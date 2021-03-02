Неожиданные вещи, которые можно мыть в посудомоечной машине

Сегодня посудомоечная машина стала незаменимой вещью на кухне каждой современной хозяйки. И это не случайно, ведь посудомойка способна сэкономить уйму времени и сберечь нежные руки от воздействия моющих средств.

На самом деле, посудомойка — это не просто бытовой прибор для посуды, это незаменимый помощник в хозяйстве. Ее можно использовать для мытья игрушек, стирки обуви и кепок и даже для чистки декоративных элементов.

Делимся с вами списком самых неожиданных вещей, которые смело можно отправлять на чистку в посудомоечную машину.



Детские игрушки





Зубные щетки, подставки для косметических средств и мыльницы





Инструменты для маникюра





Миски, игрушки, ошейники и другие вещи домашних животных





Пустышки и детские бутылочки





Ключи





Кепки и другие головные уборы





Составные части увлажнителя воздуха





Полки и ящики холодильника





Мусорное ведро





Силиконовые прихватки и формы





Лейка для душа



Обувь





Поднос от микроволновой печи





Расчески





Элементы декора, искусственные цветы



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