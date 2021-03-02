Сегодня посудомоечная машина стала незаменимой вещью на кухне каждой современной хозяйки. И это не случайно, ведь посудомойка способна сэкономить уйму времени и сберечь нежные руки от воздействия моющих средств.
На самом деле, посудомойка — это не просто бытовой прибор для посуды, это незаменимый помощник в хозяйстве. Ее можно использовать для мытья игрушек, стирки обуви и кепок и даже для чистки декоративных элементов.
Делимся с вами списком самых неожиданных вещей, которые смело можно отправлять на чистку в посудомоечную машину.
Детские игрушки
Зубные щетки, подставки для косметических средств и мыльницы
Инструменты для маникюра
Миски, игрушки, ошейники и другие вещи домашних животных
Пустышки и детские бутылочки
Ключи
Кепки и другие головные уборы
Составные части увлажнителя воздуха
Полки и ящики холодильника
Мусорное ведро
Силиконовые прихватки и формы
Лейка для душа
Обувь
Поднос от микроволновой печи
Расчески
Элементы декора, искусственные цветы
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Неожиданные вещи, которые можно мыть в посудомоечной машине
Сегодня посудомоечная машина стала незаменимой вещью на кухне каждой современной хозяйки. И это не случайно, ведь посудомойка способна сэкономить уйму времени и сберечь нежные руки от воздействия моющих средств.
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