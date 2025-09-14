Как быстро почистить чеснок

чистка чеснока может быть делом крайне неприятным. Мало кто хочет лишний раз «ломать» пальцы о твердые зубчики, которые при этом являются одним из важнейших ингредиентов при приготовлении блюд к праздничному столу. Для того, чтобы и пальцы были целы, и гости сыты, хозяева могут прибегнуть к одной «бабушкиной» хитрости, которая позволит быстро и без труда очистить любое количество чеснока.
Кладем зубчики в кастрюлю. |Фото: yandex.ru. Чеснок занимает поистине ведущую роль в процессе готовки и приправы огромного количества отечественных блюд. Проблема заключается только в том, что чистить его не так уж просто. Особенно, когда нужно приготовить блюд на большой коллектив. В таких ситуациях чистка чеснока может стать делом не просто обременяющим, но и откровенно раздражающим большинство хозяев.предпраздничное настроение не было омрачено лишним негативным поводом, стоит взять на вооружение один простой (но очень действенный) метод очистки. Накрываем и трясем. |Фото: womanadvice.ru. Во-первых, нужно раздобыть то, что будет чиститься. Уповать на Деда Мороза в наше время не приходится, так что за чесноком лучше просто отправиться в магазин. Ну или по крайней мере можно отправить в магазин своего «Деда Мороза». Во-вторых, понадобится эмалированная миска (на самом деле подойдет любая, но эта справится с поставленной задачей лучше и быстрее). В-третьих, следует раздобыть еще одну точно такую же миску, которая поработает в качестве крышки. Вот и чисто. ¦Фото: kulinar-lib.ru. Итак, засыпаем чеснок в миску, после чего накрываем емкость точно такой же. Берем две миски в руки так, чтобы они максимально плотно прижались друг к другу и начинаем трясти. Трясти следует как можно сильнее на протяжении нескольких секунд. Чтобы было веселее, можно представить, будто бы миски с чесноком – это бубен. Можно даже станцевать. После тряски открываем «сэндвич» из мисок и достаем очищенный чеснок.
