способные действительно улучшить состояние вашей кожи.Бесполезными, и даже несущими вредоносные последствия, являются и бомбочки для ванны. В большинстве своем они не несут ничего, кроме непродолжительного шипения и незначительной окраски воды в ванной. А некоторые, напротив, настолько сильно окрашены, что вам придется еще неделю наблюдать ванную синего или красного цвета. Если вам все же хочется добавить немного разнообразия в ритуал принятия ванны, рекомендуем выбрать бомбочки с экологичным составом и высокой стоимостью.