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Кто из знаменитостей заразился коронавирусом: от музыкантов до монархов


Кто из знаменитостей заразился коронавирусом: от музыкантов до монархов


Известия с полей борьбы с коронавирусом становятся всё тревожнее. Возможно, наши соотечественники не до конца оценивают всю серьёзность ситуации, но уже слишком много людей пострадало от COVID-19. Политики и актёры, спортсмены и известные певцы пополняют ряды заболевших и призывают людей во всём мире беречь себя и принимать все необходимые меры предосторожности. В нашем сегодняшнем обзоре знаменитости, у которых тест на коронавирус дал положительный результат.

Принц Чарльз


Принц Чарльз. / Фото: www.bitedition.io

Принц Чарльз. / Фото: www.bitedition.io

 

О положительном результате теста на коронавирус у сына королевы Великобритании сообщили британские СМИ 25 марта со ссылкой на представителей дворца. Несмотря на возраст (71 год), принц Чарльз чувствует себя удовлетворительно и борется с инфекцией в своем шотландском доме, ограничив любые контакты с внешним миром. Был проведён тест на COVID-19 супруге принца Чарльза Камиллы, герцогини Корнуольской. Она оказалась полностью здорова.

Лев Лещенко


Лев Лещенко. / Фото: www.kleo.ru

Лев Лещенко. / Фото: www.kleo.ru

 

Известный советский и российский исполнитель был госпитализирован в больницу с двусторонней пневмонией, но оказалось, что Лев Лещенко инфицирован коронавирусом. Его состояние оценивалось как тяжёлое, но лечащий врач певца, предварительно спросив разрешения у своего пациента, сообщил на страницах одной из социальных сетей о положительной динамике течения заболевания. Вместе со Львом Валерьяновичем госпитализирована его супруга Ирина Павловна.

Том Хэнкс и Рита Уилсон


Том Хэнкс и Рита Уилсон. / Фото: www.theknotnews.com

Том Хэнкс и Рита Уилсон. / Фото: www.theknotnews.com

 

Американский актёр, двукратный обладатель кинопремии «Оскар», и его супруга, актриса и певица, ещё 12 марта сообщили о том, что попали в чисто инфицированных коронавирусом. Они оба почувствовали ухудшение самочувствия во время съёмок фильма «Элвис» в Австралии. Они незамедлительно обратились за врачебной помощью и сделали тест на COVID-19, подтвердивший наличие опасного вируса.
У обоих болезнь протекает достаточно легко, хотя сам Том Хэнкс ещё с 2013 года страдает от сахарного диабета. Известно, что люди с этим заболеванием входят в группу риска, но недавно актёр и его жена поделились со своими поклонниками хорошими новостями: они оба идут на поправку.

Борис Акунин


Борис Акунин. / Фото: www.yandex.net

Борис Акунин. / Фото: www.yandex.net

 

Один из самых популярных писателей откровенно рассказал о том, как перенёс коронавирус, и призвал сограждан не бояться, а своевременно обращаться за врачебной помощью. Борис Акунин и его жена заболели 13 марта, сбивали температуру, но состояние не улучшалось до того момента, как доктор назначил антибиотик. Сейчас писатель идёт на поправку и советует своим поклонникам соблюдать все меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и свою семью.

Князь Монако Альбер II


Князь Монако Альбер II. / Фото: www.zimbio.com

Князь Монако Альбер II. / Фото: www.zimbio.com

 

У правящего князя Монако тоже диагностирована коронавирусная инфекция, но заболевание протекает в лёгкой форме. Альбер II проходит курс лечения в собственной резиденции под наблюдением врача, но постоянно находится на связи с правительством страны и отмечает, что его заболевание началось с банального насморка, при этом ни вкусовые ощущения, ни обоняние у него не пропадали. Его состояние здоровья никаких опасений у врачей не вызывает.

Ольга Куриленко


Ольга Куриленко. / Фото: www.vgtimes.ru

Ольга Куриленко. / Фото: www.vgtimes.ru

 

Модель и актриса, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в 2008 году, сообщила о том, что её тест на коронавирус дал положительный результат. В госпитализации ей было отказано, так как в Великобритании отправляют на больничную койку только тех, у кого болезнь протекает тяжело. Сама же Ольга Куриленко призналась, что кроме высокой температуры и головной боли она поначалу вообще ничего не чувствовала, кашель у неё появился позже. Спустя неделю с небольшим 40-летняя актриса уже пошла на поправку, о чём тут же сообщила своим подписчикам в социальной сети.

Пласидо Доминго


Пласидо Доминго. / Фото: www.yandex.net

Пласидо Доминго. / Фото: www.yandex.net

 

Итальянский оперный певец, отпраздновавший два месяца назад 79-й день рождения, едва почувствовав первые признаки недомогания (повысилась температура и появился кашель), тут же обратился к врачу и сделал все необходимые исследования. Он предпринял все меры предосторожности ещё до того, как стали известны результаты тестов. Легендарный тенор самоизолировался не только от внешнего мира, но и от своей семьи. Пласидо Доминго призывает всех быть острожными, соблюдать карантин и не пренебрегать элементарными правилами по ограждению себя от опасной инфекции.

Кристофер Хивью


Кристофер Хивью. / Фото: www.baltana.com

Кристофер Хивью. / Фото: www.baltana.com

 

Норвежский актёр, прославившийся благодаря роли Тормунда Великаньей Смерти в «Игре престолов», тоже стал жертвой вируса COVID-19. К счастью, он переносит болезнь легко, чувствует лишь небольшое ухудшение самочувствия, как при самой обычной простуде. При этом актёр вместе со всей семьёй находится дома и избегает любых контактов, к чему призывает и всех своих поклонников.

Лючия Бозе


Лючия Бозе. / Фото: www.adaptationmagazine.com

Лючия Бозе. / Фото: www.adaptationmagazine.com

 

Известная итальянская актриса и обладательница титула «Мисс Италия» 1947 года скончалась от тяжелой пневмонии, ставшей последствием коронавирусной инфекции, 23 марта 2020 года. Актрисе в январе исполнилось 89 лет и её организм не смог справиться с болезнью.
Жанна Болотова и Николай Губенко. / Фото: www.yandex.net

Жанна Болотова и Николай Губенко. / Фото: www.yandex.net

 

Игорь Николаев, Жанна Болотова и Николай Губенко госпитализированы из-за пневмонии, но ещё ждут своих результатов теста на COVID-19. Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн оказался на больничной койке в Берлине из-за тяжёлой пневмонии, а многие СМИ сообщили о том, что он заразился коронавирусом. Но немецкие издания уже сообщили об отрицательных результатах анализов на коронавирус.
Марк Блум. / Фото: www.novorosinform.org

Марк Блум. / Фото: www.novorosinform.org

 

Тем не менее, число инфицированных COVID-19 растёт. Известно о том, что среди заражённых находятся актер Идрис Эльба, чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, известный в прошлом итальянский футболист Паоло Мальдини, главный тренер футбольного клуба «Арсенал» Микель Артета. Американский актёр Марк Блум 26 марта 2020 года скончался от коронавируса в возрасте 69 лет.

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Кто из знаменитостей заразился коронавирусом: от музыкантов до монархов

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Кто из знаменитостей заразился коронавирусом: от музыкантов до монарховПодписаться на мой Instagram
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