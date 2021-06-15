Вопросы о натуральных удобрениях или Огород без "химии"

Навоз, компост, костная мука, зола… Все это, конечно, полезные вещества, однако не все знают, как применять их правильно и в меру. Чтобы природные удобрения приносили земле только пользу, нужно знать о них кое-что, кроме названий.

Долгое время миллионы огородников полагали, что машины навоза, разбросанной весной по участку, будет достаточно для плодородия и здоровья почвы. К счастью, сейчас сельскохозяйственная грамотность растет, и все больше людей понимают, что одним навозом не обойтись. Что же чаще всего волнует дачников, которые хотят выращивать натуральные овощи без применения «химии», но не знают, с чего начать?

Мы собрали 10 самых популярных вопросов и ответили на них, чтобы сомнений и спорных моментов в этой теме не осталось.







1. В чем польза и вред навоза

2. Какой навоз лучше

3. Навоз или компост – что выбрать

4. Как применять навоз

5. Как применять птичий помет

6. Зачем в огороде зола

7. Зачем нужна костная мука, и чем она опасна

8. Как применять торф

9. Что внести в глинистый грунт для разрыхления

10. Правда ли, что с навозом можно занести медведку

Навоз по-прежнему остается самым популярным удобрением в саду и на огороде, и многие дачники стали хорошо разбираться в его специфике. Безусловно, перепревший навоз – это отличное, а главное «долгоиграющее» азотное удобрение, которое работает 3-4 года после внесения. Навоз структурирует почву, привлекает полезные микроорганизмы и дождевых червей, быстро переходит в доступную растениям форму и при этом не бьет по карману.Однако, есть у него и минусы.Никакой навоз нельзя использовать свежим, поскольку он сожжет корни растений. От его частого внесения растет уровень нитратов в почве, и урожай из полезного становится небезопасным. И наконец, вместе с навозом в грунт можно занести семена сорняков, гнилостные бактерии, грибки и личинки насекомых-вредителей.В большинстве регионов можно найти в продаже только коровий навоз, поэтому вопрос о выборе даже не стоит. Но если рассматривать этот вопрос теоретически, то на верхней ступеньке «пьедестала» окажется не коровий и даже не конский, а кроличий навоз. Он совместим с любыми растениями, может применяться как весной, так и осенью, не содержит семян сорняков и патогенной флоры, а также имеет сбалансированный состав и оптимальное количество питательных веществ. К сожалению, позволить себе такое удобрение могут только заводчики кроликов и их близкие друзья, остальным придется довольствоваться отходами жизнедеятельности крупного скота.На втором месте окажется конский навоз, который содержит больше питательных веществ, чем коровий, лучше разрыхляет грунт и быстро разогревается. На третьем – самый доступный коровий навоз, который полезен, но только в выдержанном виде. И замыкает список свиной, который лучше вообще не вносить, но, в крайнем случае, выдержав год и нейтрализовав доломитовой мукой или известью, можно рискнуть.Правильно приготовленный компост превосходит навоз по многим параметрам, к тому же, бесплатен. Итак, компост не обжигает корни растений, позволяет утилизировать основную часть растительных остатков на участке, не содержит семян сорняков, гельминтов и возбудителей болезней. Правда, для его изготовление требуется время и определенная сноровка. Желательно делать ящик для компостирования одной из первых построек на участке, причем закладывать в нем 2-3 секции.Аэробный компост (приготовленный с участием бактерий, которым нужен кислород) нельзя заделывать на глубину более 10 см, лучше разравнивать его по поверхности земли граблями. Анаэробный компост готовится дольше и сложнее, однако таких ограничений не имеет.Применение навоза зависит от степени его зрелости, коих выделяется три. Свежий навоз можно использовать для внесения на гряды осенью или приготовления питательного настоя. Также его вносят в основание теплых гряд (за полметра до предполагаемых корней). Навоз, который полежал год при любой температуре и влажности, смело вносят в землю весной, используют в парниках и теплицах, закладывают в посадочные лунки. Навоз, которому более 1 года, по сути становится перегноем и теряет половину полезных свойств. Для поддержания его в рабочем состоянии, кучу нужно поливать, и периодически перекапывать или выдергивать сорняки и накрыть пленкой.Навоз – азотное удобрение, поэтому вносить его можно только в первой половине лета или осенью, после уборки урожая.Птичий помет – довольно спорная альтернатива навозу и компосту, но при желании можно использовать и его.Помет – очень концентрированный, и может сжечь растения, если не развести его правильно.Какой бы помет (свежий или гранулированный) вы ни использовали, не спешите вносить его в землю. Сперва разведите 0,5 кг в 10 л воды, размешайте до однородности, а затем 0,5 л полученного концентрата разведите еще в одном ведре воды. Этой смесью можно поливать растения, стараясь не попадать на листья. А вот использовать раствор помета для внекорневых подкормок нельзя.Можете добавлять сухой помет в посадочные лунки, но не более 20 г на одну.Если вы используете навоз, компост и другие природные удобрения, зола вам просто необходима, ведь она помогает почвенным микроорганизмам быстрее разлагать органику, превращая ее в доступные растениям элементы. Кроме того, в золе в уже доступной растениям форме содержатся калий, кальций, магний, фосфор, железо, сера, кремний, бор, марганец и т.д.Не используйте на участке золу от сжигания древесины с покрытиями, печатной продукции, бытового мусора.Вносить золу можно как под посадку, так и при осенней перекопке для раскисления почвы. Нуждаются в ней почти все культуры, но особенно картофель, бобовые, пасленовые и крестоцветные. Проще всего вносить золу при рыхлении грунта или делать ее настои и использовать их для внекорневых подкормок.Сторонники органики в качестве фосфорного удобрения часто используют костную муку. Считается, что она содержит 15-35% фосфора, кальций, марганец, железо, магний, натрий, медь, йод и другие полезные элементы.Однако с костной мукой при всей ее натуральности все не так просто. Во-первых, она усваивается растениями очень медленно – за срок более полугода, то есть применять ее при острой нехватке фосфора бессмысленно, да и весной вносить в почву нелогично – вы соберете урожай до того, как она начнет работать. Во-вторых, костная мука – достаточно концентрированное удобрение, то есть может обжечь корни растений. И наконец, применять костную муку лучше на кислых почвах, то есть подходит она не всем.Зачастую дачники полагают, что торф тоже является удобрением, поскольку внешне напоминает хороший перегной. На самом деле это не так – из всех питательных веществ торф содержит только азот, да и то в плохо усваиваемой форме.Добавляют его в почву скорее для улучшения ее структуры. Торф делает грунт более рыхлым, теплым, воздухопроницаемым и влагоемким. Подойдет он и для мульчирования. Если же вы хотите превратить торф в удобрение, компостируйте его, а получившуюся смесь нейтрализуйте доломитовой мукой из расчета 5 кг муки на 100 кг компоста.В сельском хозяйстве применяют только низинный торф, верховой для этого не подходит.Органику на участке используют не только для удобрения, но и для разрыхления. Если на вашем огороде глинистый грунт или суглинок, вам придется внести в него немало дополнительных компонентов.В глину часто рекомендуют вносить для разрыхления песок, однако одного песка будет недостаточно, поскольку почва останется плотной и бедной.Чтобы улучшить структуру почвы, нужно добавлять в нее низинный торф, перегной, здоровые растительные остатки, ежегодно высевать сидераты. Кроме того, плотные почвы легче закисляются, поэтому каждые 2-3 года нужно анализировать их pH и раскислять участок.В продаже чаще всего появляется свежий коровий навоз, который нельзя сразу вносить в грунт. Перепревать он должен год или хотя бы 8-9 месяцев, а за это время в нем могут расплодиться медведки. Причем не важно, «приехали» они с навозом или уже были на вашем участке. Теплая, не промерзающая зимой гора удобрений становится для них настоящим рассадником, и к весне вместо одного случайного насекомого вы имеете несколько сотен медведок.Чтобы избежать этого, сразу после покупки разложите привезенный навоз по плотным пластиковым мешкам. Они промерзнут за зиму, погубив уже имеющихся насекомых, а новые просто не смогут попасть внутрь.И помните, что одними только природными подкормками насытить почву невозможно, а вот «перекормить» запросто. Вносите удобрения рационально, и тогда огород будет радовать вас действительно полезными урожаями.