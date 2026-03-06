9 вещей, которые нужно мыть каждый день

Каждый день заниматься уборкой сложно, это трудоемкий и длительный процесс. Но есть вещи, которые просто запрещено оставлять грязными. Иначе их придется выбросить по непригодности.
Кофеварка или кофемашинаКофеварка — отличная среда для развития бактерий: высокая температура, повышенная влажность и остатки кофейного масла.
Кисти для нанесения макияжаНа спонжах и кистях остаются тени, пудра и другие средства для макияжа. Оставлять косметику на вещах, которые соприкасаются с лицом, не стоит, особенно если она не очень дорогая и качественная. Косметика испортится и при повторном использовании вызовет раздражение кожи.
В целях гигиены кисти для нанесения макияжа нужно мыть или протирать мицеллярной водой.
Залитая водой посудаПосуда должна стоять в раковине не больше часа. За это время она успеет откиснуть, но не успеет завоняться.
КлючиМы постоянно ими пользуемся, берем и грязными и чистыми руками, бросаем на различные поверхности, но никогда не моем. Ключи нужно периодически дезинфицировать.
Поролоновые губки для посудыПосле мытья посуды нужно вымывать и губки. Желательно раз в день обдавать их кипятком. А раз в две недели менять на новые.
Стены в ваннойКафель и плитку нужно ежедневно вытирать насухо. В ванной постоянно повышенная влажность, а это благоприятная среда для образования плесени.
Кухонные полотенцаЕсли полотенца не бумажные и не одноразовые, их нужно менять раз в неделю. Засаленное полотенце — это и некрасиво, и негигиенично.
Разделочные доскиСо временем в досках образуются порезы, трещины, царапины, в которых накапливаются остатки продуктов.
На кухне должны быть отдельные доски для мяса и рыбы и отдельные для хлеба.
Раковина в ванной и мойка на кухнеМыльная вода, крошки, нападавшие с грязной посуды, грязные брызги и устраняются легче сразу, и не служат средой для размножения бактерий, если их убирать.
Есть мистический закон: очищение вещей — очищает нашу жизнь. Ежедневная уборка дома без труда — это вклад в совершенствование быта и качества жизни, ведь вместе с грязью уходит и негатив.
