9 вещей, которые нужно мыть каждый день

Каждый день заниматься уборкой сложно, это трудоемкий и длительный процесс. Но есть вещи, которые просто запрещено оставлять грязными. Иначе их придется выбросить по непригодности.







Кофеварка или кофемашина

Кисти для нанесения макияжа

Залитая водой посуда

Ключи

Поролоновые губки для посуды

Стены в ванной

Кухонные полотенца

Разделочные доски

Раковина в ванной и мойка на кухне

Кофеварка — отличная среда для развития бактерий: высокая температура, повышенная влажность и остатки кофейного масла.Ее нужно мыть после каждого использования, разбирая до деталей.На спонжах и кистях остаются тени, пудра и другие средства для макияжа. Оставлять косметику на вещах, которые соприкасаются с лицом, не стоит, особенно если она не очень дорогая и качественная. Косметика испортится и при повторном использовании вызовет раздражение кожи.В целях гигиены кисти для нанесения макияжа нужно мыть или протирать мицеллярной водой.Посуда должна стоять в раковине не больше часа. За это время она успеет откиснуть, но не успеет завоняться.Мы постоянно ими пользуемся, берем и грязными и чистыми руками, бросаем на различные поверхности, но никогда не моем. Ключи нужно периодически дезинфицировать.После мытья посуды нужно вымывать и губки. Желательно раз в день обдавать их кипятком. А раз в две недели менять на новые.Кафель и плитку нужно ежедневно вытирать насухо. В ванной постоянно повышенная влажность, а это благоприятная среда для образования плесени.Если полотенца не бумажные и не одноразовые, их нужно менять раз в неделю. Засаленное полотенце — это и некрасиво, и негигиенично.Со временем в досках образуются порезы, трещины, царапины, в которых накапливаются остатки продуктов.После использования их нужно мыть с содой, обдавать кипятком, вытирать насухо. Периодически их необходимо протирать уксусом.На кухне должны быть отдельные доски для мяса и рыбы и отдельные для хлеба.Мыльная вода, крошки, нападавшие с грязной посуды, грязные брызги и устраняются легче сразу, и не служат средой для размножения бактерий, если их убирать.Есть мистический закон: очищение вещей — очищает нашу жизнь. Ежедневная уборка дома без труда — это вклад в совершенствование быта и качества жизни, ведь вместе с грязью уходит и негатив.