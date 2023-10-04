С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 369 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Фомина
    +Посуда, которая д...
  • Ирина Котова
    Знаю одного отнюдь не  джентельмена с такими повадками40 признаков наст...
  • Николай
    Посуду лучше ваще не мыть, а то мыло на тарелке гораздо вреднее, чем грязь от хавки. Да и руки у нас кривые, не можем...Ошибки при мытье ...

Как сохранить белокочанную капусту до следующей весны

Многие огородники отмечают, что хранить белокочанную капусту долго — не так-то просто. Однако всё равно есть способы, которые помогут сохранить её хрустящей и свежей аж до самой весны. О них и расскажет данный материал.

1. Хранение на «насесте»



Как сохранить белокочанную капусту до следующей весны
Насест. 

Данный метод предполагает хранение в условиях с пониженной влажностью. Импровизированный насест лучше всего оборудовать в подвале. Важной деталью для такого метода хранения является тот факт, что во время сбора урожая нужно оставить не только пенёк кочана, но и кроющие листья, потому что в процессе длительного хранения они подсохнут и станут естественной упаковкой для долгосрочного хранения кочана. На насесте из деревянных балок кочаны подвешиваются так, чтобы сохранить расстояние не меньше 5 сантиметров между ними.

2. Метод «букета»



Как сохранить белокочанную капусту до следующей весны
Кому букетик?

Этот метод и место сэкономит, и кочаны до весны сбережёт. При сборе урожая нужно оставить пеньки (обрезать только корни). Для хранения нужно обмотать пеньки кочанов газетой, чтобы напоминало букет цветов.

3. Хранение в песке



Как сохранить белокочанную капусту до следующей весны
Хранить капусту в песке. 

Для данного метода нам понадобятся глубокие ящики, лучше деревянные. При сборе урожая удалять пеньки можно, а вот кроющие листья оставить следует обязательно. Сначала кочаны подсушиваются на открытом воздухе, а затем помещаются в ящики, на дне которых насыпан речной песок. Расстояние между кочанами оставлять следует обязательно.

4. Метод «пирамидки»



Как сохранить белокочанную капусту до следующей весны
Хранение капусты на рейках.

Для хранения капусты до весны отлично подойдёт пирамидка из реек. При сборе урожая кочанов для этого метода нужно срезать пенёк до самой головки. Кочаны кладутся на рейки в шахматном порядке, поскольку не должны соприкасаться. Дополнительным лайфхаком станет большая миска или ведро с крупной древесной золой. Подобно пакетику с гидрогелевыми шариками, что кладут в коробку с обувью, зола будет вытягивать на себя вредоносную для кочанов влагу.

5. Хранение в пищевой плёнке



Как сохранить белокочанную капусту до следующей весны
Пищевая плёнка поможет отлично. 

Если абсолютно сухие кочаны крепко-накрепко перетянуть пищевой плёнкой и поместить в сухом месте (чаще всего это подвал), то они и до лета протянут. Для хранения капусты до весны отлично подойдёт пирамидка из реек. При сборе урожая кочанов для этого метода нужно срезать пенёк до самой головки.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
хранениеКапуста

Картина дня

наверх