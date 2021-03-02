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Неожиданные вещи, которые можно мыть в посудомоечной машине

Сегодня посудомоечная машина стала незаменимой вещью на кухне каждой современной хозяйки. И это не случайно, ведь посудомойка способна сэкономить уйму времени и сберечь нежные руки от воздействия моющих средств.
На самом деле, посудомойка — это не просто бытовой прибор для посуды, это незаменимый помощник в хозяйстве. Ее можно использовать для мытья игрушек, стирки обуви и кепок и даже для чистки декоративных элементов.
Делимся с вами списком самых неожиданных вещей, которые смело можно отправлять на чистку в посудомоечную машину.

Детские игрушки
Неожиданные вещи, которые можно мыть в посудомоечной машине

Зубные щетки, подставки для косметических средств и мыльницы
Неожиданные вещи, которые можно мыть в посудомоечной машине

Инструменты для маникюра
Неожиданные вещи, которые можно мыть в посудомоечной машине

Миски, игрушки, ошейники и другие вещи домашних животных
Неожиданные вещи, которые можно мыть в посудомоечной машине

Пустышки и детские бутылочки
Неожиданные вещи, которые можно мыть в посудомоечной машине

Ключи
Неожиданные вещи, которые можно мыть в посудомоечной машине

Кепки и другие головные уборы
Неожиданные вещи, которые можно мыть в посудомоечной машине

Составные части увлажнителя воздуха
Неожиданные вещи, которые можно мыть в посудомоечной машине

Полки и ящики холодильника
Неожиданные вещи, которые можно мыть в посудомоечной машине

Мусорное ведро
Неожиданные вещи, которые можно мыть в посудомоечной машине

Силиконовые прихватки и формы
Неожиданные вещи, которые можно мыть в посудомоечной машине

Лейка для душа
Неожиданные вещи, которые можно мыть в посудомоечной машине
Обувь
Неожиданные вещи, которые можно мыть в посудомоечной машине

Поднос от микроволновой печи
Неожиданные вещи, которые можно мыть в посудомоечной машине

Расчески
Неожиданные вещи, которые можно мыть в посудомоечной машине

Элементы декора, искусственные цветы
Неожиданные вещи, которые можно мыть в посудомоечной машине
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Посудомоечная машинавещи
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