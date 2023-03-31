7 привычек, которые «опустошают» кошелек больше, чем ежедневный кофе на вынос

Привычка ежедневно покупать кофе на вынос на первый взгляд кажется абсолютно безобидной. Однако, если подсчитать, сколько денег каждый месяц уходит на бодрящий напиток, становится страшно. А ведь есть еще несколько привычек, которые «убивают» ваш бюджет и не дают копить. Novate.ru рассказывает о них более подробно.
Привычка 1: Не планировать бюджет
Планирование бюджета поможет грамотно распределить деньги. / Фото: prokazan.ru
У всех людей разная зарплата. Но если не планировать бюджет, исход будет идентичным: в конце месяца вы с ужасом поймете, что в кошельке осталось 500 рублей. Наверное, у многих есть знакомые без семьи, которые живут в своей квартире, не выплачивают ипотеку, получают хорошую зарплату, но в середине месяца все равно бегут занимать деньги. Чувство неограниченного бюджета и вседозволенности, которое появляется в момент повышения уровня дохода, часто оборачивается настоящей катастрофой.
Чтобы на вашей карте всегда были деньги, ведите учет доходов и расходов. Для этой цели можно использовать блокнот, таблицу, приложение в телефоне. Также для расчетов подойдет и банковская карта, если вы практически всегда расплачиваетесь ею – в конце месяца получится проанализировать расходы и сделать вывод, на что уходит основная часть финансовых средств.
Когда получаете зарплату, старайтесь сразу распределять ее на необходимые нужды: оплату коммунальных платежей, бензина, тренажерного зала. Также не забудьте отложить деньги на «черный день». Если в ближайшее время вы планируете визит к врачу, техобслуживание автомобиля, покупку бытовой техники, определитесь, в каком месяце вы будете это делать, и просчитайте сумму, которую нужно откладывать с каждой зарплаты.
Привычка 2: Не просить повышения зарплаты
Если вы считаете, что ваша зарплата слишком маленькая - просите повышения. / Фото: ntimerabota.ru
Сокращение расходов может быть эффективным решением проблемы, но лишь до определенного момента. Когда ваша зарплата настолько мала, что денег едва хватает на оплату квартиры и покупку продуктов, а о новой одежде или поездке в отпуск уже даже речи не идет, стоит задуматься о повышении уровня дохода. Для начала стоит оценить свой заработок, подумать, какие навыки следует приобрести, чтобы больше зарабатывать. Возможно, вы обнаружите, что выполняете обязанности сразу нескольких специалистов, но при этом зарплату получаете за одного. Или вы – типичный трудоголик, который работает днем и ночью, в надежде, что начальство оценит ваши успехи и продвинет по карьерной лестнице.
Но, как показывает практика, руководители не замечают старательных подчиненных. Пока вы не заявите работодателю о своих намерениях, он будет закрывать глаза на ваши усилия. Застаньте шефа в хорошем расположении духа и попросите прибавку. Аргументируйте свою позицию, перечислите обязанности, которые выполняете, будьте максимально убедительны. Если босс отклонит вашу просьбу, задумайтесь о поиске новой работы.
Привычка 3: Не следить за тарифами
Тарифные планы часто меняются. / Фото: tarif.help
Сотовая связь и интернет никогда не входили в категорию дешевых удовольствий, особенно если по работе вам нужна максимальная скорость передачи данных или безлимит на звонки. Большинство людей из года в год пользуются теми тарифными планами, которые им навязали операторы, а потом удивляются, почему каждый месяц выходит такая большая сумма.
Время от времени отслеживайте новые предложения. Вполне возможно, что ваш домашний интернет уже морально устарел, и за те же деньги вы можете получить скорость в два раза выше. Также стоит мониторить тарифы мобильной связи. Подумайте, какими услугами вы чаще всего пользуетесь и, исходя из этого, выбирайте тариф. Некоторым людям нужен безлимитный интернет, некоторым – дешевые звонки за границу, некоторым – бесплатные смс. Не забывайте следить за дополнительными платными услугами, которые вы можете подключить по ошибки.
Привычка 4: Импульсивные покупки
Импульсивные покупки часто оказываются неоправданными. / Фото: blgi.ru
В зарубежных сериалах главные героини всегда отправляются на шопинг, если хотят поднять себе настроение и временно забыть о проблемах. Из торговых центров они выходят с огромными пакетами брендовой обуви и одежды и чувствуют себя самыми счастливыми. Увы, в реальной жизни такие походы по магазинам обходятся в кругленькую сумму, а вещи, купленные в порыве «вдохновения» потом пылятся в шкафу.
В категорию импульсивных покупок также могут входить сладости, канцелярия, текстиль, бытовая техника и прочие вещи, которые вы даже не собирались покупать. По результатам опросов компании Slickdeals, американцы каждую неделю совершают минимум три незапланированные покупки.
Если вы можете «похвастаться» тем же, задумайтесь, не страдаете ли вы шопоголизмом. Также частое желание поднять себе настроение иногда свидетельствует о депрессии либо о том, что вы не умеете получать удовольствие от жизни другим способом. Для начала попробуйте найти бесплатные развлечения в вашем городе: выставки, мастер-классы в парке, прогулки на свежем воздухе и так далее.
Совет: Можете заняться спортом – это один из самых эффективных способов выработки гормонов счастья. Езда на велосипеде, утренние пробежки, йога на балконе – выбирайте любой вариант, который вам по душе.
Привычка 5: Не планировать отпуск заранее
Чтобы удачно съездить в отпуск, нужно не только положить нужные вещи в чемодан. / Фото: zen.yandex.by
Если отказаться от планирования отдыха, то можно выйти за рамки бюджета. Во-первых, раннее бронирование зачастую снижает цену перелета и номера в отеле. Во-вторых, если вы за полгода начали отслеживать билеты, то сможете найти те, которые будут наиболее удобными по времени вылета, количеству пересадок и так далее. А если все решения будут приниматься в последний момент, придется соглашаться на то, что предложат. В результате, вы потратите больше денег либо окажетесь недовольными качеством оказанных услуг.
В планировании отпуска очень много нюансов, особенно если вы хотите полететь за границу. Нужно оформить страховку, которая сэкономит финансовые средства в случае лечения за рубежом, купить путевку, собрать необходимые вещи, составить список сувениров и решить, где их приобрести. Как видите, вопросов масса, и каждый из них позволит сэкономить деньги при грамотном подходе.
Привычка 6: Не делать массовых закупок
Не стоит ограничиваться одним экземпляром товара, если вы часто им пользуетесь. / Фото: rostov.kp.ru
Иногда больший объем любого средства стоит дешевле. Поэтому важно уметь просчитывать все покупки, которые нужно сделать, наперед. Например, если вы пользуетесь одним и тем же стиральным порошком или постоянно едите одни и те же макароны, можно взять не маленькую, а большую упаковку либо купить товары по акции «два по цене одного». У такой привычки есть и еще одно преимущество – вы будете реже ходить в магазин и иметь соблазн совершать импульсивные покупки.
Привычка 7: Покупать одежду, которая ни с чем не сочетается
Купленная вещь должна сочетаться с другими элементами гардероба. / Фото: magiya.guru
Существует такое понятие, как базовый гардероб. В нем все вещи гармонично сочетаются как между собой, так и с яркой необычной дизайнерской одеждой. Из пяти базовых вещей можно составить несколько повседневных образов, и каждый из них будет выглядеть по-своему. Зачем тратить огромное количество денег на пеструю брендовую блузу, если вам не с чем ее комбинировать? То же самое касается обуви и прочих предметов гардероба. Вкладываться нужно в одежду, которая никогда не выходит из моды: джинсы, белые рубашки, кожаные куртки, базовые футболки. Прежде, чем копить на шубу, стоимостью в 250 тысяч рублей, подумайте, будете ли вы ее носить, точно ли она согреет в морозы, не станет ли жертвой моли в шкафу и так далее.
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