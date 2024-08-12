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27 экзотических ретро-фотографий из путешествия по Западной Африке в начале 1930-х


Путешествие по неисследованным землям Африки в начале 1930-х.

Путешествие по неисследованным землям Африки в начале 1930-х.

Африка всегда манила своими тайнами учёных и этнографов. После таких экспедиций появляются новые и интересные открытия, эксклюзивные фотографии. Именно такие снимки, сделанные в начале 1930-х исследователями Западной Африки, мы и собрали в нашем обзоре.

1. Танцовщицы народности конга


Женщины в национальных костюмах во время исполнения ритуального танца.

Женщины в национальных костюмах во время исполнения ритуального танца.

 

2. Молодая девушка


Народность бауле - одна из крупнейших народностей республики Кот-д`Ивуар.

Народность бауле - одна из крупнейших народностей республики Кот-д`Ивуар.

 

3. Женщина народности бауле


Прическа - как отличительная черта племени.

Прическа - как отличительная черта племени.

 

4. Мужчина и ребенок


Народность бете - Ассенизе, Кот-д`Ивуар.

Народность бете - Ассенизе, Кот-д`Ивуар.

 

5. Мужчина народности бауле


Прирожденный охотник.

Прирожденный охотник.

 

6. Папайя


Практически все население ежедневно употребляет плоды этого растения.

Практически все население ежедневно употребляет плоды этого растения.

 

7. Сбор пальмового вина


Сок некоторых видов пальм - на воздухе он начинает бродить и через 6-8 часов превращается в пальмовое вино.

Сок некоторых видов пальм - на воздухе он начинает бродить и через 6-8 часов превращается в пальмовое вино.

 

8. Урожай ямса


Корнеплод обладающий исключительными питательными свойствами, в Африке им питаются вместо хлеба.

Корнеплод обладающий исключительными питательными свойствами, в Африке им питаются вместо хлеба.

 

9. Ткач за работой


Ручная работа из местного, собственноручно выращенного сырья.

Ручная работа из местного, собственноручно выращенного сырья.

 

10. Африканская деревня


Аборигены перед забором.

Аборигены перед забором.

 

11. Тропический лес


Тропические леса Африки населяет уже не одно поколение людей.

Тропические леса Африки населяет уже не одно поколение людей.

 

12. Мужчина и женщина


Молодая семья - народность сиссе.

Молодая семья - народность сиссе.

 

13. Пальмовый лес


Экваториальные вечнозеленые леса.

Экваториальные вечнозеленые леса.

 

14. Река Бандама


Погрузка автомобиля на плот.

Погрузка автомобиля на плот.

 

15. Саванна


Редколесие тропических лесов.

Редколесие тропических лесов.

 

16. Сбор какао-бобов


Западная Африка - основной экспортер какао-бобов.

Западная Африка - основной экспортер какао-бобов.

 

17. Дорожные работы


Местные жители прокладывают дорогу.

Местные жители прокладывают дорогу.

 

18. Феркеседугу


Старый город в Кот-Дивуаре.

Старый город в Кот-Дивуаре.

 

19. Народность лоби


Ритуальный танец мужчин.

Ритуальный танец мужчин.

 

20. Термитник


В Африке немало термитников, возраст которых превышает 100 лет.

В Африке немало термитников, возраст которых превышает 100 лет.

 

21. Водопад


Республика Верхняя Вольта(ныне Буркина-Фасо), славится своими водопадами.

Республика Верхняя Вольта(ныне Буркина-Фасо), славится своими водопадами.

 

22. Траурная церемония


Родные прощаются с умершим.

Родные прощаются с умершим.

 

23. Всеобщая молитва


В последний путь провожали всем селением.

В последний путь провожали всем селением.

 

24. Мужчина народности лоби


Участник похоронной процессии.

Участник похоронной процессии.

 

25. Женский ритуальный танец


Прощание женщины с усопшим.

Прощание женщины с усопшим.

 

26. Похороны


Оплакивание умерших.

Оплакивание умерших.

 

27. Похороны у народности лоби


Труп в циновке.

Труп в циновке.

 

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