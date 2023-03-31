7 привычек, которые «опустошают» кошелек больше, чем ежедневный кофе на вынос

Привычка 1: Не планировать бюджет

Планирование бюджета поможет грамотно распределить деньги. / Фото: prokazan.ru

Привычка 2: Не просить повышения зарплаты

Если вы считаете, что ваша зарплата слишком маленькая - просите повышения. / Фото: ntimerabota.ru

Привычка 3: Не следить за тарифами

Тарифные планы часто меняются. / Фото: tarif.help

Привычка 4: Импульсивные покупки

Импульсивные покупки часто оказываются неоправданными. / Фото: blgi.ru

Привычка 5: Не планировать отпуск заранее

Чтобы удачно съездить в отпуск, нужно не только положить нужные вещи в чемодан. / Фото: zen.yandex.by

Привычка 6: Не делать массовых закупок

Не стоит ограничиваться одним экземпляром товара, если вы часто им пользуетесь. / Фото: rostov.kp.ru

Привычка 7: Покупать одежду, которая ни с чем не сочетается

Купленная вещь должна сочетаться с другими элементами гардероба. / Фото: magiya.guru