Как сохранить белокочанную капусту до следующей весны

Многие огородники отмечают, что хранить белокочанную капусту долго — не так-то просто. Однако всё равно есть способы, которые помогут сохранить её хрустящей и свежей аж до самой весны. О них и расскажет данный материал.



1. Хранение на «насесте»

2. Метод «букета»

3. Хранение в песке

4. Метод «пирамидки»

5. Хранение в пищевой плёнке

Насест.Данный метод предполагает хранение в условиях с пониженной влажностью. Импровизированный насест лучше всего оборудовать в подвале. Важной деталью для такого метода хранения является тот факт, что во время сбора урожая нужно оставить не только пенёк кочана, но и кроющие листья, потому что в процессе длительного хранения они подсохнут и станут естественной упаковкой для долгосрочного хранения кочана. На насесте из деревянных балок кочаны подвешиваются так, чтобы сохранить расстояние не меньше 5 сантиметров между ними.Кому букетик?Этот метод и место сэкономит, и кочаны до весны сбережёт. При сборе урожая нужно оставить пеньки (обрезать только корни). Для хранения нужно обмотать пеньки кочанов газетой, чтобы напоминало букет цветов.Хранить капусту в песке.Для данного метода нам понадобятся глубокие ящики, лучше деревянные. При сборе урожая удалять пеньки можно, а вот кроющие листья оставить следует обязательно. Сначала кочаны подсушиваются на открытом воздухе, а затем помещаются в ящики, на дне которых насыпан речной песок. Расстояние между кочанами оставлять следует обязательно.Хранение капусты на рейках.Для хранения капусты до весны отлично подойдёт пирамидка из реек. При сборе урожая кочанов для этого метода нужно срезать пенёк до самой головки. Кочаны кладутся на рейки в шахматном порядке, поскольку не должны соприкасаться. Дополнительным лайфхаком станет большая миска или ведро с крупной древесной золой. Подобно пакетику с гидрогелевыми шариками, что кладут в коробку с обувью, зола будет вытягивать на себя вредоносную для кочанов влагу.Пищевая плёнка поможет отлично.Если абсолютно сухие кочаны крепко-накрепко перетянуть пищевой плёнкой и поместить в сухом месте (чаще всего это подвал), то они и до лета протянут. Для хранения капусты до весны отлично подойдёт пирамидка из реек. При сборе урожая кочанов для этого метода нужно срезать пенёк до самой головки.