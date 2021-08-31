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Самодельные тиски для мастерской с механизмом быстрой фиксации

Самодельные тиски для мастерской с механизмом быстрой фиксации

Самодельные тиски для мастерской с механизмом быстрой фиксации

Классические слесарные тиски отлично справляются со своей задачей. Но согласитесь: всегда можно что-то доработать или улучшить. 

Вот именно этим мы и займемся с вами в сегодняшней статье. Сделаем классические слесарные тиски с небольшой, но очень полезной доработкой. 

Идеей доработки поделился автор YouTube канала khám phá và sáng tạo.

Авторский видеоролик будет закреплен в конце статьи — кому интересно, можете посмотреть как сам процесс изготовления, так и принцип работы самодельных тисков. 

Какие материалы потребуются:

  • листовой металл;
  • профильная труба;
  • ходовой винт;
  • крепежные элементы (болт, гайка).

Основные этапы работ

Для начала займемся изготовлением механизма для быстрой фиксации ходового винта. Для этого нам потребуется сам ходовой винт, а также квадратный пруток и гайка. 

Отрезаем кусок квадратного прутка требуемой длины, после чего сверлим в нем продольное отверстие.

Разрезаем заготовку вдоль на две одинаковых части. 

Самодельные тиски для мастерской с механизмом быстрой фиксации

На одну из половинок укладываем ходовой винт. Вторую половинку укорачиваем до нужной длины. 

Берем шестигранную гайку, и разрезаем ее пополам. Свариваем кусок гайки и вторую половинку от квадратного прутка. 

Самодельные тиски для мастерской с механизмом быстрой фиксации

Самодельные тиски для мастерской с механизмом быстрой фиксации

К первой половинке квадрата, которая находится снизу, привариваем по бокам две пластинки металла.

Сверлим в них отверстия, с помощью штифта крепим вторую (верхнюю) часть самодельного механизма. 

Самодельные тиски для мастерской с механизмом быстрой фиксации

К верхней части дополнительно привариваем еще одну гайку. 

В качестве основания слесарных тисков будем использовать круг, вырезанный из толстого листового металла. 

К нему привариваем нижнюю часть механизма для быстрой фиксации. 

Самодельные тиски для мастерской с механизмом быстрой фиксации

На следующем этапе привариваем к основанию две металлических пластины (боковые стенки корпуса). Между ними устанавливаем подвижную часть тисков, изготовленную из квадратной профильной трубы. 

Самодельные тиски для мастерской с механизмом быстрой фиксации

Из листового металла вырезаем крышку корпуса. Вырезаем в ней паз под болт, и привариваем к боковым стенкам. 

Самодельные тиски для мастерской с механизмом быстрой фиксации

В завершении останется только изготовить из листового металла губки тисков, и приварить их. К губкам привариваем прижимные пластины. 

Самодельные тиски для мастерской с механизмом быстрой фиксации

Самодельные тиски для мастерской с механизмом быстрой фиксации

В основании сверлим два крепежных отверстия, чтобы можно было прикрутить тиски к столу.

К головке болта, который выступает в роли рычажка фиксирующего механизма, привариваем металлический шарик — исключительно для удобства.

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