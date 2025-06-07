Чем заменить яйца во время готовки, если они неожиданно закончились

Чем заменить яйца в выпечке/ фото: Pinterest .com
Яичный белок и желток в выпечке — нужный компонент. Он придает ей воздушность и скрепляет все компоненты в тесте между собой. И если во время готовки вы обнаружили, что яйца закончились и нет времени бежать за новыми, то их можно заменить. Эти 6 продуктов настоящая находка, особенно для людей с аллергией на куриный белок.
1. Банан с разрыхлителем
Хорошо спелые бананы делают выпечку влажной/ фото: istockphoto.com
Спелые вызревшие бананы могут послужить идеальной заменой яйцам в тесте. Они даже сделают выпечку более влажной и пористой. Для замены одного яйца нужно взять половину банана. Кладем его в миску и разминаем вилкой, затем добавляем 5-6 граммов разрыхлителя и можно отправлять к муке. Во время готовки безяичного изделия с бананом важно не забывать использовать разрыхлитель или пищевую соду, поскольку сладкий плод делает тесто тяжелым, но благодаря добавке появляются пузырьки воздуха. Также нужно помнить, что в спелых бананах высокое содержание сахара, за счет этого выпечка получится влажной. А вот с неспелыми плодами — сухой.
2. Яблоко
Яблочное пюре дарит хлебобулочным изделия сочность/ фото: msk.madeindream.com
Вторым продуктом, который может заменить яйца в выпечке является яблоко. Этот фрукт делает тесто влажным и сочным — его лучше применять для приготовления пирожных и тортов. Для замены одного среднего по размерам яйца нужно взять одно большое яблоко. Режем его произвольной формы, кладем в чашу блендера и измельчаем до пюре — нам потребуется 50 граммов. Можно использовать готовое консервированное пюре.
3. Творожный сыр
Натуральный сыр сделает выпечку более полезной/ фото: mosregfermer.ru
Но, а если в вашем холодильнике остался только творожный сыр, то он тоже может помочь. Для замены одного яйца нарезаем 100 граммов сыра маленькими кубиками или измельчаем при помощи терки и добавляем к сыпучим компонентам. Сыр хорошо подходит для приготовления сладких и соленых изделий, которые готовится в духовом шкафу. Более того, сырное тесто станет отличным источником кальция, фосфора и высококачественного белка. А после запекания выпечка станет не только вкусной, но и полезной, ведь под действием высокой температуры в сыре распадаются жиры.
4. Семена льна
Семена льна - отличный источник омега-3 жирных кислот/ фото: 2ladoshkiekb.ru
Если для приготовления теста нужно заменить одно яйцо любой категории, то можно взять семена льна. Они хорошо подходят для приготовления небольшого объема. Берем 15 граммов семян и измельчаем их в кофемолке или любым удобным способом. Нам нужно получить порошок. Пересыпаем его в миску, добавляем 45 миллилитров воды и оставляем на 20 минут. За это время льняной порошок увеличится в объеме и станет похож на желе. Теперь добавляем к полученной массе 5 граммов разрыхлителя и можно отправлять в тесто. Тесто с семенами льна идеально подходит для приготовления хлеба, печенья, кексов или оладий. Такая выпечка будет иметь легких ореховый привкус и содержать клетчатку, жирные кислоты и витамины.
5. Йогурт
Входящая в состав йогурта молочная кислота придает мягкости выпечке и продляет срок хранения/ фото: news.sky.com
Натуральный йогурт — самая удобная и простая замена яиц, поскольку его не нужно предварительно готовить или подготавливать. Достаточно отмерит нужное количество и добавить в тесто. Для замены одного яйца нужно взять 50 граммов йогурта. Правда, во время приготовления нужно помнить о разрыхлителе или пищевой соде. Ее обязательно нужно добавить на кончике ножа. Тогда тесто получится очень нежным, воздушным и пышным. Молочный продукт подходит для приготовления любой выпечки, но самыми вкусными получаются блины, оладушки и булочки. Входящая в состав натурального йогурта молочная кислота является хорошим консервантом — она помогает выпечке продлить срок годности.
6. Сгущенное молоко
Сгущеное молоко хорошо подходит для приготовления сдобы/ фото: tver.aif.ru
Для приготовления десертного теста больше всего подходит сгущенное молоко. Она может заменить куриный белок и желток в тесте для бисквитов — за одно среднее яйцо расходуется 4 столовые ложки сгущенки. Далее готовим тесто по рецепту, но не забываем добавлять пищевую соду, чтобы придать воздушности и мягкости выпечке. Тесто с добавлением сгущенного молока хорошо подходит для приготовления блинов, сырников, тортов, пирожных, кексов, оладий и сладких запеканок.
7. Чем смазать выпечку
Выпечку смазывать можно не только яйцами/ фото: eda.show
Опытные кулинары знают, что яйца нужны не только для приготовления хлебобулочных изделий, но и для их смазывания. Они формируют хрустящую корочку румяного цвета. Однако аппетитную выпечку насыщенного цвета можно сделать с помощью сметаны 10-15% жирности, сливочного масла, молока или крепкого чая. Достаточно тесто с помощью кисточки смазать одним из продуктов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии