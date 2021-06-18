Символизм в русском зодчестве, или Как по оконным наличникам узнать, от чего защищался народ

По оконным наличникам можно определить, где находишься и чего больше всего боялся народ.

Ставни защищали от солнца, причем на севере их закрывали в летний полярный день, чтобы выспаться, а на юге – чтобы дом не нагревался. forumhouse.ru/ © Иван Хафизов.

Оконные наличники до XVII в. имели простейший рисунок, символизирующий солнце. bigpicture.ru.

Круги и ромбы, изображающие небесное светило, означают защиту от тьмы и ночной нечисти. progorodsamara.ru.

Нижняя часть наличника (называется подоконная) менее украшена и символизирует землю-матушку и плодородие поля. bigpicture.ru.

Стиль «дорого-богато» присущ для мелких купцов, которые таким образом пытались поднять свою значимость. courier-media.com.

Иногда крышу наличника украшали полукружьями, которые символизируют небесных богинь «рожаниц». progorodsamara.ru.

Завитки вокруг центрального круга не просто украшают, а обозначают непрерывное движение Светила. progorodsamara.ru.

В Ярославской, Ивановской, Московской, Ростовской областях на наличниках изображали змей и драконов, которые тоже считались оберегом. forumhouse.ru/ © Иван Хафизов.

В старину дом защищали не только с помощью ставней и дверей, но и с помощью разных «доброжелательных» знаков — оберегов. houzz.ru.

Иван Хафизов сделал около 18 тыс. снимков и создал «Виртуальный музей резных наличников». forumhouse.ru.

Резные орнаменты и разнообразные фигуры призваны были охранять семейный очаг от невзгод. moydom.media/ © Иван Хафизов.

Резьба по дереву имитирует стиль барокко в доме вологодского купца. forumhouse.ru. / © Иван Хафизов.

Двухцветные забайкальские наличники (Чита XVII в.). nalichniki.com./ © Иван Хафизов.

Современные наличники отличаются высокой эстетикой, но смысловую нагрузку не несут . pinterest.com.