27 экзотических ретро-фотографий из путешествия по Западной Африке в начале 1930-х

Путешествие по неисследованным землям Африки в начале 1930-х.

1. Танцовщицы народности конга

Женщины в национальных костюмах во время исполнения ритуального танца.

2. Молодая девушка

Народность бауле - одна из крупнейших народностей республики Кот-д`Ивуар.

3. Женщина народности бауле

Прическа - как отличительная черта племени.

4. Мужчина и ребенок

Народность бете - Ассенизе, Кот-д`Ивуар.

5. Мужчина народности бауле

Прирожденный охотник.

6. Папайя

Практически все население ежедневно употребляет плоды этого растения.

7. Сбор пальмового вина

Сок некоторых видов пальм - на воздухе он начинает бродить и через 6-8 часов превращается в пальмовое вино.

8. Урожай ямса

Корнеплод обладающий исключительными питательными свойствами , в Африке им питаются вместо хлеба.

9. Ткач за работой

Ручная работа из местного, собственноручно выращенного сырья.

10. Африканская деревня

Аборигены перед забором.

11. Тропический лес

Тропические леса Африки населяет уже не одно поколение людей.

12. Мужчина и женщина

Молодая семья - народность сиссе.

13. Пальмовый лес

14. Река Бандама

Погрузка автомобиля на плот.

15. Саванна

Редколесие тропических лесов.

16. Сбор какао-бобов

Западная Африка - основной экспортер какао-бобов.

17. Дорожные работы

Местные жители прокладывают дорогу.

18. Феркеседугу

Старый город в Кот-Дивуаре.

19. Народность лоби

Ритуальный танец мужчин.

20. Термитник

В Африке немало термитников, возраст которых превышает 100 лет.

21. Водопад

Республика Верхняя Вольта(ныне Буркина-Фасо), славится своими водопадами.

22. Траурная церемония

Родные прощаются с умершим.

23. Всеобщая молитва

В последний путь провожали всем селением

24. Мужчина народности лоби

Участник похоронной процессии.

25. Женский ритуальный танец

Прощание женщины с усопшим.

26. Похороны

Оплакивание умерших.

27. Похороны у народности лоби