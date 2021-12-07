Любопытное о Римской Империи
В течение многих веков Древний Рим правил миром. Невероятно влиятельная Римская Империя объединила мир так, как этого не делало ни одно государство до и после неё. Ниже – самые интересные факты из истории Римской Империи…
Древние римляне приложили много усилий к тому, чтобы построить совершенный город. Строителям пришлось сравнять холмы, заполнить болотистые участки и даже изменить направление водных путей города с дальнейшим распространением зданий.
Они понимали, что для возведения города и его дальнейшего развития им потребуется внести изменения в естественный ландшафт, чтобы удовлетворить свои потребности.
Такая изощрённость и инженерный талант восхищает нас и по сей день — в итоге этих сложнейших работ возник город, который стал центром западного мира, доказавшим, что все усилия римлян были не напрасными.
Человечество до сих пор восхищается Римской Империей как идеалом не только древней цивилизации, но цивилизации в целом — её власти, жители и рабочие были прогрессивны и опережали своё время. Современным людям есть чему поучиться у древних римлян — за исключением жестокости и насилия.
Достижения Римской архитектуры ещё долгое время служили европейцам домами и предметом гордости
Построить следующие каменные постройки в несколько этажей, Европейской цивилизации удалось лишь в Х-ХI веках, что случилось после распада Римской империи в VI веке. Многие из них были разобраны на камни, а некоторые стоят и по сей день.
Философы Римской империи положили начало дисциплинам, которые сейчас составляют основу современной науки.
Медицина, геометрия, основы физики (в т.ч. первые знания об Атоме), первые описания биологических видов, географические карты и многое другое – было составлено Римскими философами. Однако, не малую роль в этом процессе сыграли и древние Греки, посему эту заслугу можно разделить между ними по полам.
Но не стоит забывать, что во времена Римской империи, Греция считалась римской провинцией. Труды греческих философов были написаны или переведены на Латинский и хранились в библиотеках Рима.
Стоит заметить, что не обошлось без одного исключения: как многим известно исчисления в Риме велись «Римскими цифрами», в то время как на сегодняшний день, весь мир использует «Арабские», посему достижения в арифметике так и не были востребованы.
Некоторые секреты Римских учёных остаются тайными по сей день.
Операции Галена. Древнеримский врачеватель, мог успешно проводить различные операции, которые считаются сложными даже по сей день, с учётом всех достижений современной медицины.
Сильфий – один из первых в мире создателей медицинских препаратов. Настойка из растений применялась для снятия жара и лечения различных недугов, однако главная ценность заключалась в её противозачаточных свойствах.
Создать другие противозачаточные препараты, не являющиеся откровенным ядом провоцировавшим выкидыш, удалось лишь только с появлением современных технологий.
Юриспруденция так же зародилась в Римской Империи.
Хоть в Древнем Риме активно практиковалась работорговля, но именно там появились первые своды Прав Человека и судебная система работающая по принципу взаимодействия адвоката, прокурора и судьи, которая является прообразом любой современной судебной власти.
Большинство жителей Римской Империи говорили на греческом и его диалектах, но если кто-либо хотел научиться латыни, он обращался к коллоквиумам.
Эти книги не только обучали греков латинскому языку, но и рассказывали о множестве ситуаций и о том, как наиболее выгодно из них выйти.
Из оригинальных рукописей до нас дошли только две, датированные вторым и шестым веками. Некоторые из описанных в них ситуаций повествуют о первом визите в общественные бани, о том, что делать, если опоздал в школу, и как вести себя с выпивающим близким родственником.
Эти тексты были широко распространены и доступны в одинаковой степени как для богатых, так и для бедных. Считается, что эти ситуации были описаны для ролевых обучающих игр, где ученики могли прочувствовать материал и речь.
Римская армия являлось самой сильной военной структурой за всю предыдущую историю и долгое время после.
В сказаниях о древнерусском князе Олеге, совершившим легендарный поход на Византию в Х веке, фигурировало что тот собрал невиданную по тем временам армию численностью в 30 000 человек.
Численность же Римской армии составляла 300 000 человек в составе которой были только профессиональные солдаты. Мобилизация неподготовленных рекрутов могла увеличить это число.
Осадные орудия.
Римские военные инженеры создали множество орудий, таких как различные виды таранов, катапульт, баллист, стрелковых орудий таких как «Скорпион», осадных башен и многое другое.
Ничего подобного в военном деле более не использовалось вплоть до ХII века, однако и тогда, изящество инженерных решений и эффективность конструкций были далеки от Римских образцов.
Рим восстал из пепла.
Великий Римский Пожар случился в 64 году н.э. В это время выгорело 11 из 14 кварталов города.
Точное количество жертв неизвестно, поскольку в то время в Риме было зарегистрировано более миллиона жителей, без учёта рабов, иммигрантов и прочих приезжих, количество которых, могло в несколько раз превышать число горожан.
Примечательно, что император Нерон, считающийся тираном и деспотом в официальных источниках, открыл двери своих дворцов для обездоленных погорельцев и организовал бесплатное питание для жителей города на время ликвидации последний пожара.
Падение Римской Империи
Падение Римской Империи можно смело считать одной из самых больших потерь для всего человечества.
Большинство римских технологий пришлось изобретать заново, какие то были изобретены относительно быстро, но таких мало, на другие ушли века, а третьи и вовсе безвозвратно утеряны. Однако, можно заключить, что эти провалы отбросили человечество на пять, а возможно и десять веков в прошлое.
Сложно сказать как бы выглядел мир, сохранись Римская Империя по сей день или хотя бы на 5-10 веков дольше, но совершенно точно, это был бы совершенно другой мир…
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