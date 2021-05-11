5 достижений науки и техники, которые изобретены тысячи лет назад, а мы по-прежнему ими пользуемся

1. Пластическая хирургия

Пластика была в ходу еще в древней Индии. /Фото: slideplayer.com

2. Полуавтоматический арбалет

/Фото: wp.com Древнейшая оружейная технология, которая оставалась неизменной тысячелетиями./Фото: wp.com

3. Глубокое нефтяное бурение

Схема китайской буровой установки. /Фото: oyla.xyz

4 Микроскоп

Мельчайшие частицы изучали еще 4 тысячи лет назад. /Фото: terraoko.com

5. Дамасская сталь

Технология выплавки стали настолько же древняя, насколько и таинственная. /Фото: regionvtormet.ru