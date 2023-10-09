9 приёмов для тех, кто экономит время на кухне и не только

Однажды наступает момент, когда все разговоры с подругами сводятся не к личной жизни, а к быту. Вы начинаете делиться рецептами любимых блюд, эффективными лайфхаками для уборки и готовки, рассказываете, как сэкономить время на ведении хозяйства.







А если ваша копилка домашних хитростей еще не слишком большая, предлагаем пополнить ее приемчиками из статьи Novate.ru. Тогда вам точно будет, чем делиться с подружками!



Прием 1: Молоко для пересоленной рыбы

Прием 2: Соль против пятен от вина

Прием 3: Соль для чистого холодильника

Прием 4: Хлеб для пересоленного супа

Прием 5: Яблоко для свежести хлеба

Прием 6: Вода для прозрачного лука

Прием 7: Огурец для блеска обуви

Прием 8: Полотенце для вкусного картофеля

Залейте соленую рыбу молоком на несколько часов.Соленая рыба стоит в магазине недешево, да и не всегда получается угадать, насколько подходящей для вас будет степень ее посола. Ситуация, когда продавец говорит, что продукт пряный и едва соленый, а потом оказывается, что его даже в рот взять нельзя, – не редкость.Гораздо вкуснее и экономнее готовить такую рыбу дома. Достаточно купить несколько тушек, выпотрошить, порезать на порционные кусочки (если того требует рецепт) и залить маринадом. Но и здесь есть подводные камни. Если вы неправильно рассчитаете количество соли или слишком долго будете держать рыбу в рассоле, результат вряд ли вас порадует.К счастью, соленую рыбу всегда можно спасти. Нагрейте молоко примерно до 35 градусов (чтобы в нем можно было держать палец), залейте им рыбу и вымачивайте около четырех часов. Благодаря такой процедуре, продукт станет менее соленым и приобретет более мягкий, деликатный вкус.Соль справится быстро, если пятно свежееПятна от вина входят в категорию трудновыводимых, поэтому когда мы замечаем капли на платье, ковре или диване, то мысленном прощаемся с любимой вещью или пытаемся подсчитать, во сколько обойдется химчистка. Действительно, вывести такие пятна сложно, но возможно. И в этом нам поможет обычная соль, которая есть на каждой кухне.Как только вы обнаружите загрязненный участок, сразу обильно посыпьте его солью и оставьте на 15-20 минут, чтобы она «вытянула» вино из ткани. После этого замочите вещь в холодной воде на полчаса, а затем постирайте привычным способом. Хорошо, если пятно свежее – тогда соль сможет справиться в один заход. Если же нет, процедуру нужно будет повторить два-три раза до полного исчезновения загрязнений.Протрите полки тряпкой, смоченной в соленой водеНе зря наши мамы и бабушки так любили использовать соль в быту – она помогает решить большое количество самых разных проблем, связанных со стиркой и уборкой. Так, кроме выведения пятен от вина, соль способна качественно очистить холодильник. Это хорошее решение для хозяек, которые не приемлют использование бытовой химии в непосредственной близости от продуктов или не хотят тратиться на дорогие профессиональные средства.Итак, нужно взять глубокую миску, налить в нее один литр воды, добавить три столовых ложки соли, хорошо размешать, чтобы она полностью растворилась, смочить тряпку из микрофибры и тщательно протереть все полки. Это отличное средство не только для устранения грязи, пятен, разводов, но также для дезинфекции холодильника. Главное преимущество такой уборки состоит в том, что соль абсолютно безопасна.Чтобы убрать избыток соли, опустите в суп кусочек хлеба.Наверняка, каждая хозяйка хотя бы раз в своей жизни пересаливала суп. Хорошо, когда это обнаруживается на этапе приготовления бульона – можно просто добавить в кастрюлю воды. Но что если вы привыкли класть все специи в конце, в уже почти готовое блюдо? В этом случае вас выручит кусочек хлеба. Просто окуните его в кастрюлю на несколько минут, а затем достаньте шумовкой или щипцами. Кстати, так получится «вытянуть» из супа не только лишнюю соль, но и жир. Поэтому если вы заметили, что на поверхности плавает жирная пленка, также смело используйте этот лайфхак.Яблоко не даст хлебу быстро засохнуть.Часто случается так, что мы покупаем хлеб, а затем просто забываем, что он лежит в шкафчике. Как результат – через два-три дня его смело можно выбрасывать или использовать как сухари, потому что от свежести не остается даже следа.Если вы хотите увеличить срок годности хлеба, рекомендуем воспользоваться лайфхаком, который активно применяли еще наши бабушки. Просто положите в хлебницу или в пакет, в котором лежит батон, кусочек яблока. Фрукт будет впитывать в себя лишнюю влагу и, тем самым, продлит свежесть выпечки. Обратите внимание, что эта хитрость сработает лишь в том случае, если вы храните буханку не на открытом воздухе. А вот хлеб, который лежит на столе без пакета или какой-либо другой упаковки, засохнет уже к вечеру, и никакие яблоки ему не помогут.Добавьте в сковороду с луком столовую ложку водыКазалось бы, что может быть сложного в том, чтобы поджарить лук? Разогрел сковороду, смазал ее растительным маслом, положил измельченный овощ и вот уже через несколько минут он приобрел красивый золотистый оттенок. Но ключевое слово здесь «золотистый». А ведь хочется, чтобы лук был, как у профессиональных поваров, которые готовят блюда в ресторанах – белым, почти прозрачным. Как этого добиться и подняться на одну ступеньку выше по кулинарной лестнице?На самом деле, в этом нет ничего сложного. В процессе обжаривания лука, как только он станет золотистым, добавьте в сковороду две-три столовых ложки воды. Подождите, пока она выпарится, а затем выключайте плиту. Вы точно будете довольны результатом.Натрите обувь половинкой огурца.Это только кажется, что баночка с кремом для обуви вечная. Но, как часто бывает, заканчивается она в самый неподходящий момент. Если у вас планируется важная встреча, а ботинки или туфли находятся не в самом лучшем состоянии, не торопитесь паниковать. Возьмите огурец, разрежьте его на две части и протрите одной половинкой поверхность обуви. Благодаря такой процедуре, ботинки засияют, как после самого лучшего крема. Кроме блеска, огурец также на время подарит обуви водонепроницаемые свойства. Но не торопитесь гулять по лужам – овощ все-таки не всесильный, и превратить кожаные ботинки в резиновые не сможет.Полотенце поможет избавиться от лишней влаги.Пожалуй, никто не будет спорить с тем, что картофель в нашей стране – один из самых любимых корнеплодов. А все потому что он вкусный и универсальный. Его можно сварить, запечь, поджарить, потушить, добавить в салат и другие блюда. Однако далеко не всегда готовое блюдо получается таким, каким мы его задумывали. Особенно это касается отварного картофеля.Главная причина того, что блюдо получается невкусным – переизбыток влаги. Даже если сливать кусочки через сито, все равно в кастрюле останется немного воды, которые сделают овощ пресным и чересчур мягким. Советуем поступить следующим образом: слейте воду, поставьте кастрюлю на еще теплую конфорку и накройте сверху листом газеты, кусочком ткани или полотенцем. Буквально через десять минут картофель отдаст лишнюю жидкость и приобретет необходимую консистенцию. После этого можно будет раскладывать его по тарелкам или приступать к приготовлению пюре. Самое главное, что после подобных манипуляций картофель не будет водянистым.