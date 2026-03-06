С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 593 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Хороший совет - за крахмальный клей.Как приготовить ч...
  • Александр Данилов
    Почти все эти предметы, были у большинства населения. Они действительно были полезны10 откровенно стр...
  • Алик Гумер
    "Женщина появилась не из ребра Адама: О чем говорится в библейском мифе и почему его объяснили неверн" - Написано чет...Женщина появилась...

9 вещей, которые нужно мыть каждый день

Каждый день заниматься уборкой сложно, это трудоемкий и длительный процесс. Но есть вещи, которые просто запрещено оставлять грязными. Иначе их придется выбросить по непригодности.

9 вещей, которые нужно мыть каждый день

Кофеварка или кофемашина

Кофеварка — отличная среда для развития бактерий: высокая температура, повышенная влажность и остатки кофейного масла.
Ее нужно мыть после каждого использования, разбирая до деталей.

9 вещей, которые нужно мыть каждый день

Кисти для нанесения макияжа

На спонжах и кистях остаются тени, пудра и другие средства для макияжа. Оставлять косметику на вещах, которые соприкасаются с лицом, не стоит, особенно если она не очень дорогая и качественная. Косметика испортится и при повторном использовании вызовет раздражение кожи.

В целях гигиены кисти для нанесения макияжа нужно мыть или протирать мицеллярной водой.

9 вещей, которые нужно мыть каждый день

Залитая водой посуда

Посуда должна стоять в раковине не больше часа. За это время она успеет откиснуть, но не успеет завоняться.

9 вещей, которые нужно мыть каждый день

Ключи

Мы постоянно ими пользуемся, берем и грязными и чистыми руками, бросаем на различные поверхности, но никогда не моем. Ключи нужно периодически дезинфицировать.

9 вещей, которые нужно мыть каждый день

Поролоновые губки для посуды

После мытья посуды нужно вымывать и губки. Желательно раз в день обдавать их кипятком. А раз в две недели менять на новые.

9 вещей, которые нужно мыть каждый день

Стены в ванной

Кафель и плитку нужно ежедневно вытирать насухо. В ванной постоянно повышенная влажность, а это благоприятная среда для образования плесени.

9 вещей, которые нужно мыть каждый день

Кухонные полотенца

Если полотенца не бумажные и не одноразовые, их нужно менять раз в неделю. Засаленное полотенце — это и некрасиво, и негигиенично.

9 вещей, которые нужно мыть каждый день

Разделочные доски

Со временем в досках образуются порезы, трещины, царапины, в которых накапливаются остатки продуктов.
После использования их нужно мыть с содой, обдавать кипятком, вытирать насухо. Периодически их необходимо протирать уксусом.

На кухне должны быть отдельные доски для мяса и рыбы и отдельные для хлеба.

9 вещей, которые нужно мыть каждый день

Раковина в ванной и мойка на кухне

Мыльная вода, крошки, нападавшие с грязной посуды, грязные брызги и устраняются легче сразу, и не служат средой для размножения бактерий, если их убирать.
9 вещей, которые нужно мыть каждый день

Есть мистический закон: очищение вещей — очищает нашу жизнь. Ежедневная уборка дома без труда — это вклад в совершенствование быта и качества жизни, ведь вместе с грязью уходит и негатив.
Ссылка на первоисточник
наверх