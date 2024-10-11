Как объединить кухню с гостиной, чтобы потом не пожалеть

Если раньше люди стремились к максимальному уединению в квартире, то сейчас главная цель – свободное, открытое пространство, наполненное светом и воздухом. Неудивительно, что на волне этого тренда поступает все больше запросов на объединение кухни с гостиной. Мы расскажем обо всех нюансах этого решения, начиная с законного разрешения на перепланировку, и заканчивая оформлением интерьера.

Совет 1: Проверьте, чтобы все было по закону

Совет 2: Определитесь с зонированием

Совет 3: Продумайте электрику

Совет 4: Разделите освещение

Объединение кухни с гостиной – удачное во многих аспектах решение. Во-первых, так вы можете существенно увеличить площадь кухни, если изначально она была компактная. Во-вторых, снос стены – отличный шанс добавить больше света в одну из комнат. В-третьих, гораздо приятнее готовить ужин и одновременно обсуждать пошедший день с членами семьи, которые расположились на диване.Кажется, что минусов нет, и можно прямо сейчас приступать к перепланировке, однако не стоит торопиться. Для начала следует узнать, имеете ли вы право убирать стену между кухней и гостиной. Если да, возникает новая проблема – как правильно обустроить интерьер новообразовавшейся комнаты. Обо всем этом читайте в нашей статье.Стену можно сносить, только если она не является несущей.Вне зависимости от того, какую именно перепланировку вы хотите делать в квартире, ее обязательно нужно согласовывать. И далеко не во всех случаях вам удастся объединить кухню с гостиной. Вот несколько ограничений, которые не позволят этого сделать:• Между комнатами несущая стену. Ее нельзя сносить, и даже проем делать нежелательно, так как это может повредить архитектуру не только вашей квартиры, но и всего жилого дома. Серьезно настроились на изменения? Тогда вызовите специалиста для составления проекта. Если организация-проектировщик дома одобрит его, вы сможете сделать проем, но лишь с усилением конструкций.• Газовое оборудование на кухне. Даже если вам повезло, и стена оказалась не несущей, есть еще подводные камни. В частности, если на кухне стоит газовая плита, объединять комнаты тоже нельзя. Как вариант – установить вместо глухой стены стеклянную перегородку с дверью.С этим разобрались, теперь переходим к другим, немаловажным нюансам. Следует помнить, что вы не имеете право переносить кухню в другое место – она должна оставаться в своих изначальных границах. Заранее обдумайте, как будет выглядеть будущая комната, в частности, набросайте примерную расстановку мебели.Полупрозрачная перегородка выглядит воздушно.Казалось бы, зачем объединять комнаты, чтобы потом разделять их? Однако смысловое зонирование является очень важным моментом. Именно оно помогает избежать практических неудобств в ходе эксплуатации помещений, а также предотвратить визуальный шум. Например, не стоит устанавливать холодильник рядом с диваном – во-первых, это нелогично, а во-вторых, вы устанете каждый раз ходить к нему за нужными продуктами.Опытные дизайнеры советуют устанавливать на границе кухни и гостиной обеденную зону, чтобы она выступала в качестве своеобразного промежуточного пункта. Выглядит такая картина следующим образом: сначала располагается кухонный гарнитур, за ним – барная стойка или стол со стульями, а затем уже диван, кресло, журнальный столик и другие важные составляющие гостиной. Кстати, диване. С его помощью также можно зонировать пространство. Нужно лишь развернуть его спинкой к кухне, чтобы он не только визуально, но и физически разделил помещение на две части.Между кухней и гостиной можно поставить диван.Еще один отличный вариант зрительно поделить комнату на две функциональные зоны – использовать разную цветовую гамму. Например, вы можете покрасить стены в гостиной в другой цвет или выбрать для интерьера яркую мягкую мебель. Также на помощь придет цветной ковер, если вы планируете дополнять им обстановку.Невероятно популярным и красивым вариантом зонирования являются прозрачные или полупрозрачные перегородки. Они не препятствуют попаданию света в комнату, делают пространство легким и воздушным. Увы, нельзя сказать, что это решение слишком практичное, так как за стеклянными поверхностями сложно ухаживать. Поэтому решите, что для вас важнее – красота или простота в уборке.Продумайте количество розеток на этапе ремонта.Правильное расположение розеток – залог вашего личного комфорта и отсутствия визуального шума, так как по квартире не будут разбросаны тройники. Поэтому обязательно продумайте этот момент еще на этапе ремонта. Желательно составить план, на котором будет наглядно видно, где будут стены, как будет расставлена мебель, ее габариты. В зоне гостиной обязательно должно быть несколько розеток для ежедневного пользования, в частности, для зарядки гаджетов (телефонов, планшетов, ноутбука и пр.) Разместите их по обе стороны от дивана, рядом с креслом.Кстати, не обязательно делать стандартные розетки, которые устанавливаются в стену – можно сделать их выдвижными или врезать в пол, чтобы они максимально гармонично вписались в интерьер. Если диван стоит далеко от входа, важно установить возле него проходной выключатель, чтобы не приходилось идти на другой конец комнаты и тушить свет. Или же установите люстру, которой можно управлять с помощью пульта – тоже очень удобно.Сделайте розетки в зоне фартука.На кухне также не стоит скупиться на розетки, потому что именно здесь обычно подключается самое большое количество техники: холодильник, электрическая духовка, чайник, микроволновка, кофеварка, посудомойка…И это далеко не весь список. Розетки понадобятся в области кухонного фартука, чтобы удобно было подключать миксер, блендер и прочие мелкие приборы, необходимые для готовки, а также в обеденной зоне. Там члены семьи часто заряжают свои гаджеты и работают за ноутбуком – это тоже нужно учитывать при планировании электрики.В гостиной должно быть несколько источников света.Так как после объединения кухни и гостиной вы получите одну большую комнату, нужно будет установить несколько светильников, которые смогут дать достаточное количество света. Одной потолочной люстры явно будет недостаточно, так как она «захватит» лишь небольшую часть помещения. В результате в комнате будут темные углы, глаза постоянно будут напрягаться, а обстановка комнаты станет мрачной и неприветливой. Однако установка большого количества спотов по всему периметру потолка также является не самым лучшим решением – такой прием делает комнату скучной и плоской, лишает ее уюта.Несколько сценариев освещения на кухне.Как найти компромисс? Грамотно скомбинируйте несколько сценариев освещения – светильники выбирайте в зависимости от того, какую зону нужно подсветить. Например, на кухне в зоне готовки вполне можно установить точечные светильники, а под верхние шкафы встроить дополнительную подсветку или наклеить led-ленту. Над обеденной группой повесьте оригинальную люстру, которая будет привлекать внимание – под таким светом трапезничать будет гораздо приятнее.Что касается гостиной, то там также можно установить люстру по центру потолка, а затем дополнить ее торшером около дивана или кресла, настольной лампой, бра на стенах. Так вы сможете создать спокойную и расслабляющую атмосферу в любое время, когда вам захочется.